El Gobierno incluirá a comunidades y municipios en su plan para limitar la publicidad oficial en medios

El Gobierno y sus socios están preparando el plan de regeneración democrática con la idea de que en septiembre empiecen a tramitarse las medidas. Una de las grandes novedades será la reforma del reparto de publicidad institucional a los medios fijándose un tope, con la pretensión de que el cambio legislativo se aplique también en todas las administraciones autonómicas y locales, según fuentes socialistas.

Sánchez llevará el plan a un Pleno del Congreso el próximo día 17. En el PSOE indican que será un paquete bien armado y con mucho contenido. “Será un día largo”, sostienen en la calle Ferraz. Ya llevan tiempo negociando con sus socios de gobierno y de investidura de manera discreta para ir perfilando algunas de las medidas. Después de que comparezca el jefe del Ejecutivo, se abrirá una ronda de consultas con los partidos a fin de que en septiembre lleguen a las Cortes las propuestas de reformas legislativas. Una de las ideas principales es que esos cambios sean impulsados principalmente desde el Parlamento.

En una entrevista en la Cadena Ser, Sánchez fijó este lunes el rumbo de estas reformas, que incluyen también cambios en la legislación sobre el derecho al honor y la rectificación. Y se quiere tocar la norma de publicidad institucional, que data del año 2005, un momento en el que no existía el ecosistema tan amplio de medios digitales. La idea en La Moncloa es poner coto a los “pseudo medios” regados con dinero público por parte de las administraciones en manos de la derecha. El plan, amparándose en la normativa europea, pasa por incorporar mayor transparencia y una gran novedad: la limitación de financiación pública que puede recibir cada medio. Se quiere acabar, como indicó el presidente, con la paradoja de medios financiados por administraciones que no tienen lectores y que se dedican a propagar bulos.

Cómo funcional el plan de medios del Gobierno central

La publicidad institucional se ha convertido en un gran océano de opacidad y no se puede delimitar con claridad el dinero que recibe cada medio por parte de las administraciones en concepto de publicidad institucional. El propio Gobierno central publica su plan de publicidad y comunicación institucional, pero no detalla el listado concreto de la cantidad percibida por cada medio. La ley de 2005 fija como objetivos prioritarios garantizar la utilidad pública de las campañas institucionales, la profesionalización, la transparencia y la lealtad institucional.

En el plan de la Administración General del Estado para el presente año se incluyen un total de 162 campañas de publicidad institucional con un coste total previsto de 138.299.864 euros. Los ministerios con más campañas previstas son Transición Ecológica y Reto Demográfico (42), Agricultura, Pesca y Alimentación (12) y Cultura (12), entre ellos suman el 40,74%. Después se sitúan, Trabajo y Economía Social (9), Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (9), Sanidad (8), Interior (8) y Transformación Digital y de la Función Pública (8).

Si se mira por el peso inversor, Agricultura lidera las campañas, con un presupuesto de 21.562.954 euros, situándose Igualdad en segundo puesto (17.521.000 euros). También destacan Transformación Digital, con 13,65 millones de euros, e Interior, con 11,38 millones de euros. A la cola están la Presidencia del Gobierno (20.000 euros), Asuntos Exteriores (26.000 euros) y Defensa (100.000 euros).

Por temática, la mayoría de las campañas van destinadas a la promoción en materia de derechos y deberes de los ciudadanos (46,58%). Asimismo destacan las destinadas a hábitos saludables (34,19%) y las de turismo y cultura (7,26%). Las campañas con más presupuesto son la de la DGT sobre seguridad vial (11,1 millones de euros) y la de la Agencia Tributaria sobre obligaciones fiscales (9 millones de euros). Para este año, la previsión es que las campañas tengan elementos destinados principalmente a Internet (un 73,5%), por delante de la radio (56,79%), prensa (50%), televisión (42,59%) y publicidad exterior (35,80%).

Sin listado concreto

El Gobierno no hace pública una lista concreta sobre las cantidades que recibe cada medio respecto a estas campañas. A raíz de varias peticiones al Consejo de Transparencia y la información facilitada por la mayoría de ministerios, El Confidencial publicó un listado la semana pasada en el que logra identificar las ayudas del 80% de campañas desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018. No se puede fijar en medios concretos porque en muchas ocasiones se destinan a los grupos en su conjunto y la cifra de lo ejecutado es mucho baja de lo presupuestado por el Ejecutivo en su plan anual (de hecho, este medio cuantifica lo gastado en un 40%, a falta de conocer lo del año pasado, respecto a lo que se preveía desde 2018).

