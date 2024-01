El PP dice que no busca "complicidad" con Page en la financiación, sino beneficiar a todas las comunidades

13:52 h

El líder del PSC, Salvador Illa, ha acusado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de no apoyar la ampliación del Aeropuerto de Barcelona ni impulsar la transición energética por temor a "una pancarta" de protesta.

"¿Usted está para gobernar o está para no molestar? Un Govern no está para no molestar", le ha reprochado durante su discurso en Tarragona por la primera jornada precongresual del PSC, antes del XV Congreso de marzo.

Por una parte ha aludido implícitamente a la recién anunciada ampliación del Aeropuerto de Barajas, tiempo después de que el Govern rechazara ampliar El Prat: "Algunos anuncios que se han hecho esta semana ponen de manifiesto la urgencia de tomar decisiones en Cataluña y el coste de no tomar decisiones".

Por otra parte ha asegurado que Cataluña no ha hecho nada en 10 años sobre transición energética, "un tema relevante y en cambio" pero que necesita un Govern decidido.