Los pensionistas vuelven a la calle para exigir que "se les escuche": "Los derechos no caducan con la edad"

Diferentes colectivos de pensionistas han celebrado este sábado manifestaciones por todo el país para reivindicar su posición en la sociedad y reclamar más recursos materiales, económicos y humanos "suficientes" para que se garantice una asistencia sociosanitaria "pública, cercana y de calidad" porque "los derechos no caducan con la edad", según recoge Europa Press. También han reivindicado, entre otras cuestiones, que se complementen las pensiones mínimas así como medidas ante el incremento de los costes energéticos y para paliar el cambio climático.

Euskadi

Miles de pensionistas se han movilizado en las tres capitales vascas, junto con las asociaciones de familiares de residentes, con motivo de la celebración del Día internacional de las personas mayores.

En la manifestación de Bilbao, que ha arrancado pasadas las 12.00 horas desde la Plaza Elíptica tras una pancarta en la que se podía leer "No a los recortes de Osakidetza", los participantes han proferido gritos a favor de "pensiones dignas" y de la sanidad pública. Asimismo, han alertado que, en lo que va de año, las pensiones han perdido poder adquisitivo por el incremento de los precios y la aplicación del nuevo índice de revalorización de la ley 21/2021.

Tras advertir que seguirán reivindicando el derecho de todas las personas a unas "condiciones de vida dignas, concretadas en pensiones públicas suficientes, servicios públicos universales y vivienda saludable", han alertado también de la situación que padecen los mayores en las residencias.

En declaraciones a los medios de comunicación, uno de los portavoces del colectivo Jon Fano ha incidido en la necesidad de garantizar "condiciones de vida dignas" y ha cifrado de nuevo en 1.080 euros la pensiones públicas mínima. "En Euskal Herria tenemos 225.000 pensionistas con una pensión inferior a 1.000 euros y ocho de cada diez de ellos son mujeres", ha detallado.

Por su parte, Iraide Urriz, de Babestu -Asociación de familiares y usuarios de las residencias de Bizkaia- ha reclamado un modelo nuevo de residencias tras las "deficiencias" que la pandemia ha visibilizado, y que ya se daban "con anterioridad". "Las diputaciones y el Gobierno Vasco hablan de un modelo nuevo de residencias pero no sabemos en qué consiste. Seguimos con el ratio mínimo de personas y queremos que nuestros familiares tengan un cuidado digno", ha afirmado.

Los manifestantes han exigido así a las administraciones que, "a través del diálogo y la participación de agentes sociales, se abran a repensar un modelo de cuidados público, cercano y de calidad". "Los equipamientos sociosanitarios, entre ellos las residencias, nacieron como un servicio público de ayuntamientos y diputaciones. Sin embargo, los afanes privatizadores y economicistas han derivado en un modelo de negocio y lucro basado en criterios mercantiles. Demandamos revertir las privatizaciones y desarrollar un sector público universal de servicios sociosanitarios de atención a la dependencia", han añadido.

Pamplona

La manifestación de Pamplona, que ha sido convocada por Amona, Anapen, Anapp, FP CCOO, Lacarra, Oneka, Pentsionistak Martxan, Sasoia, UJP-UGT con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, ha partido a las 12 del mediodía desde la plaza del Ayuntamiento de Pamplona precedida por una pancarta con el lema "Día de las Personas Mayores. Vida Digna". También se han podido ver carteles con lemas como "Por una atención sanitaria presencial", "Ley integral de los derechos de las personas mayores'"o reclamando una banca pública.

A lo largo del recorrido se han ido realizando paradas para llamar la atención sobre sus distintas reivindicaciones. Así, antes de salir, en la misma plaza Consistorial, se ha reclamado al Ayuntamiento de Pamplona, al alcalde Enrique Maya, a Navarra Suma y al PSN, que se "cumpla la sentencia favorable" a las trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) y que "se les reviertan a la situación anterior, que era depender del Ayuntamiento".

En declaraciones a los medios de comunicación, Fernando Viedma, de Mayores contra la Crisis, ha criticado que esta sentencia "sigue sin cumplirse". "Las personas mayores en su casa necesitan ayuda de calidad y la atención excelente que se requiere", ha demandado.

La movilización ha recalado también ante el Parlamento de Navarra donde se ha exigido que se complementen las pensiones mínimas "que en Navarra son bastantes y están por debajo de los 600 euros" para que "permitan tener una vida digna". Así, ha pedido que se complementen esta prestación "como vienen haciendo habitualmente pero con más cantidad" ya que "la inflación nos está machacando a todos". De la misma manera, ha subrayado la necesidad de que los salarios "se suban según la carestía de la vida".

