El PP niega ahora que vaya a negociar con Junts la investidura de Feijóo: "No está sobre la mesa"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha comparecido este lunes en Génova, donde ha reiterado que su partido no se va a sentar a hablar con la formación nacionalista Junts per Catalunya, liderada por Carles Puigdemont. La portavoz del PP ha dicho que "esa opción no está sobre la mesa", una posición que cierra la puerta que el sábado abrió el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Rollán, quien señaló que su partido está dispuesto a hablar con todas las fuerzas “dentro de la Constitución”.

Igualmente, la secretaria general popular ha exigido este lunes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que se siente a negociar con los populares la investidura de Alberto Núñez Feijóo, tal y como pidió el propio Feijóo este fin de semana a Sánchez en una carta. Gamarra pide así al secretario general socialista que se retracte de sus palabras de este domingo, cuando rechazó la proposición y contestó que hablará con el PP una vez que se hayan constituido las cortes. "Le hacemos un llamamiento a la rectificación para que, siguiendo el espíritu de la carta que le remitió ayer Feijóo y pensando en el interés general, se siente y empecemos a abordar el futuro del país", ha dicho la portavoz del PP.

Gamarra ha pedido también a Sánchez que asuma que es "el perdedor" de las elecciones del 23 de julio y que entable un diálogo destinado a garantizar la "gobernabilidad" de España, en vez del "bloqueo" y la "ingobernabilidad". También ha dicho que el PP no va a "tirar la toalla" y que Feijóo mantiene su intención se someterse a un debate de investidura como ganador de los comicios.

"Somos muy tenaces", ha apostillado, tras denunciar que, a su juicio, la carta con la que Sánchez ha contestado a la misiva de Feijóo es una "absoluta falta de respeto a los españoles" y a "quien ha ganado las elecciones"

En este contexto, Gamarra ha reivindicado no solo su mayoría en el Congreso, sino también su mayoría absoluta en el Senado, la presencia del PP al frente de once gobiernos autonómicos y la mayoría de ayuntamientos y diputaciones provinciales.