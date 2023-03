Cuando Ossorio se preguntaba "¿dónde están los pobres?" o se quejaba de que los que pagan muchos impuestos "no reciben nada"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, se está beneficiando del bono de calefacción para "vulnerables", tal y como ha destapado este miércoles infoLibre. El número dos de Isabel Díaz Ayuso atesora jugosas declaraciones en el pasado que dan buena cuenta de su particular visión sobre los ricos y los pobres. Ossorio es el diputado con más patrimonio de toda la Asamblea Madrileña con 104.928,60 euros de retribución por el cargo público, un piso cuyo valor catastral supera los 400.000 euros y activos financieros por 1,4 millones.

Sin duda, su declaración más polémica fue la que realizó tras publicarse un informe de Cáritas en el que se afirmaba que en la Comunidad de Madrid había tres millones de personas en situación de vulnerabilidad. "Dicen 'en Madrid hay tres millones de pobres', lees estos informes sales a la calle y dices '¿dónde estarán?' (mientras se giraba buscándolos) yo no les veo. Insisto, me encanta que existan para tomar nota y ayudar a las personas más desfavorecidas, pero tienen que ser informes más objetivos. La gente ve que Madrid es una región rica, que crece más rápido que España".

Ossorio añadió: "A los que hay, habrá que ayudarlos (...) bueno, a ver, si hay alienígenas en Marte; ya veremos lo que hacemos". El informe de Cáritas reveló la existencia de 370.000 personas más en exclusión social que antes de que llegara la covid-19.

📹 VÍDEO | El portavoz del Gobierno de Madrid, sobre un informe de Cáritas que establece que un 22% de los madrileños se encuentran en exclusión social: "A alguien le dicen 'en Madrid hay tres millones de pobres', pues ¿por dónde estarán?" pic.twitter.com/7HvpuMZrtX — Radio Madrid (@RadioMadrid) 16 de marzo de 2022

Posteriormente, en una entrevista para El Mundo en julio de 2022 le preguntaron al vicepresidente: "¿Una pareja con dos hijos que gana 143.652 euros al año necesita realmente una beca?". Ossorio respondía: "Forma parte de una clase media que paga muchos impuestos, trabaja mucho y no recibe nada. Hemos querido ayudar a esas personas, que tampoco son muchas". Argumentó que hay ciudadanos con más ingresos que dicen: "De mí no se acuerda nadie nunca". Y que desde el Gobierno de Ayuso piensan que esas familias tienen también problemas para "llegar a fin de mes".

Sobre los ancianos muertos en residencias: "Los familiares ya lo han superado"

Meses más tarde, en octubre de 2022, preguntado sobre las familias de los mayores fallecidos en las residencias durante la primera ola de la pandemia el número dos de Ayuso aseguró que "ya lo han superado". La Comunidad de Madrid fue, con diferencia, donde más residentes fallecieron sin atención hospitalaria: 7.291 personas, lo que supone el 77,0% del total, que fueron 9.470 mayores.

A pesar de estas cifras, el número dos del Ejecutivo madrileño aseguró en una rueda de prensa que la comisión de estudio para abordar las necesidades sociosanitarias en las residencias de mayores y de discapacitados que activó en aquel momento Vox en la Asamblea de Madrid responde a un "interés electoral". "Va a causar un daño innecesario a los familiares que podrán volver a pensar '¿se podría haber evitado?'. Las familias ya lo han superado y volver a esto, por interés electoral, sinceramente, no es procedente", ha explicado Ossorio.

Cabe recordar que el Gobierno de Ayuso ejecutó en marzo de 2020 un protocolo que impedía la derivación de muchos residentes, con o sin covid, con criterios para no trasladar a los hospitales a los residentes más débiles: aquellos que tenían un alto nivel de deterioro cognitivo o un importante nivel de dependencia física. Y ello con independencia de que tuvieran covid o no. El protocolo no sólo se aprobó, sino que se ejecutó de forma sistemática, tal y como desveló infoLibre —aquí puedes consultar el dossier con nuestra investigación—.