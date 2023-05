Este 28M es una doble carrera electoral para Ignacio Urquizu. Aspira a repetir como alcalde de Alcañiz (Teruel) y va en la lista socialista para las Cortes de Aragón. El profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid afronta el reto como cuando sale a correr kilómetros para desestresarse de la vida política. Como lo hace también con este cuestionario.

¿Siempre ha votado a su partido?

Sí, siempre.

¿Vive usted de alquiler o en propiedad? ¿Tiene hipoteca y cuánto le ha subido?

Vivo en propiedad. Tengo dos hipotecas. Una en Madrid, que me ha subido 600 euros. Ha pasado de 800 a 1.400. Y otra en Alcañiz, que es de doscientos y pico euros pero, la revisan en junio.

¿Cómo convencería a un elector de que alejarse de la política es un riesgo para la democracia?

Tiene que ser consciente de que si no decide, otros lo harán por él.

¿Qué error, hecho o actuación le llevaría a dimitir de inmediato?

Si hubiera algún tipo de catástrofe y falleciera gente por negligencia de la administración en la que estoy al frente.

¿El mejor político de la historia de España? ¿Y el peor?

El mejor: Felipe González. Y el peor: Zaplana.

¿A quién ficharía de otro partido?

A Borja Sémper.

¿El mejor consejo que ha recibido en política?

Que tenga un puesto de trabajo asegurado para ser libre.

¿Cómo se desestresa tras un día largo?

Saliendo a correr, ocho o diez kilómetros, lo que me dé el cuerpo.

¿Alguna vez le han ofrecido un sobre? ¿Y alguna otra propuesta fuera de la legalidad?

Sí, alguna vez. No de forma directa, pero te hacen insinuaciones de que si tomas alguna decisión determinada, te puede favorecer. Eso sucede. Siempre he dicho que no. No estoy en política por dinero.

¿Su peor y su mejor momento en política?

El mejor momento fue el día que ganamos las elecciones en Alcañiz, hacía 30 años que no ganaba el PSOE. Hubo gente que lloraba en la agrupación porque pensaba que nunca vería un alcalde socialista. Y el peor: la investidura de Rajoy cuando tuvimos que abstenernos. Aunque algunos defendiéramos esa opción, no significa que fuera fácil para nosotros.

¿Qué serie, libro o película tiene pendiente para cuando acabe la campaña?

Tengo que acabar La fuerza de la socialdemocracia. José María Maravall, biografía de un político e intelectual reformista, de César Luena y Juan Carlos Sánchez Illán.

¿Qué hará cuando deje la política?

Soy profe, volveré a dar clases a la Universidad Complutense en la Facultad de Periodismo.

Un chiste político o su meme favorito…

Todos los memes que me hacen en Alcañiz. Me encanta el sentido del humor. Me río mucho con las cuentas de Twitter.