El grupo más beneficiado por la publicidad en prensa desde que llegó Sánchez es Vocento (con 6,97 millones de euros, abarcando un gran número de cabeceras lideradas por Abc, Diario Sur, El Comercio, El Correo y El Diario Montañés). Luego se sitúa Unidad Editorial, con 6,77 millones de euros, destacando en presupuesto las campañas que recibieron El Mundo y Marca. Prisa aparece en tercera posición, con 6,65 millones de euros, principalmente por el volumen de El País y de As. Después en la lista de los diez más beneficiados están: Prensa Ibérica (4,83 millones), Henneo (3,99 millones), Godó (3,56 millones de euros), El León del Español (1,74 millones de euros), Titania (1,52 millones de euros), eldiario.es (926.562 euros) y Planeta (700.915 euros).

También fija, según los datos facilitados a El Confidencial por los recursos ante el Consejo de Transparencia, una lista respecto a las campañas en radio. La lista se sitúa así: Cadena Ser (8,34 millones de euros), Cope (4,12 millones de euros), Los 40 (3,49 millones de euros), Onda Cero (3,28 millones de euros), Cadena Dial (1,47 millones de euros), Cadena Cien (1,13 millones de euros), Rac 1 (829.479 millones de euros) y Europa FM (543.093 euros). Respecto a las campañas del Gobierno en televisión, Antena 3 es la que más acumula (12,68 millones de euros), por delante de Telecinco (11,44 millones de euros), La Sexta (5,63 millones) y Cuatro (5,17 millones de euros). Además, sin desglose, Atresmedia sumó 4,36 millones de euros y Mediaset, 3,91 millones de euros.

Los polémicos repartos autonómicos

Una de las ideas que tiene el Gobierno es que el reparto se tenga que ajustar a estos criterios de transparencia pero también de lectores. Esto es también un punto conflictivo porque hay diferencias entre los propios medios sobre la credibilidad de los medidores de audiencia y además hay acusaciones respecto a que algunos de ellos inflan sus cifras reales.

Un ejemplo de las diferencias que hay entre la arbitrariedad y el número de lectores es el reparto que se hace en el Ayuntamiento de Madrid, pilotado por el popular José Luis Martínez-Almeida. Según los datos del Portal de Transparencia, el año anterior lo más beneficiados por la publicidad institucional fueron: El Mundo (474.880 euros), 20 Minutos (369.134 euros), La Razón (223.863 euros), El Confidencial (188.994 euros) y EsRadio/Libertad Digital (187.892). Luego se situaron OK Diario (166.684 euros) y Abc (158.582 euros). El País no aparece hasta la séptima posición (156.773 euros), teniendo más audiencia que algunos de los que más percibieron, según datos de audiencias del mes de mayo de GFK. Está balanza hacia los medios cercanos ideológicamente se percibe en que El Economista (70.000 euros), El Debate (67.442), The Objective (66.523) y Voz Pópuli (63.416) recibieron más que eldiario.es, un medio mucho más leído y que se conformó con 42.531 euros, casi la misma cantidad que Periodista Digital (39.062 euros). El consistorio capitalino también dio 17.513 euros a EDA TV.

En la Comunidad de Madrid el reparto es opaco, pero según los datos analizados por Contexto respecto al presupuesto de 2022, en virtud del portal de Transparencia de la Comunidad y del Canal de Isabel II, ganan por goleada las campañas destinadas a los medios afines al Partido Popular. De los 9,11 millones destinados a publicidad, 7,42 millones de euros fueron para ellos, mientras que los críticos solo recibieron 1,67 millones de euros. Otra de las vías de financiación que se abren para los medios son los conocidos como contratos menores. El PSOE en Castilla y León lleva tiempo denunciando esta práctica por parte del Gobierno del PP y de Vox con medios afines. La número dos socialista, Ana Sánchez, señaló en las Cortes que EDA TV ha recibido más de 90.000 euros desde la formación del Ejecutivo autonómico, en tanto que The Objective suma 77.650 euros y OkDiario 222.230 euros.

El plan de Sánchez será presentado el próximo día 17 en el Congreso y se encuentra en plena negociación con los socios. Además, el gremio de periodistas quiere también participar en el mismo. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España ha remitido una carta al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la que indica que las declaraciones del presidente han abierto muchas “expectativas” entre los profesionales, pero también “preocupación” por las posibles medidas.