No es sólo Sánchez, es la democracia: Sumar busca la movilización ciudadana para reactivar a la izquierda

"La respuesta no es de partido, es de pueblo de la coalición y de mayoría por la democracia". La frase es de Íñigo Errejón, actual portavoz de Sumar en el Congreso y autor de la ponencia política de la formación de Yolanda Díaz. Con un importante bagaje ideológico-discursivo a sus espaldas, que le sirvió para granjearse una corriente propia en su etapa de Podemos, y acompañado por su capacidad oratoria está siendo Errejón y no Díaz —que mantiene un papel más institucionalizado—, el encargado de tomar las riendas del discurso de Sumar en el momento más delicado de la coalición hasta el momento, que podría culminar con la renuncia del presidente Pedro Sánchez el próximo lunes.

Sumar lo está fiando todo a la movilización ciudadana para activar al electorado progresista. Con la alusión al "pueblo de la coalición", el socio minoritario del Gobierno busca "reactivar el ánimo" y darle la vuelta al clima de opinión actual que, a su modo de ver, solo beneficia a la derecha. Lo que está en juego, señalan los de Díaz, no es la continuidad de Sánchez al frente del Ejecutivo, sino la propia democracia. "No es solo Sánchez ni el PSOE, por si mismo no se bastan", explican fuentes de la dirección de Sumar a infoLibre, que subrayan que los socialistas están en una "dinámica personalista" al centrarlo todo en la convocatoria de Sánchez.

Por ese motivo, y de manera adicional a la manifestación del próximo sábado sábado frente a la sede de los socialistas en Madrid para exhibir el respaldo a Sánchez, Sumar propone otra convocatoria bajo el lema Por amor a la democracia prevista para el domingo por la tarde —horas antes del anuncio del presidente— también en la capital. "Lo que ha pasado ha servido para reactivar el ánimo en mucha gente en favor del Gobierno y ese sentimiento hay que darle cauce para que se desborde más allá", explican las citadas fuentes, cuyo objetivo es "colocar a la izquierda en una posición de avanzada y ofensiva y aprovechar este shock para realmente vehicular reformas y que no se quede solo en un gesto de impacto mediático".

Aunque la convocatoria no está organizada por Sumar sino por el colectivo La Plaza —cercano a Más Madrid y también a los de Díaz— las caras visibles del partido la están promocionando a través de redes o de sus intervenciones públicas, y desde la organización también han enviado un email a los inscritos para animarles a participar. "Respetamos y empatizamos con la decisión personal de Pedro Sánchez. Pero esto no va de una persona o de un partido: hay una estrategia de la derecha y la ultraderecha para acabar con el gobierno de coalición", explican en la misiva. "Lo que está en juego es la defensa de la democracia, de la legitimidad democrática del gobierno de la coalición", prosiguen.

El recorrido culminará frente al Congreso de los Diputados —y no frente a la sede de ningún partido—, casa de la soberanía popular que hizo posible la reelección de Sánchez el pasado mes de octubre. Desde Sumar confían en que sea una movilización multitudinaria, que le de la vuelta al "desánimo" actual que confiesan que puede haber entre la población al no haber sido capaces de llevar a cabo una agenda de avances, a través de la "indignación", como ya sucedió en las protestas del 15M, de las que pronto se cumplirán trece años. Aunque desde la organización de Díaz son cautos y saben que es "difícil de medir" si la idea está calando en la población, sí que creen que la carta de Sánchez "ha logrado cambiar los ánimos y el marco".

La izquierda espera una respuesta contra el 'lawfare' a través de reformas

En su misiva, Sánchez lamenta la cacería contra su esposa, Begoña Gómez, por un supuesto tráfico de influencias por el rescate de Air Europa y un intento de relacionarla con la trama de Koldo García auspiciado por la derecha. "Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa". Y pone nombres y apellidos a esos intentos: "Sin ningún rubor, el señor Feijóo y el señor Abascal, y los intereses que a ellos les mueven, han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano, Umberto Eco, llamó 'la máquina del fango'. Esto es, tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas".

En su izquierda recuerdan, sin embargo, que no es la primera vez que ocurre y citan casos como los de la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o los de el exlíder de Podemos Pablo Iglesias, abiertamente enfrentado a Sumar. "Las persecuciones judiciales irregulares vienen de y la respuesta tiene que ser defender a futuro la democratización", señalan desde Sumar, con ejemplos concretos como la reforma del Consejo General del Poder Judicial y de la Justicia en general. "Se trata de cambiar una cuestión estructural y no solo sus síntomas", sintetizan.

Una tesis también defendida por formaciones como Podemos. De hecho, la propia número dos del partido, Irene Montero, lo explica así en declaraciones a este periódico. "Desde hace cinco años venimos diciéndole al PSOE que la mayoría parlamentaria progresista y plurinacional tiene que cambiar la ley y cumplir la Constitución renovando el CGPJ, pero el PSOE siempre ha preferido esperar y pactar con el PP. Hay que cambiar el sistema de acceso a la Justicia, algo que incluimos en el acuerdo de gobierno de coalición pero el PSOE nunca quiso abordar", rememora.

Tanto en Sumar como en el resto de las organizaciones de izquierdas han mostrado su solidaridad con Sánchez y, al igual que sus compañeros de filas, no se atreven a aventurar qué es lo que ocurrirá el lunes. Con todo, algunas voces creen que una salida "interesante" sería someterse a una moción de confianza defendiendo, precisamente, reformas ambiciosas en materia judicial para tratar de "evitar" los casos de lawfare, es decir, la utilización de procedimientos judiciales con fines de persecución, desacreditación o destrucción de un adversario político.

Una oportunidad para centrar el debate político en "los afectos"

Por qué Begoña Gómez es el objetivo de la derecha para tumbar a Sánchez Ver más

En la izquierda también hay quien cree que la carta de Sánchez puede ser una oportunidad para "naturalizar" un debate del que se habla mucho pero que no está en el centro de la vida política: el de los afectos. Consideran que el hecho de que Sánchez se tome un tiempo para pensar si deja el cargo por una cuestión que afecta a la de su familia y su vida personal es inédito, ya que se sobreentiende que "la política está por encima de todo", y puede ayudar a cambiar también el marco.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, censuró rápidamente la actitud del socialista y la calificó de "espectáculo adolescente" pidiéndole "mirar siempre por los demás incluso por delante de ti mismo". El candidato de Junts a los comicios catalanes, Carles Puigdemont, fue aún más allá y criticó a Sánchez por "españolizar" la campaña y afirmó que ellos salen "llorados de casa". Unas palabras a las que contestaba el secretario Estado de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Javier Padilla: "A ningún lugar hay que ir llorado de casa. Y si en algún lugar no se puede llorar, vaya mierda de lugar", resumía.

Desde Sumar consideran que "exhibir vulnerabilidad está bien" pero que "tampoco hay que olvidar" que a las mujeres "les penaliza" porque "no hay salida buen. "Si muestras vulnerabilidad eres débil y si no eres mala", resumen. El organismo convocante, además, sitúa el amor como un elemento clave de las protestas, pero desde Sumar aclaran que no se trata de la concepción "romántica" del amor sino de situar el conflicto entre el pueblo y la oligarquía, con el popularizado eslogan de 'ellos por dinero, nosotros por amor'.