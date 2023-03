Moncloa espera tener aprobada la reforma del ‘sí es sí’ con o sin Podemos en vísperas de la campaña del 28M

Llega la hora de la tramitación. Y la proposición del PSOE para retocar la ley del solo sí es sí da su primer paso este martes en el Congreso, con los dos socios de la coalición enfrentados, pero con los socialistas dispuestos a tirar hacia delante y sacar el cambio con o sin Podemos.

En el Gobierno ya está asumido ese desencuentro, aunque todavía se apunte a la posibilidad de llegar a un acuerdo durante el trámite en las Cortes Generales. ¿Y cuándo tendrá luz verde definitiva la reforma en las Cortes? El cálculo que tiene el PSOE, según fuentes socialistas, es que salga del Parlamento dentro de unos dos meses, justo en vísperas de la campaña electoral para las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo.

El primer paso se da este martes con la votación de admisión a trámite, que el PSOE sacará adelante previsiblemente con el PP, Vox, Cs, PDeCAT y PNV, mientras Unidas Podemos sigue optando por el no si no hay un pacto in extremis. Entonces, indican fuentes socialistas, el proceso parlamentario puede llevar, si lo pide algún grupo, a un debate de enmienda a la tonalidad. Luego tocaría la fase de enmiendas parciales, que esto supondría otra semana. A la semana siguiente tocaría pasar por el trámite de ponencia y comisión. Y culminaría una semana después con su debate en el Pleno. En total este proceso en el Congreso, indican, podría tardar un mes.

Luego pasaría al Senado la ley, donde calculan que llevaría unos 20 días completar los trámites. Los socialistas prevén que el proceso completo de Congreso y del Senado dure alrededor de dos meses, lo que haría que la ratificación de las Cortes de la reforma del solo sí es sí se produzca en los primeros días de mayo. Por lo tanto, sería en vísperas de la campaña electoral del 28 de mayo, cuyo pistoletazo de salida está fijado para el 12 de mayo.

Por vía de urgencia

La proposición de ley presentada por el grupo parlamentario socialista se tramita, según acordó la Mesa, por vía de urgencia, lo que supone una duración de la mitad de los plazos establecidos con carácter ordinario, según el artículo 94 del reglamento del Congreso. Los tiempos también han sido motivo de tensión dentro de los socios de la coalición: el PSOE logró en la Mesa este procedimiento más rápido gracias a los votos del PP y de Vox. En lo que fracasó el grupo socialista fue en adelantar el debate de admisión a trámite, donde ERC y Bildu se mostraron en contra y frenaron el intento al deberse hacer mediante un apoyo unánime en la Junta de Portavoces.

Para los socialistas es clave que la reforma del sí es sí’ vaya de manera rápida, especialmente pensando en la campaña del 28M y con el PP intentando apropiarse del voto de las mujeres. Barones, cargos del partido en todos los territorios, parlamentarios y aspirantes en las municipales hicieron llegar a Ferraz y a La Moncloa la necesidad de zanjar este tema antes de ir a las urnas.

Desde finales de año el ala socialista lleva intentando un acuerdo con UP para ir de la mano en esta reforma. Fuentes del Gobierno indican que se le ofreció a Irene Montero e Ione Belarra liderar ese cambio y que lo capitalizaran, pero ha sido imposible. Durante meses han intercambiado propuestas, UP ha desvelado que ha mandado hasta siete frente a la proposición del PSOE, que, en su opinión, toca la parte del consentimiento. En cambio, los socialistas lamentan que Podemos no haya hecho públicas sus propuestas para que la sociedad las conozca y trasladan la queja de que muchas enviadas consistían en mínimos cambios para alargar la negociación.

Moncloa asume el 'no' de UP pero buscará el acuerdo "hasta el último minuto"

No obstante, en La Moncloa y en el PSOE siguen diciendo que se intentará un acuerdo “hasta el último minuto” y que van a seguir hablando: “Nuestra mano está tendida”. A pesar de ello, entre los cargos socialistas no han sentado nada bien las declaraciones en las últimas horas desde Podemos, que ha llegado a decir que el Partido Socialista van a “traicionar al feminismo” si vota con la derecha y la ultraderecha la admisión a trámite.

En cambio, desde el PSOE defienden que la mejor forma de defender a las mujeres precisamente es reformar la ley del solo sí es sí, que siguen considerando como una “muy buena” norma. Por eso, el presidente del Gobierno ha marcado el tono de que se trata de una corrección técnica y no de una enmienda política a Irene Montero. Es meramente, sostiene, subsanar los “efectos indeseados”.

Lo que transmiten desde las dos partes, a pesar del grave desencuentro, es que no supondrá una ruptura de la coalición. “Es un Gobierno feminista al que unen más cosas de las que le separan”, ha sostenido varias veces Pedro Sánchez estos días, tanto en su rueda de prensa en Helsinki (Finlandia) como en el acto del pasado sábado con motivo del 8M. El jefe del Ejecutivo trató de quitarle hierro a ese posible ‘no’ de UP en el primer trámite. De esta manera, quiere salvaguardar uno de los principales activos que defiende de la coalición: una unión mucho más estable de lo que se pronosticó y que ha logrado sacar adelante hasta tres presupuestos generales del Estado, ampliando cada año los apoyos parlamentarios.

Aunque en el PSOE preferirían un gran acuerdo con UP y con los socios de investidura, van a seguir adelante con la reforma impulsada por su grupo parlamentario. La fórmula, además, hace no tener que pasar de nuevo por un Consejo de Ministros dividido y evitar todos los informes consultivos previos. No obstante, entienden en Moncloa y Ferraz que no supondrá el coste electoral de sacarlo con la derecha que apunta Podemos porque creen que la mayoría de ciudadanos apuesta por reformar la ley, que ha supuesto por ahora la rebaja de 721 penas, según los datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En al menos 74 casos la aplicación llevó a la excarcelación del agresor.

La proposición de ley presentada por los socialistas servirá para los casos que se juzguen a partir de su aprobación, ya que las revisiones actuales continuarán al tenerse que aplicar la pena más favorable del Código Penal al reo.

Fuentes del Gobierno y de la dirección del PSOE reiteran que es “sostenible” que siga la coalición hasta el final de la legislatura: “Hubiera sido deseable un acuerdo, pues sí. Pero la consecuencia no es la ruptura”. Para los socialistas el “problema” hubiera sido “no hacer nada frente a lo que está pasando”. No dan por perdido que haya grupos de la investidura que finalmente apoyen la propuesta impulsada por los socialistas y creen que algunos de ellos todavía no quieren enseñar “el banderín”. Por ello, durante esta tramitación en las Cortes seguirán afanándose en sumar más apoyos. “La mayoría de la población ve con buenos ojos que se arregle”, reiteran desde la cúpula de Ferraz. Este debate coincide el mismo día que el Consejo de Ministros aprueba una ley, que es histórica para el PSOE, por la que se llevará la paridad al propio Consejo y a los consejos de administración de las empresas cotizadas, además de obligar a la las listas cremallera.