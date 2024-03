El PNV llama a movilizar el voto "a tope" el 21A frente a la "agenda oculta" de Bildu

Numerosos afiliados y simpatizantes del PNV han abarrotado la Plaza Nueva de Bilbao, ondeando ikurriñas, para celebrar la 93 edición del Aberri Eguna, el Día de la Patria Vasca, bajo el lema "Indar Berria, Euskadi Berria (Nueva Fuerza para una Nueva Euskadi)". En el acto político que ha centrado la jornada festiva y reivindicativa, han intervenido el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, también el candidato jeltzale a la Lehendakaritza, Imanol Pradales, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha participado en su último Aberri Eguna al frente del Gobierno Vasco, y que ha recibido una fuerte ovación de los asistentes al evento.

Con las elecciones del 21 de abril en el horizonte, Ortuzar ha pedido a los afiliados "movilizar el voto a tope" porque "parece que hay mucha gente aún indecisa entre ir a votar o abstenerse". "La mayor parte dice que, de ir a votar, votaría PNV. Es a ellos a quienes nos tenemos que acercar. Hay que hacerles ver lo que está en juego. Y lo que está en juego no es si PNV es más que Bildu o Bildu más que PNV. No, ésa es una lectura muy simplista. Lo que está en juego es la respuesta que Euskadi va a dar desde sus instituciones los próximos años a todas esas transiciones", ha insistido.

Para el presidente del EBB, Euskadi se juega "qué gobierno y con qué fuerza en el Parlamento va a proponer medidas para garantizar ese progreso y ese bienestar". "No es lo mismo un gobierno que otro, no es lo mismo un partido que otro", ha avisado.

El líder de la formación jeltzale se ha dirigido a los indecisos para advertirles de que, "si quieren que gobierne el PNV, hay que votar PNV". Además, ha destacado que, mientras Imanol Pradales lleva semanas "dando vueltas a Euskadi, escuchando a la gente y explicando el programa electoral", las propuestas y medidas concretas que el PNV quiere implementar, "cuáles son y cómo se pagan, lo que es posible y lo que no", hay quien "se esconde tras la ambigüedad para que no se escape ni un voto".

"Hablan mucho y dicen poco. ¿Cosa que les obliga a posicionarse y creen que les puede venir electoralmente mal? al cajón. Polémicas, ni una. Que todo pase sin pena ni gloria, no vaya ser que la gente piense y se pregunte: '¡Pero cuánto han cambiado estos!. ¿Ya será de verdad?, ¿no tendrán por ahí una agenda oculta, una agenda con sus verdaderas intenciones, que es la que luego pondrían en marcha si gobiernan, como pasó en Guipúzcoa?", se ha preguntado. A su juicio, la ciudadanía "tiene derecho a tener dudas" después de lo vivido, y de que, tras conseguir el poder, no decidan volver a las andadas.

En otro orden de cosas, Ortuzar ha apostado por que Euskadi tenga "un autogobierno y una capacidad política y económica suficiente" para afrontar "tres retos colosales", como son la transición energética, la revolución tecnológica y la transición social, de las que depende que "siga siendo pujante" y sea "reconocida nación europea" o se quede como "un barrio dependiente y desconocido de las afueras de no sé qué sitio".

Ortuzar ha destacado que Euskadi tiene por delante "tres retos colosales" como sociedad: su adaptación a la transición energética y a la sostenibilidad ecológica; "engancharse" a la revolución tecnológica que conllevará la transición digital; y, de puertas adentro, "afrontar una transición social que plantee soluciones a los problemas" del envejecimiento y un crecimiento demográfico "muy bajo".

"De cómo salgamos de cada una de estas tres grandes aventuras va a depender que Euskadi siga siendo una pujante y reconocida nación europea, o pasemos a ser un barrio desconocido de las afueras de no sé qué sitio. Nación europea o barrio dependiente. Es así, y es tan así que pienso que el futuro de nuestro actual autogobierno, y el futuro del nuevo autogobierno que necesitamos como país, tiene que estar íntimamente ligado a nuestra estrategia frente a esas tres transiciones", ha afirmado.

Por ello, ha subrayado que los vascos necesitan "el autogobierno, la capacidad política y económica suficiente, para poder superar positivamente estos tres retos". "Y esa va a ser la principal tarea que se va a marcar el PNV en los próximos años, tanto en las instituciones vascas como en Madrid o Bruselas: propiciar que Euskadi pueda afrontar con garantías el futuro complejo pero lleno de oportunidades", ha añadido.

En todo caso, ha querido dejar claro que, al proponer estos acuerdos de país, el PNV no mira al próximo 21 de abril, cuando son elecciones autonómicas, sino "al 21 de abril de 2036 y más allá". No obstante, no ha ocultado "la importancia" que tienen para los jeltzales y para Euskadi estos comicios al Parlamento. "La cosa está reñida, pero vamos a ganar. El asunto es cómo y por cuánto", ha proclamado.

Pradales: "Crecer en bienestar y como nación"

También ha tomado la palabra el candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, que ha afirmado que en las próximas elecciones está en juego "crecer en bienestar y como nación" con la formación jeltzale o ir "para atrás como los cangrejos" con EH Bildu. "Hay que elegir entre un futuro mejor o peor para Euskadi", ha asegurado. En alusión a la izquierda abertzale, se ha preguntado si "para atraer inversión extranjera a Euskadi hay que montar huelgas", como han sugerido, al afirmar que la conflictividad laboral había conseguido la inversión industrial de Mercedes Benz en Vitoria-Gasteiz.

