La OTAN insiste en que Rusia no ha retirado tropas de la frontera con Ucrania

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha señalado este miércoles que no se percibe una desescalada militar rusa en la frontera con Ucrania y ha recalcado que Moscú sigue sin responder por escrito a la última carta enviada por la OTAN, que iniciaría la vía diplomática para abordar cuestiones de seguridad con Rusia, según informa Europa Press.

"No vemos ninguna retirada de tropas rusas y eso contradice el mensaje en favor de los esfuerzos diplomáticos. Queda por ver si habrá un repliegue ruso, vemos que han aumentado el número de tropas y más están en camino. Por el momento no hay desescalada", ha asegurado tajante el ex primer ministro noruego antes de la reunión de ministros de Defensa de la OTAN de este miércoles y jueves en Bruselas.

En un momento en el que Moscú afirma haber comenzado a replegar las tropas que mantiene en la frontera y defiende continuar el diálogo con Estados Unidos y la OTAN, Stoltenberg ha recalcado que la Alianza Atlántica sigue de cerca la evolución de los acontecimientos a las puertas de Ucrania y Rusia mantiene los medios para poder realizar una invasión sin previo aviso.

"Que muevan algunos tanques no confirma una retirada", ha indicado el jefe político de la OTAN, recalcando que la tendencia de últimos meses es el incremento masivo de las capacidades militares rusas en esta zona.

Los ministros de Defensa de la OTAN debaten este miércoles la situación en Ucrania, ante las crecientes tensiones con Rusia por su despliegue militar en la frontera, un encuentro en el que estudiarán si refuerzan su presencia en el este de Europa con la creación de nuevos batallones de combate.

Sobre la mesa estará también los últimos anuncios del Kremlin sobre el repliegue de sus fuerzas en Ucrania y Bielorrusia y su disposición a seguir las negociaciones diplomáticas, un mensaje que la OTAN ve con un "cauto optimismo" pero que considera que debe acompañarse de una retirada real de tropas y de los equipamientos pesados que mantienen viva la amenaza rusa contra el país vecino.

Rusia no contesta por escrito

Al mismo tiempo, sobre la posibilidad de encauzar diplomáticamente la crisis en Ucrania, Stoltenberg ha reiterado que la organización militar está lista para sentarse a negociar con Rusia asuntos compartidos de seguridad, pero ha avisado de que si Moscú opta por la agresión bélica "pagara un alto precio". "Esperamos que elija el diálogo en lugar de la confrontación", ha subrayado.

En esta línea, ha lamentado que los mensajes a favor del diálogo emitidos por el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, no han venido de momento acompañados de una respuesta por escrito de Rusia.

La OTAN envió a finales de enero una misiva a Moscú, en respuesta a los planteamientos de los rusos, también por escrito, sobre cuestiones de seguridad. El Kremlin reclamó entonces garantías de que la OTAN no se expandiría al este de Europa, alegando que esta ampliación supone una amenaza a su seguridad.