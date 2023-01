Todo lo que no te han contado sobre el envío de los Leopard a Ucrania

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avanzado este viernes que la previsión de los aliados es enviar los carros de combate Leopard a Ucrania en primavera y, mientras, proceder a las labores de mantenimiento de los vehículos y de instrucción en su manejo a los ucranianos.

Robles ha viajado este viernes a Letonia para visitar a los 600 militares españoles desplegados en la base de Adazi, a 180 kilómetros de la frontera con Rusia. Se trata de una misión de disuasión de la OTAN a la que España aporta precisamente seis carros de combate Leopard. La ministra ha confirmado que España aportará algunos de estos vehículos a Ucrania "en coordinación" con el resto de países aliados, aunque no ha concretado el número que baraja el Gobierno.

España ya adelantó que su idea es el envío de algunos de los Leopard 2A4 que están almacenados en Zaragoza desde hace más de una década y que necesitan una puesta a punto para poder ser puestos en marcha de nuevo, para lo que ya se ha puesto en contacto con la industria.

Enrique Vega, coronel de Infantería retirado, licenciado en Psicología, doctor en Paz y Seguridad Internacionales y miembro de Foro Millicia y Democracia, analiza para infoLibre qué va a significar el envío de estos carros de combate al frente ucraniano.

1. ¿Por qué quiere Ucrania este tipo de modelo de tanque y qué diferencias hay con los Abrams de EEUU?

Los Leopard son de los carros de combate más avanzados existentes en el mundo occidental, en el sentido de potencia de fuego, alcance, maniobrabilidad, capacidad de combate nocturno y tecnología de detección de blancos. Parece que EEUU va a enviar también Abrams y Francia, Leclercs. Reino Unido ya tiene sobre el terreno algunos Challengers. La ventaja del Abram es que está experimentado en combate real. Su equivalente ruso podría ser el T-90, aunque el conocimiento de sus prestaciones no es, lógicamente, tan exacto como el de los carros propios.

2. ¿El uso de estos carros será decisivo para el curso de la guerra? ¿O estamos únicamente ante una fase más de la escalada en el apoyo aliado a Ucrania?

No tiene por que serlo. Rusia puede oponerle la respuesta adecuada. Lo que sí puede significar es un punto sin retorno, porque su entrada en la guerra va a exigir el apoyo aéreo y logístico necesario e imprescindible, lo que supondría una cada vez mayor implicación noratlántica. ¿Hasta dónde? ¿Hasta que haya que desplegar “especialistas” en el terreno (incluyendo en el concepto de “terreno” los cielos ucranianos)? ¿Se va a llegar hasta proporcionarle a Ucrania misiles de crucero? ¿En qué punto va a considerar Rusia que la implicación euroatlántica es ya una auténtica entrada en la guerra? ¿Las Fuerzas Armadas de un país son solamente su personal o también los materiales indispensables para que éste pueda cumplir sus cometidos? ¿Puede hablarse de “policía científica”, por ejemplo, sin sus aparatos de observación y medición?

3. ¿Cuántas unidades habría disponibles en este momento listas para su envío a Ucrania? ¿Los carros que tiene España en realidad son de alguna utilidad? ¿Estamos ante un envío simbólico?

Entre todos los países europeos hay unos 2.500 Leopards. No todos son iguales porque hay diferentes versiones, unas más modernas que otras. En España hay 347, de los que 108 están inoperativos en estos momentos, la mitad de ellos irrecuperables para el combate, aunque puedan utilizase como carros grúa o de arrastre. En cualquier caso, la otra mitad necesitaría una revisión de cuarto escalón, larga y costosa. Estaríamos hablando de meses. Enviar carros plenamente operativos sería desguarnecer las unidades españolas. La decisión es puramente política. Lo que no creo que cambie mucho en el resto de los países. Empieza a haber en Europa un número considerable de generales retirados (los en activo no pueden ni deben) que están criticando la entrega de carros de combate directamente de sus unidades operativas.

4. ¿Cuantas unidades se precisarían para que su llegada al frente fuese efectiva?

Ucrania está pidiendo en estos momentos 300 carros, es decir dos brigadas acorazadas o si se prefiere una División acorazada de dos brigadas, a la que haría falta añadirle todos los apoyos divisionarios: unidades de artillería, de ingenieros, de transmisiones, logísticas, etc. Todas ellas compatibles con la máxima velocidad de avance de los carros. O dos divisiones compuestas de una brigada acorazada y una o dos mecanizadas. En el mejor de los casos, suficiente para producir una brecha, más o menos ancha, en la línea defensiva rusa, pero insuficiente para ampliar dicha brecha o explotar el éxito. Pero, ¿puede/debe Europa permitirse prescindir de 300 de sus más avanzados carros de combate, cuando lo que se está provocando es que Rusia “amplíe” de una forma u otra el “rango” de sus enemigos? Solo Estados Unidos, volcándose de forma directa en la guerra, podría aportar los medios “que fueran efectivos de verdad”. Pero esto.,¿no es hablar ya de guerra nuclear?

5. ¿Es suficiente el envío de los carros? ¿Habría que enviar personal, formadores, servicio de mantenimiento…?

Con bastante probabilidad, sí. No se está hablando de enfrentar a un carro con otro a ver quién tiene mejores prestaciones y destruye al otro antes. Estamos hablando de un posible enfrentamiento entre formaciones acorazadas, donde intervienen bastante más factores que las prestaciones del carro, por buenas y superiores que sean.

6. ¿Cuál puede ser la respuesta de Rusia ante este envío? ¿Estamos ante un antes y un después en la guerra?

Veo dos posibilidades. Que quiera, y pueda, intentar compensar con medios propios, el reforzamiento que estén recibiendo los ucranianos o que se decante por compensarlo con armas nucleares tácticas. La primera opción llevaría con bastante probabilidad a un sucesivo incremento de la sofisticación del armamento empleado, que conllevaría a una cada vez mayor implicación directa de los países de la OTAN. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? La segunda es fácil de imaginar, aunque creo que todos preferiríamos no imaginárnoslo. Sí, creo que estamos ante un antes y un después.

7. ¿Se han enviado unidades antimisiles, anticarro, ahora tanques? ¿Qué tipo de armamento necesitaría a Ucrania para una guerra que ya no parece defensiva, sino que ha entrado en la fase de recuperar territorio? ¿Tenemos guerra para rato?

Necesitaría de todo y mucho, porque tiene enfrente a Rusia. Va ser una guerra difícil de ganar para unos y para otros. Alguien debería decirle a Ucrania que no puede ganar esta guerra ni recuperar todo el territorio perdido, incluida Crimea. Alguien debería decirle a Rusia que no puede ganar esta guerra y salir indemne. Alguien debería decirle a la OTAN que no puede ganar esta guerra sin perder la cara en el resto del mundo.

8. ¿A quién beneficia un conflicto largo?

A los complejos industrial-militares, que diría el presidente y general Eisenhower.