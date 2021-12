La norma de Vox que busca derogar leyes LGTBI no saldrá adelante por la abstención del PP

La propuesta normativa de Vox que busca tumbar el armazón jurídico autonómico de protección a las personas LGTBI se quedará por el camino. Tras dos semanas de misterio, el PP ha anunciado este miércoles que se abstendrá en la votación para la toma en consideración de la denominada Ley de Igualdad de la extrema derecha. Por tanto, si no hay cambios de última hora, el texto, cuya toma en consideración se debate este jueves en la Asamblea, sólo recibirá el apoyo del grupo ultra, insuficiente como para que pueda continuar con su tramitación parlamentaria.

"No podemos votar a favor de una iniciativa que creemos que tiene muchas deficiencias técnicas y que, además, creemos que no es la herramienta para poder modificar determinadas leyes. Lo que tenemos que hacer es trabajar con seriedad y rigor y desde luego no vamos a hacerle el juego a la izquierda dándole nuestro voto, que lo que pretende es adueñarse de banderas que no le pertenecen", ha señalado el portavoz de los conservadores en la Cámara autonómica, Alfonso Serrano.

En declaraciones a los medios, quien lleva la voz cantante en el Grupo Parlamentario Popular ha insistido en que la bancada conservadora está radicalmente en contra de derogar totalmente tanto la Ley de Identidad y Expresión y la Ley contra la LGTBIfobia. Como mucho, se abren a "reformar aquellos aspectos puntuales de estas leyes que son mejorables".

Y en esa negociación andan enfrascados. En las últimas horas, desde Vox se aseguraba que habían recibido una primera propuesta de modificación de estas dos normas aprobadas durante el mandato de la conservadora Cristina Cifuentes. Sin embargo, no les convencía. Por eso, están a la espera de que los conservadores les hagan llegar un nuevo texto que les pueda resultar más interesante. "Cuando tengamos el definitivo ya se dará noticia de él", se ha limitado a explicar el consejero de Presidencia, Enrique López.

El rechazo del PP a la propuesta de Vox se producirá a pocos días de que se celebre en la Cámara madrileña la votación definitiva de los Presupuestos de 2022, las primeras cuentas públicas de Isabel Díaz Ayuso. No obstante, la ultraderecha ya ha dejado claro en varias ocasiones que ambas cuestiones discurren por caminos paralelos, por lo que, en principio, el desmarque de los conservadores no impediría que los presupuestos regionales lleguen a buen puerto.