Igualmente, se ha realizado una parada ante el local de Iberdrola, ubicado en el Paseo Sarasate, para exigir que "basta ya de tanto beneficio abusivo" y que "permitan que la gente pueda vivir sin pasar frío". "Se están forrando con nuestros dineros, nos están inundando de facturas que nadie puede pagar a fin de mes", ha rechazado.

También en el Paseo Sarasate, frente a una entidad financiera, se ha criticado que "la banca está abusando de las personas mayores y de los colectivos excluidos" y ha reclamado que "cumplan con la atención directa". Y se ha reivindicado la creación de una banca pública "que es la solución a los problemas que estamos padeciendo".

Finalmente, la manifestación ha pasado junto al Palacio de Navarra para exigir al Ejecutivo foral "que se implique mucho más en la crisis climática que estamos padeciendo". "Hoy en día hemos visto la sequía, los incendios, los huracanes..., todo es consecuencia de una mala mano de los gobiernos y las empresas", ha afirmado Viedma que ha pedido a los gobiernos que "se impliquen y paren la hecatombe que estamos padeciendo".

La movilización ha concluido en la Plaza del Castillo donde se ha exigido una atención personalizada, ayudas a la pobreza energética, "topes" a la cesta de la compra y a las hipotecas, mejoras salariales y una reforma fiscal "profunda y progresista que no debe pararse en los impuestos a la banca y las energéticas". Igualmente, se ha demandado "medidas urgentes" ante el cambio climático y "garantizar la suficiencia económica" revalorizando las pensiones conforme al IPC.

La Rioja

La Plataforma Logroñesa en Defensa de las Pensiones Públicas ha celebrado una concentración en la capital riojana para reivindicar su posición en la sociedad, reivindicar un IPC real y pedir que "se les escuche" porque "las personas mayores seguimos siendo válidas para la comunidad".

Coincidiendo con el Día Internacional del Mayor, miembros de la Plataforma han cambiado su habitual reunión (todos los lunes) en el Ayuntamiento para defender frente a la Delegación del Gobierno riojano su valía. "Seguimos pagando impuestos y en época de crisis hemos echado una mano a las familias", ha afirmado el portavoz, Pedro Gómez. Además, ha continuado, "de alguna forma vemos que la sociedad nos deja aparte" algo que -a su juicio- ocurrió durante la pandemia del covid "en las residencias, donde murió mucha gente y no se ha investigado".

También reivindican la subida real del IPC "en enero nos subieron un 2,5 pero no es suficiente. Hay compañeros que ahora, con la inflación, no pueden hacer una dieta saludable". Por todo ello, afirma, "seguimos con la lucha", "nuestra pensión no es un regalo, nos lo hemos trabajado y hemos cotizado durante muchos años".

Así las cosas, ha lamentado, "la realidad es que no nos sentimos escuchados" por eso "es necesario que sigamos saliendo a la calle". El Gobierno -finaliza- "ya tiene de su lado a los sindicatos mayoritarios, los agentes sociales, y es evidente que no nos van a escuchar porque de alguna forma tienen comprada la paz social". "A nosotros no nos escuchan pero tenemos que estar en las calles porque hay elecciones el año que viene y somos más de 10 millones de pensionados y eso son votos, quizás entonces sí nos escuchen".

Durante la concentración, la Plataforma ha leído un comunicado en el que recuerdan que "las personas mayores que hace más de 50 años decidimos cambiar la España del 'blanco y negro' por una mejor y más igualitaria para todos, es evidente que no lo hemos conseguido; en los 80 intentamos crear un modelo social de éxito y nos los están quitando de un plumazo, hoy nos apartan porque somos molestos, la inmensa mayoría no somos ricos".

Así, prosigue el escrito, "vemos con preocupación como la desigualdad crece en España por las bajas rentas salariales y mala política fiscal. España se coloca en el quinto lugar más desigual de la UE (27 países), las desigualdades relacionadas con el empleo afectan sobre todo a mujeres, juventud y personas con bajo nivel educativo". "Queda claro que en 2022 y con una inflación desbocada en todo el estado (10,4% en agosto, 9% en septiembre) la situación empeorará de forma dramática y si a esto añadimos la cultura política (poco o nada acostumbrada al dialogo) que deja de lado el bien común y sólo piensa en sus intereses partidistas, el futuro lo vemos negro; por eso estamos, y seguiremos, en las calles", destacan en su comunicado.