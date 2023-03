Ossorio insiste en que seguirá cobrando la ayuda y García pide perdón: "Me niego a ser como ustedes"

"Si tras cuatro años como consejero consideran que mi mayor pecado ha sido cobrar un bono de 200 euros, es que son muy generosos, porque he metido la pata en muchas cosas. Se lo agradezco de verdad". Con esas palabras el vicepresidente del Ejecutivo madrileño, Enrique Ossorio, respondía en la Asamblea de Madrid a la oposición durante la sesión de control celebrada este jueves. El número dos de Isabel Díaz Ayuso en el Gobierno ha vuelto a reafirmar en que va a seguir cobrando este ayuda y ha tratado de desviar la atención culpando al presidente del Gobierno: "Pedro Sánchez da estas ayudas sin límite de renta y a quien me critican es a mí, no a él".

La recepción del bono social para calefacción y agua caliente ha acaparado las intervenciones en la después de que infoLibre revelara que Ossorio lo percibe pese a contar con el patrimonio más alto de toda la Cámara. Se trata de una ayuda directa de 195,82 euros anuales que tiene por destino "paliar la pobreza energética en los consumidores más vulnerables y que se concede a todas aquellas familias que, previamente, han solicitado -y se les ha concedido- el bono social eléctrico. Ossorio puede percibir esta subvención porque es padre de familia numerosa, al igual que otros portavoces madrileños como la líder de Más Madrid, Mónica García, el del PSOE, Juan Lobato, o la de Vox, Rocío Monasterio. Tanto Lobato como Monasterio han negado que hayan recibido esta ayuda.

García ha vuelto a pedir disculpas tras conocerse que su familia también percibió esta ayuda. "Todo es más fácil cuando se es un cínico, ustedes no tienen nunca ningún problema ético, porque son incapaces de reconocer un error y pedir perdón. Me niego a ser como ustedes", ha señalado desde la Asamblea. "Yo siento vergüenza cuando me equivoco". En rueda de prensa, la portavoz de Más Madrid ha vuelto a repetir que va a intentar devolver este pago y se ha reafirmado en que desconocía que lo había percibido.

Lobato, por su parte, ha acudido al pleno con una factura de la luz de su casa. "¿Saben lo que pone aquí que pagamos mi mujer y yo? Lo mismo que el resto de españoles", ha lanzado. "El bono social no lo paga ningún Gobierno, lo pagamos los españoles con nuestras facturas y de ahí se benefician muchas familias que, efectivamente, lo necesita. Pero también hemos visto que de ese bono social se benefician algunas personas que, sin necesitarlo, se dedican por el día a criticar esas 'ayuditas para ganar votos' y por la noche se dedican como vampiros a pedirlas todas y no dejarse ninguna. No engañan a nadie, esta ayuda hay que pedirla. No es automático".

La presidenta madrileña ha evitado responder a Lobato sobre esta cuestión, pero sí que ha cargado contra García. "Ahora que se ha conocido su tren de vida, dígame, ¿por qué usa la sanidad pública, o la educación pública o el transporte público? Porque tiene derecho, al igual que lo tiene para cobrar ese bono", ha señalado Ayuso, que ha tachado a la portavoz de Más Madrid de "hipócrita". "A lo que no hay derecho es a tanta demagogia y a creerse superior a los demás. Le tiene que pedir disculpas al vicepresidente de la Comunidad de Madrid", ha zanjado. El portavoz del PP en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, ha enarbolado un discurso aún más duro contra Más Madrid, a quienes ha acusado de llevarse por su "sectarismo y cobardía".

Serrano reconoce la "anomalía" que supone percibir una ayuda para vulnerables severos

El gran ausente de la sesión de control ha sido el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, pese a estar sentado a pocos metros de Ayuso. En su caso, la cuantía de la ayuda que hace cinco meses le otorgó la Consejería de Familia del Ejecutivo regional supera en un 60% la asignada a los que la legislación califica a secas como “consumidores vulnerables”. Los 313,30 euros concedidos a Alfonso Serrano coinciden al céntimo con la cifra que la normativa señala para 2021 como el importe a pagar a los “vulnerables severos", una ayuda dirigida a familias que perciben una renta anual conjunta igual o inferior a 16.800 euros por año. Ningún portavoz aludió a su caso, aunque poco después Serrano se ha visto obligado a dar explicaciones ante la prensa.

En rueda de prensa posterior a la sesión de control, no ha sabido explicar por qué percibe esta ayuda. A su juicio se trata de "una anomalía" porque él no es miembro de familia numerosa vulnerable severa y ha asegurado que se pone "a disposición del Gobierno de España" para tratar de aclarar por qué la percibe. "No me los han dado porque yo sea familia numerosa vulnerable severa, que evidentemente no lo soy, pero quien decide que se me otorguen 300 euros no es ni la Comunidad de Madrid ni yo, es Hacienda con las comercializadoras. No sé si será un error o no", ha justificado. Sin embargo, sí que es el Ejecutivo madrileño el que distribuye estas ayudas.

Serrano ha reconocido que fue este miércoles cuando se enteró, gracias a la exclusiva de infoLibre, de que él también lo percibía y ha confirmado que sí solicitó el descuento en la factura de la luz. Sin embargo, evitó responder a a las preguntas de este medio. "Me parece que este es un debate absolutamente demagogo por parte de una parte de la izquierda que quiere en este momento tapar el que ha sido el mayor escándalo, la cacería personal y política que ha sufrido la presidenta. Que justo coincida ese archivo con este caso no es casual", ha argumentado desde la Asamblea.

Además, el número dos del PP madrileño ha señalado que el título de familias numerosas se utiliza para obtener subvenciones y beneficios. "Habrá quien lo utilice para obtener un descuento en la factura de la luz, en la del agua, en las tasas universitaria, en la matriculación de su coche, para entrar a un museo... Son derechos para todas las familias numerosas", ha zanjado.