Oltra dimite sin hablar con Puig: “Mi caso pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática"

Cinco días después de ser imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) Mónica Oltra ha dimitido este martes de todos sus cargos: el de vicepresidenta y consellera de Igualtat de la Generalitat y a su acta en Les Corts. Oltra lo ha anunciado en una rueda de prensa improvisada tras acudir a la sede de Compromís en València, en la que se iba a debatir conjuntamente el futuro de la valenciana tras las presiones recibidas.

“No quiero darle la coartada al PSOE para poder decidir unilateralmente que Compromís no forme parte del gobierno valenciano”, ha explicado Oltra ante la prensa. “Me voy con la cabeza bien alta y con los dientes apretados por muchas cosas porque esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país. Que nadie se pregunte dentro de veinte años o dentro de veinte meses que cojones pasó en este país”, ha sentenciado.

El tribunal ha llamado a declarar a la ya exdirigente de Compromís por la gestión que su departamento (Igualdad) hizo en el año 2017 tras el caso de abusos a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido, Luis Ramírez. La causa trata de aclarar si existió un "concierto" entre Oltra y diversos funcionarios para intentar tapar el asunto. Y se apoya, en buena medida, en una investigación puesta en marcha por su departamento tras los hechos que terminó derivando en un informe interno que restaba credibilidad al testimonio de la víctima.

En los últimos días Oltra apenas había recibido el respaldo explícito en público de un puñado de compañeros de fila. Detrás de esos multitudinarios silencios se escondía en privado la creencia casi unánime de que lo mejor que podía hacer era dimitir y mejor cuanto antes. “Se ha generado un ecosistema mediático para justificar una determinada decisión”, ha lamentado la dirigente valenciana. “Este país tiene un problema cuando absuelve corruptos como M.Rajoy y se encausan inocentes como Vicky Rossell, Alberto Rodríguez y las niñeras. Este país tiene un problema cuando no nos defendemos de la extrema derecha”, ha enfatizado.

Oltra se ha referido así al hecho de que la primera denuncia en su contra fue presentada por la propia víctima, cuya defensa ejerce el líder del partido de extrema derecha España 2000, José Luis Roberto, que precisamente fue uno de los ultras que acosaron a la vicepresidenta y a su familia hace cinco años a las puertas de su casa. Luego, fue la asociación Gobiernate, cuya presidenta es la cofundadora de Vox Cristina Seguí, la que acudió a los tribunales. De hecho, la formación liderada por Santiago Abascal completa, dejando de lado a la propia Fiscalía, el listado de acusaciones que actualmente están en la causa.

“Ganan los malos”, ha sentenciado Oltra. “Quiero evitar que alguien piense que no es posible hacer políticas de izquierdas, que no es posible plantarle cara al poder y a la corrupción. Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas. El día que ustedes quieran reaccionar, les habrán fulminado a ustedes”, ha asegurado. “El mensaje que estamos trasladando es que a cualquier político que no haga política en favor de los poderosos se lo van a cargar, eso es lo que me está doliendo”, ha añadido más adelante.

Oltra, sobre Ximo Puig: “Hace tiempo que no esperaba nada de él”

Los partidos que conforman parte del Govern valenciano, formado por un tripartito entre PSPV, Compromís y Podem, ya señalaban desde hace días que la renuncia de Oltra ayudaría a proteger la imagen del Ejecutivo de Ximo Puig, una de las principales plazas de poder territorial que le quedan a la izquierda. “Hay que reflexionar y tomar decisiones", advirtió el propio Puig el viernes. El día anterior, Oltra descartaba dimitir recalcando que esta era “una postura ética, estética y política" y no personal. Tras la dimisión, fuentes de la presidencia han manifestado su respeto por la decisión y han puesto en valor la figura de la ya exvicepresidenta.

La dirigente valenciana ha explicado su cambio de criterio amparándose en que para ella “lo primero” es la gente que vive “en su país” y destacando que “no hay Botànic sin Compromís”. Oltra ha revelado que no había comunicado previamente su decisión a Puig y se ha mostrado decepcionada con el socialista. “Hace tiempo que no esperaba nada de él”, ha asegurado ante los periodistas.

Oltra tampoco ha aclarado cuál será su futuro si finalmente la investigación judicial no le condena por ningún delito. “Eso no será cosa mía”, se ha limitado a decir tras las preguntas de los periodistas. “Depende de muchas cosas”, ha añadido. Al renunciar a su escaño en Les Corts, deja de estar aforada, una situación que no parece preocuparle. “Yo no necesito estar aforada, para mí la verdad solo tiene un camino. Si no soy digna de estar en el Govern, menos aún en la Cámara de representación popular”, ha trasladado.

Aitana Mas, principal candidata a sustituir a Oltra

La diputada Aitana Mas (Crevillent, 1990) es el nombre que genera más consenso en las principales corrientes de Compromís para sustituir a Oltra, tal y como explican fuentes de la formación a infoLibre. "Es, al igual que Mónica, una persona que pertenece a Iniciativa (uno de los tres partidos que forman parte de la coalición Compromís)", detallan. Mas fue nombrada coportavoz de Iniciativa en el último congreso de Iniciativa y es también es coportavoz del grupo de Compromís en Les Corts. La coalición valencianista prefiere que sea una mujer la que sustituya a Oltra y descarta, por el momento, que Joan Baldoví, su único diputado en el Congreso (perteneciente al Bloc) entre en las quinielas.

Eso sí, las citadas fuentes también dejan claro que el hecho de elegir ahora a Mas no significa que sea ella la próxima candidata a las elecciones autonómicas, que se celebrarán el próximo año. Lo ideal sería que Oltra estuviera desimputada o absuelta. En el caso de que no fuera así el nombre de Baldoví sí que resonaría con fuerza para ocupar ese cargo.