El 'número dos' de Ayuso, sobre los ancianos muertos en residencias: "Los familiares ya lo han superado"

La Comunidad de Madrid ha mostrado de nuevo su oposición a que salga adelante una comisión de investigación para abordar las necesidades sociosanitarias en las residencias de mayores en la Asamblea de Madrid porque considera que manda el "mensaje falso" a los familiares de que las muertes que tuvieron lugar durante la pandemia se pudieron evitar, seguir informa Europa Press.

Así se ha manifestado el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, quien en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha sido preguntado por el hecho de que Vox haya decidido activar para el Pleno de este jueves su creación.

Ossorio, que ha reprochado al Gobierno de España que no tomase "medidas rápidas" para hacer frente a la pandemia, ha sostenido que esta comisión solo tiene "esta comisión solo tiene interés electoral y va a causar un daño a los familiares que podrán pensar '¿Se podría haber evitado?'". "Creo que eso las familias ya lo han superado y volver a esto, por interés electoral, no es procedente", ha declarado Ossorio que van a volver a pensar que se podrían haber evitado los fallecimientos. "Esto es lo que creo que no es procedente", ha señalado, desde la Real Casa de Correos. Más de 8.000 ancianos fallecieron durante la pandemia en las residencias de mayores de Madrid.

A su parecer, lo "raro" a estas alturas es que la portavoz de Más Madrid, Mónica García, y la de Vox, Rocío Monasterio, coincidan "en esta actuación".

El Gobierno de Ayuso ejecutó en marzo de 2020 un protocolo que impedía la derivación de muchos residentes, con o sin covid, con criterios para no trasladar a los hospitales a los residentes más débiles: aquellos que tenían un alto nivel de deterioro cognitivo o un importante nivel de dependencia física. Y ello con independencia de que tuvieran covid o no. El protocolo no sólo se aprobó, sino que se ejecutó de forma sistemática, tal y como desveló infoLibre —aquí puedes consultar el dossier con nuestra investigación—.

Más Madrid pide dimisión o el cese de Ossorio

Más Madrid ha pedido este miércoles la dimisión o el cese inmediato del vicepresidente al haber dicho estas declaraciones. En concreto, el partido ha registrado una Proposición No de Ley para exigir su reprobación en Pleno.

En su cuenta de Twitter Más Madrid ha interpretado estas declaraciones como "una vergüenza para Madrid". "Exigimos su dimisión o cese inmediato, hay 7.291 razones para que no siga en su puesto ni un día más", han lanzado desde el partido liderado en la región por Mónica García.