Ossorio defiende que tiene derecho al bono social como familia numerosa y avanza que lo seguirá cobrando

El vicepresidente de Madrid, Enrique Ossorio, va a seguir cobrando de su propio Gobierno el denominado bono social térmico para calefacción y agua caliente, una ayuda destinada a "consumidores vulnerables" que percibió en 2022 a pesar de ser desde 2019 el diputado más rico de la Asamblea de Madrid –percibe 104.928,60 euros de retribución por el cargo público y tiene un piso cuyo valor catastral supera los 400.000 euros y activos financieros por 1,4 millones. Así lo ha confirmado este miércoles en una rueda de prensa en la que ha justificado percibir la ayuda por ser familia numerosa. "Mientras lo siga siendo, voy a recibir y a aceptar todas las ayudas que se den a las familias numerosas", ha declarado tras una pregunta de los periodistas.

Como ha publicado infoLibre este miércoles, Ossorio recibió el año pasado una ayuda destinada, según la propia web de la Comunidad de Madrid, a "paliar la pobreza energética en los consumidores más vulnerables". Según la información oficial, fue el 14 de octubre de 2022 cuando la Consejería de Familia concedió a Ossorio el bono social térmico correspondiente a la convocatoria de 2021. En su caso, la subvención no pasa de 195,82 euros, la asignada a los “consumidores vulnerables” frente a los 313,30 que se reserva para los “vulnerables severos” [puedes ver aquí la Orden autonómica que aplica la legislación estatal].

La noticia, que provocó las peticiones de dimisión de la oposición, provocó una polémica que para Ossorio no tiene cabida. "Yo pertenezco a una familia numerosa, tengo cuatro hijos y recibo las ayudas que existen para este tipo de familias. Mis hijos, por el bono transporte, pagan tres euros menos", aseguró. Y se justificó recordando que "el Real Decreto ley que regula el bono es un decreto del Estado, y lo establece Pedro Sánchez".

Los argumentos son los mismos que este martes dieron fuentes del Ejecutivo autonómico a infoLibre, que añadieron que la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, fortaleció el concepto jurídico de familia numerosa para que los hijos menores no salgan perjudicados si la unidad familiar pierde los derechos adquiridos una vez se emancipen sus hermanos mayores. El bono térmico –creado en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez– se concede año a año de manera automática a los que ya tienen el bono social eléctrico, aunque el ciudadano tiene la capacidad de renunciar a él si así lo quiere, algo que Ossorio ha confirmado que no hará.

Desvía la atención a Mónica García

Ossorio ha dado estas explicaciones después de que una periodista de Onda Madrid, la cadena pública de la Comunidad, le hiciese una pregunta en la que dijo "creer" que el marido de la líder de Más Madrid, Mónica García, también percibe la ayuda. "Lo curioso es que creo que también al marido de Mónica García se le ha concedido ese mismo beneficio", señaló la periodista en la rueda de prensa sin aportar un dato más.

Ossorio respondió desconocer dicho extremo, pero aseguró que que "espera" que sea "falso". "Ha pedido mi dimisión, y yo creo que no cabe mayor hipocresía que pedir eso cuando tú misma te estás beneficiando. Si es cierto hoy mismo tendría que dimitir, pero no por cobrarlo por ser familia numerosa como yo, sino porque demuestra que no tiene límites para engañar a los ciudadanos", ha afirmado.

Poco después de la rueda de prensa, el diario El Debate publicó una captura de pantalla donde se muestra que una persona cuyo nombre y apellidos coinciden con los del marido de la líder de la oposición cobró el bono social. infoLibre no publicó la exclusiva de Ossorio hasta comprobar que el DNI del vicepresidente madrileño se correspondía con la del beneficiario que aparecía en la base de datos.

Ayuso le defiende

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido en defensa de su número dos. "Si fueran únicamente ayudas sociales como tal o fueran en detrimento de otras personas, es decir, tú cobras una beca y se la estás detrayendo a una familia que lo necesita más, sí, puede ser, pero no es lo mismo. Esto no se lo quitas a nadie y las condiciones no son solo una cuestión económica. Se llama social pero no solo es para personas vulnerables", ha declarado.

A su parecer, lo que el Gobierno quería "por una vez" es "tener un gesto con las familias numerosas". Se trata de un requisito que tiene "la familia de Ossorio", que tiene "los mismos derechos que las demás". "Espero que le hagan la misma pregunta a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, en caso de que sea cierto lo que nos acaban de comunicar sus compañeros", ha dicho a continuación.