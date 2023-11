Feijóo se compromete ante una multitud a toda una legislatura de agitación contra la amnistía

El PP ha realizado toda una exhibición de fuerza este domingo en las 52 manifestaciones (una por cada capital de provincia) que ha convocado a lo largo y ancho de toda España para protestar contra la amnistía a los líderes independentistas acordada por Pedro Sánchez con ERC y Junts. Las concentraciones, en las cuales el PP ha intentado diferenciarse de las protestas impulsadas por Vox ante las sedes del PSOE, especialmente virulentas en la calle Ferraz de Madrid, han sido seguidas abundantemente en todo el país. Todos los cálculos apuntan a cientos de miles de participantes. Al cierre de esta información, no constaban altercados relevantes.

En Madrid, el PP cifra en un millón las personas que acudieron a la Puerta del Sol y a las calles aledañas para escuchar los discursos del líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida. La Delegación de Gobierno ha bajado el número de asistentes a los 80.000, entre los que se encontraban el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper.

La plaza ha estado plagada de banderas de España, aunque también había de la Unión Europea. A ellas se sumaban numerosas pancartas en las que se podían leer frases como 'España en pie, 'Amnistía no', 'Clamor español, 'Sánchez dimisión', 'España está vendida' o 'La democracia en España está en riesgo'. Asimismo, se han oído gritos de 'Puigdemont a prisión', 'Sánchez criminal' o 'España unida jamás será vencida', donde los manifestantes han mostrado su rechazo al líder del PSOE y a los acuerdos que ha llegado con las fuerzas independentistas.

"No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar porque lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado", ha subrayado Feijóo en su discurso, comprometiéndose así ante una multitud a toda una legislatura de agitación contra la amnistía. Además, se ha preguntado por qué hay "miedo" a ir otra vez a las urnas. "Los españoles tenemos derecho", ha defendido, "a incidir en lo que se votará en el Congreso de los Diputados esta semana", porque, según él, "será lo contrario de lo que hemos votado en las urnas por primera vez en la historia de España".

El presidente del PP ha llamado a seguir manifestándose de manera pacífica y ha afeado que se pretenda hacer pasar a los manifestantes contrarios a la amnistía por "una minoría violenta que se dedica a destrozar y a reventar las manifestaciones". También ha recalcado, después de gritos de "huelga general" por parte de los manifestantes, que si en lugar de ser Pedro Sánchez fuera él quien firmara los pactos con los independentistas, habría una "huelga general en toda España".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra Pedro Sánchez, acusándole de dinamitar "las reglas del juego" y someter a las instituciones, siendo él mismo "el poder ejecutivo, legislativo y judicial". Además, la líder madrileña también ha manifestado que el presidente del gobierno ha mostrado "por fin" a los españoles su "proyecto de totalitarismo". La presidenta madrileña ha afirmado esta semana que los españoles viven ya en una "dictadura".

"Nosotros nos encargaremos de devolver golpe por golpe. Quienes están dando la cara por todos no están solos y ahora no nos dejemos llevar por el conformismo ni el pesimismo, nos han subestimado. Hay que dar esta batalla por larga que sea. No fallemos a los que han dado todo para que hoy seamos esta gran nación. Y no fallemos a los que están por venir", ha arengado al público, que durante el discurso de la presidenta ha proferido gritos de "asesinos" a los socios de investidura de Pedro Sánchez.

Manifestaciones en todas las capitales

La movilización de Madrid se ha replicado en las 52 capitales de provincia, en su mayoría, con asistencias masivas. Algunas de las más multitudinarias han sido las de Andalucía, con más de 100.000 personas en las diferentes ciudades de la comunidad. Según las cifras difundidas por la Delegación del Gobierno en Andalucía, los asistentes a las concentraciones en las ocho capitales de provincia han sido: Almería, 12.500; Cádiz, 3.800; Córdoba, 15.000; Granada, 30.000; Jaén, 10.000; Huelva, 5.000; Málaga, 30.000, y Sevilla, 40.000.

El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, ha asistido a la concentración en Sevilla, donde ha defendido la "obligación" que tiene su partido de convocar concentraciones por toda España para intentar que Sánchez, que está "descontrolado", rectifique en sus pactos con los independentistas.

