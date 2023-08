Montero tilda de "hipocresía" que Feijóo hable con los independentistas para la investidura

La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ha calificado de "pura hipocresía" la disposición del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a hablar con los grupos independentistas de cara al debate de investidura que tendrá lugar a finales de septiembre, informa Europa Press.

El líder del PP aseguró este domingo en un acto en el castillo de Soutomaior (Pontevedra) que está dispuesto a dialogar "con los grupos políticos que quieran hablar", así como con los presidentes autonómicos que quieran "aportar", si bien ha advertido que no aceptará "chantajes" ni someterse a la voluntad de las "minorías".

"Es una pura hipocresía decir ahora que quiere hablar con los grupos independentistas cuando ha estado diciendo que son inconstitucionales a lo largo de toda esta legislatura", ha valorado Montero en unas declaraciones remitidas a los medios.

La ministra en funciones también se ha referido al hecho de que al PP le hacen falta cuatro apoyos más para que Feijóo pueda ser investido presidente del Gobierno. "Se aferra a unos números que no le dan y, por otra parte, niega que la ciudadanía española ha dicho contundentemente que no a un Gobierno del Partido Popular y de Vox, que es la única alianza que puede establecer", ha resaltado Montero.

🌹El PSOE ha desarrollado una política de avances y de derechos con oportunidades de futuro. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo.



El señor Feijóo se niega a reconocer que la ciudadanía española ha dicho que no a un gobierno del PP y Vox.@mjmonteroc pic.twitter.com/1Z1vvgcOzG — PSOE (@PSOE) 27 de agosto de 2023

La dirigente del PSOE ha resaltado que su partido seguirá desarrollando una política que permita la "cohesión territorial", que permita "normalizar la convivencia en Cataluña" y que haga del diálogo el método en el que se relacionan las diferentes fuerzas políticas y en el marco de la Constitución.

Rubiales, "una persona que miente"

María Jesús Montero ha asegurado este domingo que el Gobierno trabajará para que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, "no vuelva a dirigir el fútbol español".

"El señor Rubiales no puede volver a dirigir el fútbol en este país. Una persona que miente, una persona que ha hecho gala de no haber entendido nada de lo que significa la lucha por la igualdad en un área tan importante como el deporte no puede tener en sus manos la dirección del fútbol de este país", ha subrayado Montero en unas declaraciones remitidas a los medios.

Además, ha afeado a Feijóo el hecho de que en su discurso en Pontevedra no haya hablado sobre este asunto. "No le hemos escuchado ninguna palabra de condena al señor Rubiales. Ha querido nuevamente ponerse de perfil en una política en la que tiene alianzas con Vox y que están perjudicando también el debate de la sociedad respecto a la lucha por la igualdad y contra cualquier forma de agresión y de violencia de género", ha lamentado Montero.

"Sería bueno que en sus palabras y en su boca el señor Feijóo condenara la actitud del señor Rubiales, como han hecho la inmensa mayoría de los líderes políticos. Eso sí, sin que hayamos contado con la opinión del señor Abascal, tampoco con la opinión del señor Feijóo, porque probablemente tienen un problema a la hora de expresar su propia visión de estos hechos", ha añadido.

La ministra en funciones, que ha felicitado a las jugadoras de la selección española de fútbol femenino por su victoria en el Mundial, también ha hecho hincapié en la necesidad de terminar con la violencia machista. "Ni un día más. Se acabó, se acabó el que la violencia machista sea un elemento que se normaliza por parte de alguno. Se acabó entender que determinados gestos sí son posibles con las chicas pero no con los chicos. Se acabó el que de alguna manera se empañe esa victoria contundente del fútbol femenino con actitudes que son intolerables y que no las vamos a volver a permitir", ha recalcado.

El Gobierno trabajará para que el señor Rubiales no vuelva a dirigir el fútbol español.



❌#SeAcabó que la violencia machista sea un elemento que se normaliza por parte de algunos.

❌#SeAcabó que se empañe esa victoria del fútbol femenino con actitudes intolerables.@mjmonteroc pic.twitter.com/Uu1KuxbHUB — PSOE (@PSOE) 27 de agosto de 2023