El PP oculta el nombre de las energéticas y eléctricas que asesoran sus propuestas frente a la crisis de precios

Propuestas económicas y fiscales “sin logos” del partido, redactadas con criterios técnicos y alejadas de cualquier ideología, con el único propósito de servir a los españoles y confeccionadas con la ayuda de expertos y agentes sociales. Ese es el barniz con el que el Partido Popular presenta sus iniciativas desde que Alberto Núñez Feijóo se hizo con las riendas de su organización, hace ahora seis meses.

El PP, sin embargo, no facilita información acerca de qué personas y qué empresas han asesorado sus propuestas ni en torno a qué parte de las iniciativas del partido han sido asumidas por los de Núñez Feijóo a petición de ciudadanos y organizaciones ajenas a Génova.

Y eso que el líder del PP aseguró hace dos semanas en una entrevista concedida al programa de televisión El Objetivo (La Sexta) no tener nada que ocultar y estar dispuesto a facilitar esa información. “Vamos a hablar con el vicesecretario de Economía [del PP], Juan Bravo, a ver si podemos citar a los expertos” y desvelar su identidad, prometió en respuesta a una pregunta de la presentadora del programa.

Fue allí donde Feijóo admitió que las propuestas de su partido en materia de energía, que huyen del establecimiento de cualquier gravamen a las empresas del sector y se centran en proponer bajadas de impuestos, fueron redactadas después de escuchar “a las energéticas, a las eléctricas, a gente que ha trabajado en Enagás y en Red Eléctrica de España”. “Hemos escuchado [también] a gente que tenemos en la Comisión Europea, altos funcionarios [de Bruselas]” y “a nuestros expertos en energía”, añadió sin dar nombres, pero subrayando que su partido no tiene “problema” en hacer pública su identidad. “Salvo que alguno no quiera figurar, yo no tengo ningún problema en decir a quiénes hemos consultado”.

El PP, sin embargo, no quiere dar a conocer esa información. infoLibre ha solicitado en varias ocasiones al Partido Popular la lista de personas y empresas que han asesorado las propuestas energéticas y económicas que el principal grupo de la oposición está planteando desde hace semanas en el debate público, sin obtener respuesta.

El propio Núñez Feijóo atribuyó el pasado lunes a la voluntad de esos expertos de mantenerse “en el anonimato” la decisión de ocultar la identidad de quienes inspiran sus iniciativas económicas y energéticas. Lo hizo en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, en presencia de sus barones, en la que aprovechó para dar las gracias a quienes asesoran en secreto a su partido.

“Quiero aprovechar este momento”, señaló el líder del PP, “para dar gracias públicamente a todos aquellos que llevan meses poniéndose en contacto con los vicesecretarios, con la secretaria general del partido, conmigo mismo, ofreciéndose a trabajar manteniendo su anonimato, desde sus puestos de responsabilidad en otros sectores”. Y “quiero también darles las gracias”,añadió, “a todos los expertos, afiliados o no al PP, que nos han llamado para echar una mano y para trabajar en momentos de extraordinaria dificultad por los intereses de nuestro país”.

Propuestas a favor de las empresas

Las propuestas en materia de energía que defiende el PP favorecen claramente a las empresas del sector. Rechazan imponerles gravámenes, aunque después Feijóo se vio obligado a aceptar que, al menos las eléctricas, tengan que pagar por los beneficios extraordinarios que están obteniendo siempre y cuando ese dinero se dirija exclusivamente a reducir lo que pagan los consumidores. Apuestan, por ejemplo, por poner dinero público a disposición de las eléctricas y las energéticas con el fin de que estas empresas puedan hacer frente a problemas de liquidez o utilizar esos fondos como “garantía bancaria” si la necesitan. Para darles aún más facilidades, también pretenden que puedan usar derechos de emisión de CO₂ como “garantía” a la hora de comprar energía en los mercados de futuro.

Los planes de Feijóo pasan también por reabrir el negocio de las térmicas que generan electricidad quemando combustibles fósiles y prolongar sine die la actividad de las centrales nucleares cuyo cierre escalonado está previsto que comience en el año 2027.

Conocer quién asesora las propuestas económicas y energéticas del PP es crucial para entender sus iniciativas. A falta de datos sobre la situación en España, los grupos de presión de las empresas energéticas están entre los más importantes de los que operan en la Unión Europea, solo superados por los de las grandes tecnológicas, que en estos momentos son las que más dinero reconocen dedicar a tratar de influir en las instituciones comunitarias.

Los grupos de presión energéticos en España están agrupados en torno a varias organizaciones, entre las que destacan la Asociación Española de la Industria Eléctrica, que agrupa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo, la Asociación de Empresas de Energías Renovables, la Asociación Empresarial Eólica, integrada entre otras por Acciona, Gamesa o Iberdrola, y el poderoso Foro Nuclear, que agrupa a las centrales que todavía funcionan en España. Las grandes petroleras trabajan juntas en la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, cuyos socios más importantes son Repsol, Cepsa y BP.

La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia dispone de un registro público de grupos de interés, pero en España no existe ninguna regulación que obligue a los partidos políticos a dar a conocer sus reuniones con estas organizaciones. En el Congreso está en trámite una proposición de ley del PSOE para modificar el reglamento de la Cámara y dar más transparencia a la agenda de los grupos parlamentarios, pero lleva tiempo atascada en el trámite de enmiendas.

La colisión de intereses es especialmente llamativa en el caso del sector de la energía y de las finanzas, donde han existido numerosos ejemplos del fenómeno conocido como puertas giratorias, desde Felipe González (Gas Natural) y José María Aznar (Endesa) hasta Rodrigo Rato (Telefónica, Santander), Ángel Acebes (Bankia, Iberdrola), Elena Salgado (Endesa), Josep Borrell (Abengoa), Luis de Guindos (Endesa), Miguel Boyer (CLH, Red Eléctrica), Rodolfo Martín Villa (Endesa) o Nicolás Redondo (FCC).