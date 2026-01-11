Una sentencia contra el servicio de salud gallego por un ictus no acepta "la excusa de que no había camas"

"No es aceptable la excusa (no acreditada) de que 'no había camas disponibles' en dicho gran hospital". Así, en referencia al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, un juez desmonta uno de los argumentos con los que la Consellería de Sanidad intentó exculparse de las graves secuelas que sufrió una mujer a causa de un ictus, después de que en el Hospital do Salnés no la derivaran, por una supuesta falta de camas, al de Vigo, donde habría recibido el tratamiento adecuado, y la enviaran al de Santiago, donde no conocían sus antecedentes.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Pontevedra, ahora hecha pública, analiza el caso de una mujer con aneurismas que fue operada en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para implantarle dos stent. Al día siguiente de recibir el alta, la mujer acudió a urgencias del Hospital do Salnés. Allí, en lugar de remitirla al hospital de Vigo, la enviaron al de Santiago, donde le retiraron un medicamento antiagregante que tenía prescrito a raíz de la operación previa. Esa retirada le causó un ictus con graves secuelas.

El juez, basándose en varios informes periciales de médicos expertos, considera que, si la mujer hubiera sido atendida en el hospital vigués donde había sido operada, no se le habría retirado la medicación y se habría evitado el ictus que sufrió. Según la sentencia, cuando acudió a urgencias en el Hospital do Salnés "debió ser derivada inmediatamente al Hospital Álvaro Cunqueiro, al tratarse muy probablemente de una complicación postoperatoria". Pero no se hizo, y el juez considera que "no es aceptable la excusa (no acreditada) de que 'no había camas disponibles'" en el Álvaro Cunqueiro.

“Colapso continuado” en las Urgencias de Vigo y A Coruña que afecta a la “seguridad” de los pacientes Ver más

El hospital vigués, dice la sentencia, "dispone de una capacidad total de casi 1.500 camas; su infraestructura está diseñada con la mayoría de sus habitaciones individuales, pero con capacidad para convertirse en dobles cuando la demanda lo requiere, como ocurrió durante picos de urgencias o en la atención a pacientes de COVID-19".

En ese hospital vigués, señala el juez, "no se le habría suspendido la medicación" que tenía prescrita tras la operación anterior. Por el contrario, fue derivada al hospital de Santiago, "en el que no conocían con precisión absoluta su estado previo" y en el que se le retiró la medicación "sin un diagnóstico definitivo de ictus".

Ante estos hechos, que el juez considera "mala praxis", la sentencia condena al Sergas a indemnizar a la mujer con 70.000 euros.