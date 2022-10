"No lo superaremos hasta que haya justicia": la réplica de familiares de fallecidos al 'número dos' de Ayuso

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha afirmado este miércoles que las familias de los mayores fallecidos en las residencias durante la primera ola de la pandemia "ya lo han superado". "Él no puede hablar de algo que él no ha sentido ni ha vivido", responde Carmen Martín, de Marea de Residencias, en conversación con infoLibre, al tiempo que también señala que los familiares lo "no lo superaremos hasta que haya justicia": "No queremos revancha, queremos justicia". En la misma línea se pronuncia Javier Cordón, miembro de la plataforma Verdad y Justicia para las residencias de Madrid: "Hay que tener bastante poca vergüenza para decir esto". "¿A cuántos familiares de los más de 8.000 mayores que murieron les ha preguntado él?", se pregunta Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare, que califica estas declaraciones de "indignantes" y de "gente sin escrúpulos".

En la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso fue, con diferencia, donde más residentes fallecieron sin atención hospitalaria: 7.291 personas, lo que supone el 77,0% del total, que fueron 9.470 mayores. A pesar de estas cifras, el número dos del Ejecutivo madrileño ha asegurado que la comisión de estudio para abordar las necesidades sociosanitarias en las residencias de mayores y de discapacitados que ha activado Vox para el pleno de este jueves responde a un "interés electoral". "Va a causar un daño innecesario a los familiares que podrán volver a pensar '¿se podría haber evitado?'. Las familias ya lo han superado y volver a esto, por interés electoral, sinceramente, no es procedente", ha explicado Ossorio.

No obstante, los familiares de los fallecidos en las residencias de mayores no opinan lo mismo. "Quieren enterrar a los muertos dos veces, cuando fallecieron y ahora. Los familiares no han pasado página y quieren respuestas", reconoce Miguel Vázquez. "Quien no es víctima, no lo sabe. No conozco a ninguno que haya superado el dolor", matiza Javier Cordón, que insiste que el proceso de duelo se le suma no tener el reconocimiento de víctima y "el Gobierno es culpable de esto" ya que "nunca ha pedido perdón, ni ha recibido a las víctimas".

"No quieren que se conozca la verdad"

Preguntado por esta comisión de estudio, que no saldrá adelante por la oposición del PP que cuenta con mayoría en la Asamblea, Ossorio ha querido destacar que para él lo "raro" a estas alturas es que la portavoz de Más Madrid, Mónica García, y la de Vox, Rocío Monasterio, coincidan "en esta actuación". El PP tumbó el lunes una iniciativa de Más Madrid en este sentido aprovechando que controla la Mesa del Parlamento. 24 horas después, Vox aprovechó para activar una proyecto similar que tramitó en noviembre de 2021, aunque no la puso en marcha. Ahora, con el debate de nuevo acaparando titulares por la presentación del libro escrito por el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, la ha activado para el pleno de este jueves, según la líder de ultraderecha, porque tienen "la obligación moral de construir un sistema de residencias que garantice a nuestros mayores estar tranquilos y bien cuidados".

"No quieren que se conozca la verdad", afirma Javier Cordón, preguntado ante la negativa del PP de investigar las muertes en residencias. Para Carmen Martín, "lo único que quieren es tapar su gestión y taparlo con el tiempo. Y a nosotros no nos van a callar hasta que consigamos justicia, aunque tengamos que ir a Europa". "Hay cosas que chirrían mucho. El propio sentido común indica que habría que investigar qué pasó para que no vuelva a suceder", sostiene Miguel Vázquez.

"No era un borrador y la prueba está en el número muertos"

Según ha explicado Ossorio, este tipo de iniciativas mandan el "mensaje falso" a los familiares de que las muertes que tuvieron lugar durante la pandemia se pudieron evitar. La Comunidad de Madrid vuelve a obviar así de nuevo los protocolos ejecutados en marzo de 2020 que impidieron en la primera ola de la pandemia la derivación de muchos residentes, con o sin covid, a los hospitales.

"No era un borrador y la prueba está en el número muertos. Suplicamos que los llevaran al médico y nos decían que no, que los iban a ayudar a morir", afirma Carmen Martín, que insiste en que desde Marea de Residencias ya no piden una reunión con el Gobierno de Ayuso sino con "la Fiscalía" para que se investigue. "Creo que la última palabra la tienen que tener los tribunales", coincide Vázquez. El protocolo, tal y como desveló infoLibre, no sólo se aprobó sino que se ejecutó de forma sistemática —aquí puedes consultar el dossier con nuestra investigación—.

"Es una vergüenza tener a una persona así en representación de Madrid"

Asimismo, Ossorio también ha insistido en la culpabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez en la gestión de las residencias y le ha reprochado que no tomasen "medidas rápidas". "Con esta negativa tan persistente de no investigar existe la sospecha de que algo quieren ocultar y más cuando llevan diciendo todo este tiempo que el responsable es Pablo Iglesias", recuerda Javier Cordón.

"Este hombre es miembro de un gobierno negacionista y él es especialmente negacionista", afirma este miembro de la plataforma Verdad y Justicia de que recuerda que el también consejero de Educación negó que hubiese pobres en la región: "Dicen que en Madrid hay tres millones de pobres pues... ¿por dónde estarán?". "Es una vergüenza tener a una persona así en representación de la Comunidad de Madrid", insiste Cordón.

"Hay 7.291 razones para que no siga en su puesto ni un día más"

Las reacciones políticas a estas declaraciones no se han hecho esperar. Desde Más Madrid han pedido la dimisión de Ossorio. En concreto, el partido ha registrado una Proposición No de Ley para exigir su reprobación en Pleno. "Estas declaraciones son una vergüenza para Madrid. Exigimos su dimisión o cese inmediato, hay 7.291 razones para que no siga en su puesto ni un día más", ha asegurado la formación en Twitter.

Desde el PSOE, también han anunciado que pedirán ante la Asamblea de Madrid la reprobación de Ossorio. El secretario general de los socialistas madrileños portavoz en la Asamblea, Juan Lobato, ha reclamado a Ayuso que Ossorio "no debe seguir ni un minuto más" en el cargo, según recoge el PSOE en un comunicado. "Declaraciones como las que hemos oído hoy demuestran y explican decisiones como las que se tomaron en la pandemia", ha declarado al tiempo que ha afirmado que "los únicos que no ponen por encima de todo el respeto a las personas mayores es el PP de la Comunidad de Madrid".

Por el respeto y la dignidad que se merecen los familiares y los mayores que fallecieron en las residencias durante la pandemia, pedimos la reprobación de Enrique Ossorio para que deje de ser vicepresidente de la Comunidad de Madrid.



Ya basta de faltas de respeto. https://t.co/CAfwbld7EN — Juan Lobato (@juanlobato_es) 5 de octubre de 2022

Por su parte, las portavoces de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto y Carolina Alonso han afeado en Twitter sus palabras a Ossorio. "El problema del señor Ossorio es, una vez más, negar la evidencia", ha escrito Jacinto, mientras que Alonso ha afirmado que "Ayuso y sus secuaces no es que hayan superado sus muertes, es que nunca las sufrieron, por eso no quieren la comisión".