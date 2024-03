"No merecen que se les llame periodistas": Patxi López condena los insultos recibidos por una redactora de infoLibre

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha manifestado este martes durante su rueda de prensa en el Congreso de los Diputados su solidaridad con la redactora de infoLibre Marta Monforte y con "todas las periodistas y todas mujeres que tienen que soportar la desfachatez, los insultos y los ataques de unos cuantos energúmenos machistas". El también diputado socialista hace referencia a los ataques en redes sociales por parte de supuestos periodistas acreditados como tales en el Congreso de los Diputados a Monforte.

"Como no me olvido del dicho alemán de que 'si en una mesa hay un nazi y diez personas que le respetan, en esa mesa hay once nazis', también mostrar mi desprecio absoluto por todos aquellos que se piensan que tener una acreditación de prensa de periodista les puede servir pueden ocultar su machismo, su racismo, su clasismo o su sectarismo", ha proseguido López. "Son gente que no merecen estar aquí ni que se les llame periodistas", ha concluido el portavoz socialista.

López hacía referencia a un incidente producido el pasado jueves en el patio del Congreso. La periodista Marta Monforte y otros profesionales acreditados estaban realizando trabajo haciendo preguntas al portavoz de Sumar, Iñigo Errejón, en el marco del acuerdo sobre la ley de amnistía aprobado en la Comisión de Justicia momentos antes.

Vito Quiles, acreditado en la Cámara Baja como periodista por la plataforma ultra EDATV, dirigida por Javier Negre, interrumpió una pregunta de la periodista de infoLibre —previamente, la jefa de prensa del diputado de la formación de Yolanda Díaz le había dado el turno de palabra— para crear un vídeo manipulado, simulando que no le estaban dejando preguntar, que luego difundió en sus redes sociales. Esta vez incluyó en su mensaje los mantras de "censura" y "Venezuela".

No voy a tolerar la censura. Ha pasado esto en el Congreso de los Diputados.



España no es Venezuela. Ya está bien. pic.twitter.com/SoYXZDtcBZ — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) 7 de marzo de 2024

Tras la avalancha de críticas a Monforte por parte de los seguidores de Quiles en X, la informadora contestó a esta nueva provocación con un mensaje en el que dejaba claro que "no hay ningún periodista del Congreso" que respete al redactor de EDATV: "Por eso sólo te hablan los diputados de Vox". "Yo no busco el respeto de ningún lacayo apesebrado o corrupto proxeneta como tú. Me basta con tener el respaldo de la gente decente de este país, el que vosotros habéis perdido", le contestó Quiles.

Para rematar, Bertrand Ndongo, el que fuera asesor de la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, y acreditado también en el Congreso como periodista por EDATV, escribió en su cuenta de X este mensaje que luego borraría.

Ante estos mensajes, las asociaciones de periodistas salieron en tromba a defender a Marta Monforte. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) pidió "expresamente" este viernes a las autoridades del Congreso "que retiren las acreditaciones de prensa de los periodistas que incumplen las normas de respeto y convivencia y perjudican, con ello, al resto de la profesión". También concedió amparo a la periodista "que ella misma ha solicitado" y "ante unos hechos que vulneran el código deontológico de la profesión". Además, la FAPE ha reprobado "taxativamente la actitud de quienes no respetan el trabajo de los profesionales de la información al tiempo que condena los insultos proferidos contra la periodista de infoLibre en redes sociales y rechaza el acoso del que está siendo víctima".

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas también mostró su repulsa a lo sucedido y volvió a reclamar "aprobar un código de buenas prácticas en el Congreso" para que situaciones similares" tengan consecuencias". La Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) también mostró su apoyo a Marta Monforte: "Rechazamos con contundencia los comentarios machistas que ha recibido nuestra compañera. Le trasladamos todo nuestro apoyo y solidaridad. Los insultos recibidos son ajenos a la profesión periodística y a su excelente quehacer profesional".