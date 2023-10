La tesorería de Voz envió un correo electrónico "URGENTE" dando instrucciones para regularizar sus donaciones. El texto ordenaba “regularizar de manera urgente todo el dinero" que tuvieran "por merchandising (...). Los ingresos han de realizarse tal y como se recaudaron, cantidades inferiores a 299 euros, indicando la fecha de recaudación”. Así lo ha adelantado elDiario.es tras haber accedido a las circulares de la tesorería. Las opciones para ingresarlo eran dos: la cuenta provincial del partido u otra cuenta aparte.

Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos obliga a identificar al transmitente si la donación supera los 300 euros. Con ingresos menores, ya sea por 1 euro, no hay que demostrar de dónde viene. Con esta operación, el partido evita dar datos de la procedencia de sus ingresos. Las donaciones anónimas están prohibidas desde la entrada en vigor de la ley.

El Tribunal de Cuentas investiga los ingresos de Vox por el crecimiento de más de 300.000 euros en un año, entre 2018 y 2019. El dinero se ingresó a través de cajeros automáticos en efectivo “sin identificar”, según relata un informe del organismo, que detalla que en su mayoría son cantidades inferiores a 300 euros. Vox entorpece la labor del Tribunal al continuar sin aportar la documentación para cotejar la venta de esos productos.

En la circular de la tesorería del partido se daban instrucciones sobre cómo hacer los ingresos de la “hucha de donativos de municipios”. También indican que se haga en efectivo y no por transferencia y ponen el límite, de nuevo, en 299 euros. En la orden se aclara que si no se hace como se dicta, “bien se devolverá el dinero, bien se lo quedará la Hacienda pública si no hay identificación del donante”