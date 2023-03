"Ossorio, devuelve la pasta": la oposición despliega una batería de iniciativas en la Asamblea y el Congreso

La oposición en bloque de la Asamblea de Madrid se ha unido este miércoles para pedir la dimisión del vicepresidente del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ossorio, después de que infoLibre revelara que percibe el denominado bono social térmico para calefacción y agua caliente. Es decir, una ayuda directa que tiene por destino "paliar la pobreza energética en los consumidores más vulnerables", a pesar de ser el diputado más rico de la Asamblea de Madrid –percibe 104.928,60 euros de retribución por el cargo público y tiene un piso cuyo valor catastral supera los 400.000 euros y activos financieros por 1,4 millones–.

La subvención es de 195,82 euros anuales y Ossorio manifestó este miércoles que tiene intención de seguir percibiéndola por ser padre de familia numerosa. "Yo pertenezco a una familia numerosa, tengo cuatro hijos y recibo las ayudas que existen para este tipo de familias. Mis hijos, por el bono transporte, pagan tres euros menos", aseguró. Y se justificó recordando que "el Real Decreto ley que regula el bono es un decreto del Estado, y lo establece Pedro Sánchez. Mientras lo siga siendo, voy a recibir y a aceptar todas las ayudas que se den a las familias numerosas", ha declarado tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso salió en defensa: "Si fueran únicamente ayudas sociales como tal o fueran en detrimento de otras personas, es decir, tú cobras una beca y se la estás detrayendo a una familia que lo necesita más, sí, puede ser, pero no es lo mismo. Esto no se lo quitas a nadie y las condiciones no son solo una cuestión económica. Se llama social pero no solo es para personas vulnerables", arguyó Ayuso.

Unas explicaciones insuficientes para la oposición madrileña. "No es tolerable tanta falta de ética pública", aseguró la portavoz de Más Madrid, Mónica García. "Hay muchas formas de ser miserable pero se me ocurren pocas más indignas. Ossorio, devuelve la pasta", le acompañó su compañero Pablo Padilla. "Ossorio es el fiel reflejo de la falta de sensibilidad que tienen en el PP", señaló, por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato. "Debería dimitir y devolver lo cobrado", zanjó la coportavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, candidata en los comicios del próximo 28M.

La estrategia de Más Madrid se vuelve en contra de García

Después de que este periódico desvelara que Ossorio percibe el bono eléctrico, Más Madrid registró, a primera hora de la mañana, una batería de preguntas dirigidas al vicepresidente madrileño, al tiempo que solicitaba su comparecencia, tanto en el pleno de la Cámara como en la comisión de familia y política social. Entre otras cuestiones, García preguntaba al Gobierno madrileño por los "mecanismos" para "garantizar" que este bono acabe en los hogares más vulnerables.

Sin embargo, tras conocerse que el marido de la portavoz, Enrique Montañés, también percibió esta ayuda, la formación ha retirado estas preguntas del orden del registro. Fuentes del equipo de García aseguran que la situación de la líder de la oposición y del vicepresidente de Ayuso "no es comparable". En ese sentido, señalan que el Ejecutivo madrileño está "tratando de hacer creer que todos son iguales" pero que no hay "nada más lejos de la realidad": "Ellos han hablado de paguitas y subvencionados y mantenidos cuando se trata de otros y sacan pecho de las ayudas cuando se las otorgan a sí mismos", señalan.

Por su parte, los diputados de Más Madrid, muy críticos con Ossorio, han optado por el silencio tras saber que su portavoz también ha cobrado esta ayuda. En privado, reconocen que el tema "se les ha vuelto en contra" y temen que también le acabe pasando factura a nivel electoral. Sin embargo, tratan de justificarlo amparándose en que el salario percibe García es mucho menor que el de Ossorio —43.520,68 euros— y que no forma parte del Gobierno.

Errejón lo eleva al Gobierno y Ribera promete limitar el bono por renta

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, también trató de sacar rédito político a la noticia, antes de conocerse que la familia de García había percibido el bono. Minutos antes de las 12 de la mañana, su formación registró varias preguntas por escrito al Gobierno instándolo a mover ficha para evitar que este tipo de situaciones —personas con ingresos altos percibiendo una ayuda dirigida a los más vulnerables— se vuelvan a producir.

"¿Considera el Gobierno que las familias con rentas y patrimonios como el del señor Ossorio son familias vulnerables?"; "¿Considera el Gobierno que los criterios aplicados para acceder al bono social son socialmente justos y favorecen realmente a las familias que más lo necesitan?";"¿Piensa el Gobierno establecer un límite de rentas y/o de patrimonio?, son las tres preguntas planteadas por el líder de Más País.

La respuesta a Errejón por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez llegó mucho antes de lo esperado. La vicepresidenta Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, anunció a través de su cuenta de Twitter que "cambiará la regulación actual" para evitar que las familias numerosas con rentas altas tengan acceso a esa ayuda pública. "Sorprende la falta de sensibilidad y solidaridad de algunos", lamentó, en referencia a Ossorio.

Apoyar a los consumidores vulnerables y a ls familias numerosas es irrenunciable. Sorprende la falta de sensibilidad y solidaridad de algunos. Cambiaremos la regulación actual para introducir criterios de renta en las familias numerosas. https://t.co/8xTUhBu1XT — Teresa Ribera 🌹 (@Teresaribera) 15 de marzo de 2023

Unidas Podemos pide la reprobación de Ossorio en la Asamblea

Unidas Podemos tampoco tardó en solicitar la reprobación de Ossorio en la Asamblea. “Es fundamental que los responsables políticos no solo guarden prudencia en sus formas, sino que, en su vida privada, no hagan abuso o fraude de ley con ayudas destinadas a personas vulnerables, aprovechándose de recursos destinados a esas personas que, según el propio consejero, no existen en la Comunidad Autónoma”, reza la proposición no de ley registrada por la formación. A juicio de su portavoz, Alejandra Jacinto, lo de Ossorio es “una indecencia” y, por ese motivo, debe “ser cesado”.

En la iniciativa, la formación morada plantea que "es necesaria una reflexión" sobre cómo la figura de la 'familia numerosa', desconectada de cualquier otro indicador de renta, "puede permitir a familias de rentas muy elevadas abusar de la confianza y de los recursos públicos para obtener beneficios y ayudas que no necesitan en ningún caso, mientras se recortan ayudas como la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad".