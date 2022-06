Ayuso nombra a Enrique Ossorio su 'hombre fuerte' en el Gobierno y ajusta cuentas con Enrique López

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado un cambio en estructura de su Gobierno, con el que otorga al consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz, Enrique Ossorio, también las competencias de Vicepresidencia.

Lo ha avanzado la propia presidenta en una comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos. Según ha detallado, todos los consejeros mantendrán sus competencias aunque la coordinación pasará a manos de Ossorio, informó Europa Press.

Esta modificación en la estructura del Ejecutivo madrileño convierte a Ossorio en el "hombre fuerte" del Gobierno y le otorga un papel clave. Asimismo, con este movimiento se le resta peso al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, quien evitó posicionarse en la crisis que enfrentó a la dirigente con el expresidente del PP, Pablo Casado.

Ayuso, que ha pedido su comparecencia a petición propia en la Asamblea para dar cuenta del nombramiento, ha recordado que "Enrique Ossorio lleva 26 años trabajando en la Comunidad de Madrid" y, de hecho, "es el consejero que más años ha dedicado a la función pública". Entre otras responsabilidades, ha sido consejero de Economía y Hacienda, viceconsejero y también ha sido director general.

Por otro lado, ha destacado que ha sido portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid, "etapa" en la que le conoció la presidenta ya que ella era la portavoz adjunta. "Desde entonces ya hemos trabajado mano a mano", ha remarcado la dirigente. Asimismo, ha hecho hincapié en que le ha redactado dos veces el programa electoral con el que se ha presentado a los comicios. "Este es uno de los motivos principales que me ha llevado a nombrarle vicepresidente. Lo que quiero es que además de coordinar el Gobierno lo prepare para la nueva legislatura", ha declarado.

En este sentido, Ayuso ha indicado que su objetivo es "decidir qué Madrid" se quiere para los próximos diez o quince años, y "esto no es una decisión que se ha de tomar de un día para el siguiente para meterlo en el programa electoral". Ayuso ha declarado que llevan "meses preparando ideas para este programa electoral y esta es la primera misión que le he pedido al vicepresidente".

Preguntada expresamente por el papel de López, Ayuso ha declarado que "ningún consejero es apartado" ya que todos van a mantener las mismas competencias. López seguirá con las labores de preparación de las reuniones del Consejo de Gobierno y continuará siendo el encargado de las relaciones con la Asamblea de Madrid. "Confío en todos plenamente desde el comienzo y, de hecho, yo creo que tenemos el Gobierno más estable de toda España. Siguen los mismos consejeros desde el primer día que soy presidenta de la Comunidad de Madrid y el único cambio que hubo fue al crecer nuestro Gobierno porque dejamos de estar en coalición", ha apuntado, al tiempo que ha indicado que "por ahora" no habrán más cambios relevantes.

Por su parte, al tomar la palabra, Ossorio ha mostrado su agradecimiento a Ayuso por el "enorme honor" del cargo y por la confianza que deposita en él con este nombramiento, "fruto de esa amistad que nació en la Asamblea de Madrid desde el año 2015". Según ha compartido, lo asume "encantado, ilusionado y con el ánimo de ayudar".

"Cuando he sentido más satisfacción de mi labor en la cosa pública es con Isabel Díaz Ayuso de presidenta y con estos estupendos compañeros que me apoyan totalmente", ha declarado a continuación. El recién nombrado vicepresidente no ha querido calificarse a sí mismo como hombre fuerte del Gobierno y ha remarcado que lo que hay es "una presidenta fuerte y un gobierno de consejeros muy fuertes".