"¿Ese es su modelo de política industrial y de atracción de inversiones?, ¿política industrial a golpe de huelga?. Hay que tener bemoles para no darse cuenta de que la conflictividad puso en riesgo el futuro de la fábrica y miles de puestos de trabajo", ha añadido.

Según ha apuntado, "aunque algunos lo intenten, no tenemos amnesia, y hay que recordar la historia reciente". "Y la historia es que, gracias a que se puso fin a las huelgas y se logró un acuerdo laboral entre empresa y trabajadores, se salvó la posibilidad de atraer la inversión a Euskadi", ha indicado.

Asimismo, ha remarcado que esta inversión se ha garantizado "gracias a la estabilidad y confianza que hoy ofrece Euskadi, a la colaboración de las instituciones para desarrollar un centro de fabricación avanzada en Mercedes, a la formación continuada de los trabajadores, a su capacidad para innovar en los procesos productivos, a su flexibilidad para adaptarse y a su compromiso con la empresa; y gracias a la labor de intermediación de las instituciones, a los viajes a Stuttgart del lehendakari Urkullu, de la sailburu Tapia o del diputado general, Ramiro González".

El último Aberri Eguna de Urkullu

Por último, Iñigo Urkullu ha animado en su último Aberri Eguna al frente del Gobierno Vasco a seguir construyendo una Euskadi "abierta, plural, ambiciosa e integradora, que garantiza las oportunidades y el bienestar, frente a quienes buscan solo desestabilizar y alientan una conflictividad permanente, quienes confunden y niegan el progreso de Euskadi y provocan el malestar colectivo con exigencias imposibles a las instituciones y quienes 'pintan' una Euskadi que no es".

El jefe del ejecutivo vasco ha comenzado su intervención dando gracias "de corazón" a la sociedad vasca por la confianza depositada durante estos años en su gobierno, "a cada persona, por su contribución y esfuerzo, y a la familia del Partido Nacionalista Vasco por el apoyo recibido". "No sé si hay un honor más grande para un abertzale que ser lehendakari de Euskadi", ha exclamado, tras una largo aplauso de los asistentes.

"Hemos construido un gran auzolana para superar tiempos realmente difíciles. A cada militante, a cada simpatizante, a cada abertzale, a cada jeltzale, mi agradecimiento personal por haber arrimado el hombro y ayudado en esta tarea colectiva. Hemos vivido situaciones de extrema dureza, extraordinarias, complejas, que han demostrado que estamos aquí por un bien superior, un bien común: Euskadi", ha celebrado.

Según ha indicado, en sus tres legislaturas al frente del Gobierno vasco ha sentido la confianza de la mayoría de la sociedad vasca y, hoy, a tres semanas de las elecciones, ha vuelto a solicitar esa confianza para cuatro años más.

En este punto, ha citado tres razones para que la sociedad vasca vuelva a confiar en el proyecto jeltzale. "Euskadi es más nación, con más y mejor autogobierno, con más y mejores servicios públicos; Euskadi es un país que está mejor económicamente y contamos con un tejido industrial y empresarial más fuerte y competitivo, con una sociedad productiva y formada; Somos una sociedad más cohesionada, con más personas trabajando y cotizando que nunca, con menos pobreza, más igualdad y mejor convivencia que nunca", ha enumerado.

Por ello, ha aseverado que "la sociedad vasca conoce esta realidad" y "estas son las razones para volver a confiar en el proyecto del Partido Nacionalista Vasco". "A pesar de todas las dificultades padecidas, Euskadi hoy es una nación más íntegra, próspera y fuerte que hace doce años", ha resaltado.

En esta línea, ha destacado que Euskadi es una "nación más avanzada y fuerte, más conocida y reconocida que hace 12 años" y de la mano del Partido Nacionalista Vasco "dentro de cuatro años, Euskadi será un país todavía mejor".

"Hemos mejorado estos doce años porque hubo quien nos precedió y construyó unas bases sólidas para seguir progresando. Siempre de la mano del Partido Nacionalista Vasco. Con sentido institucional en las aspiraciones de nuestro pueblo, construyendo de forma gradual, progresiva, sin descanso, con gran esfuerzo y ambición", ha indicado.

La batalla por Euskadi: el PNV busca activar su electorado para deshacer el empate con EH Bildu Ver más

Tras recordar que el 21 de abril se decidirá quién podría gobernar Euskadi, quién gestionará la industria, hacienda, sanidad, educación, seguridad, cultura, vivienda, economía, políticas sociales, "los pilares del autogobierno" y a quién se otorgará la confianza para que Euskadi siga creciendo y mejorando, ha pedido la confianza para el PNV, que "trabaja y cumple la palabra dada, no improvisa y gobierna para todas y todos".

Dicho esto, ha animado a los militantes del PNV que han llenado la Plaza Nueva a participar en la campaña con una "visión positiva, con optimismo e ilusión, con humildad y, también, con confianza y convicción plenas". "Que nadie nos confunda. Frente a palabras vacías, somos el partido de los hechos, el rigor, la estabilidad, la certidumbre, la convivencia y la palabra dada. Somos el Partido que pone a la persona en el centro y trabaja por el bienestar de todas y todos", ha asegurado.

El jefe del Ejecutivo vasco ha destacado que se han conseguido superar las dificultades y mejorar en bienestar y calidad de vida. "Sin embargo, –ha alertado– hay quienes, de forma intencionada, alientan el populismo, la demagogia y la insatisfacción permanente".