Por su parte, la protesta en Barcelona, convocada por la asociación Catalunya Suma, ha congregado a a entre 6.500 manifestantes, según la Guardia Urbana, y 20.000, según la organización, en la céntrica Plaza de Sant Jaume. En ella, los asistentes han gritado proclamas como 'Puigdemont a prisión' y 'Sánchez hijo de puta', y han mostrado carteles con mensajes como 'Generalitat golpista, ladrones' y 'No todo vale'.

La protesta ha contado con el apoyo de 57 entidades y ha reunido a varios dirigentes catalanes de PP, Vox y Cs, encabezados por sus líderes: Alejandro Fernández (PP), Ignacio Garriga (Vox) y Carlos Carrizosa (Cs).

En la Comunidad Valenciana, según la organización, cerca de 50.000 personas han asistido a la concentración en la capital del Turia; mientras que Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana ha cifrado en 24.000 los participantes en Valencia, 20.000 en Alicante y 4.500 en Castelló. El presidente de la comunidad, Carlos Mazón, ha acudido a la protesta de Alicante, donde ha asegurado que el "grito democrático que nos está arrollando" es "el principio" de "una gran determinación, junto con convivencia, paz, tranquilidad, pero una gran decisión de defender ese gran encuentro que algunos están ya demasiado empeñados en que se rompa".

Los líderes del PP en toda España han reiterado palabras como "serenidad", "tranquilidad" y "paz" para marcar distancias en lo posible con las manifestaciones en la sede de Ferraz impulsadas por Vox, su socio en comunidades y ayuntamientos y su aliado imprescindible para volver al poder en España, al menos según las encuestas.

Otras movilizaciones destacadas han sido las de Oviedo, con 6.000 asistentes (35.000 según el PP), Murcia, donde los manifestantes han llenado la plaza del Cardenal Belluga, Toledo, con 5.000 asistentes (10.000 para el PP), Salamanca, con 25.000 personas según el Ayuntamiento, o A Coruña, con 6.500 (30.000 para el PP), todas ellas con presencia de destacados líderes territoriales como el presidente murciano, Fernando López Miras, o el castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco.

El papel de Vox

Entre los asistentes a las diferentes manifestaciones convocadas por el PP, también se encontraban destacados miembros de Vox. Su líder, Santiago Abascal, ha acudido a la Puerta del Sol de Madrid, donde ha rechazado cualquier ejercicio de "mesura" en las protestas contra la amnistía, tal y como había pedido Pedro Sánchez en su intervención en Málaga el pasado sábado.

"Ninguna tolerancia frente al golpe de Estado, toda la contundencia y la movilización permanente, no solo en las calles sino en las instituciones", ha reivindicado ante los medios. Abascal ha insistido en que las movilizaciones "no pueden cesar" porque "sabemos dónde nos lleva el tramo final de este golpe".

El partido de extrema derecha había pedido durante la semana que, después de acudir a las manifestaciones convocadas por el PP, los asistentes se dirigieran a las sedes del PSOE de todas las ciudades para continuar allí la protesta. Un convocatoria de la que el partido de Feijóo se ha querido desmarcar, pidiendo a los manifestantes que, una vez finalizadas las concentraciones, abandonaran las calles. Sin embargo, y pese a esta petición, en la tarde de este domingo se han vuelto a ver protestas frente a varias Casas del Pueblo del PSOE.

En Madrid, una vez concluida la movilización de la Puerta del Sol, miles de manifestantes, entre los que se encontraba el propio Santiago Abascal, se dirigieron por Gran Vía hacia la calle Ferraz, donde han continuado la protesta contra la amnistía rodeados de un fuerte despliegue policial tras los graves disturbios que se produjeron la noche del pasado sábado. La manifestación ha congregado a unas 3.000 personas, que han proferido insultos hacia el presidente del Gobierno y han lanzado proclamas como "puto rojo el que no bote".

La movilización contra las sedes del PSOE se ha repetido en varios lugares como la Comunidad Valenciana, Castilla y León, La Rioja o Castilla-La Mancha, con presencia de políticos de Vox.