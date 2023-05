Joan Mena: “Aznar es el peor político de la historia de España”

Se define como un hombre de agua. Para quitarse el estrés se zambulle en el Mediterráneo o se va a nadar a la piscina. Joan Mena, diputado de los comunes en el Congreso, quiere lograr este 28M la alcaldía de Sabadell, ya sea a crol, a espalda o a braza. Y también salta de lleno desde el trampolín a la marejada de nuestras preguntas.

¿Siempre ha votado a su partido?

Sí, siempre.

¿Vive usted de alquiler o en propiedad? ¿Tiene hipoteca? ¿Le ha subido?

Tengo una hipoteca y, como a casi todo el mundo, me ha subido en los últimos meses.

¿Cómo convencería a un elector de que alejarse de la política es un riesgo para la democracia?

Diciéndole que hay gente que no se aleja nunca: aquellos que tienen unos intereses un poco oscuros. La gran arma de clase que tenemos los trabajadores es el voto.

¿Qué error, hecho o actuación le llevaría a dimitir de inmediato?

Cualquier falta de ética y honestidad es imperdonable en la política.

¿El mejor político de la historia de España? ¿Y el peor?

El mejor, Julio Anguita. Y sobre el peor hay una competición importante, pero situaría a José María Aznar.

¿A quién ficharía de otro partido?

Pues yo estoy muy contento con la gente que hay en mi partido. No creo en la política de fichajes. La gente tiene que estar en una formación política porque se cree los valores y la propuesta programática.

¿El mejor consejo que ha recibido en política?

No depender nunca del partido. Tener autonomía para ser capaz incluso de ser autocrítico y crítico con las posiciones del partido.

¿Cómo se desestresa tras un día largo?

Me desestresa mucho el agua. Una ducha, en la piscina o pegándome un baño en el mar.

¿Alguna vez le han ofrecido un sobre? ¿Y alguna otra propuesta fuera de la legalidad?

La verdad es que no. Y si alguien me lo hubiera ofrecido, no habría tenido ninguna duda en ir rápidamente a la Fiscalía.

¿Su peor y su mejor momento en política?

El mejor fue cuando ganamos las elecciones generales en Cataluña con Xavi Domènech. Y los peores momentos son los de los pequeños detalles, como cuando pierdo una votación en el Congreso o antes en el Ayuntamiento de Sabadell. Detrás de esas votaciones hay nombres y apellidos.

¿Qué serie, libro o película tiene pendiente para cuando acabe la campaña?

Pues la verdad es que estoy bastante actualizado tanto en series como en libros.

¿Qué hará cuando deje la política?

Volver a dar clases. Es lo que me gusta y me apasiona. Lo empiezo a echar de menos.

¿Un chiste político o su meme favorito?

Me gustaban mucho las frases aquellas que decía Rajoy sin sentido. Pero últimamente Feijóo lo está superando.