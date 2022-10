PP, Vox y Cs reprueban dos veces a Pablo Iglesias en un mismo pleno del Ayuntamiento de Madrid

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha sido reprobado este martes por segunda vez en la misma sesión del Pleno del Ayuntamiento de Madrid con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox, según ha informado Europa Press.

Dicha iniciativa ha llegado a Cibeles de la mano de las dos formaciones que conforman el Gobierno municipal (PP y Cs). Momentos antes, Vox había cambiado su propuesta de nombrar a Iglesias como persona non grata por una reprobación debido a que la Secretaría del Pleno afirmó en un informe que el Consistorio no tiene competencias para nombrar persona non grata.

Ambas propuestas han sido presentadas como rechazo a las palabras que vertió Iglesias en su programa de radio sobre la sentencia de (la dirigente de Podemos) Isa Serra.

"Con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y (Pablo) Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi en Arralde", ironizaba el exvicepresidente.

La delegada de Seguridad y Emergencias de la capital, Inmaculada Sanz, ha calificado las palabras de Iglesias como "infames" y "deleznables". "Las condenamos de forma rotunda, y dijimos que traeríamos a este Pleno la reprobación, así como la denuncia de la Policía Municipal por injurias graves", ha lanzado.

Sanz ha reprochado a las formaciones de izquierda que haga "malabares para no condenar estas barbaridades" y les ha afeado "no haber tenido una sola palabra de reprobación para esos exabruptos".

"Iglesias hablaba de un montaje policial cuando hay una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) según la cual llamaba cocainómana, hija de puta, si fuera tu hijo te pegaría un tiro, son las lindezas que dedicaba Serra a una policía municipal de Madrid", ha aseverado la también portavoz del Gobierno municipal, quien ha incidido en que "la reprobación fue la de Ayuso el 4 de mayo, que le devolvió a casa a rezumar sectarismo".

Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha explicado que "reprobar es condenar, repudiar lo que hizo Iglesias, es rechazar que se construyan discursos en los que se manche el honor de la Policía Municipal, que se diga que haría correr a las policías".

Desde Más Madrid, Marta Higueras ha aseverado que la fórmula que empleó Iglesias es "inapropiada", al tiempo que ha preguntado que a las formaciones que conforman el Gobierno si "no tienen nada más que hacer que traer estas palabras".

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha pedido a los concejales que "cuando salgan a pasear a las calles y paseen" miren a los ojos a los agentes de este Cuerpo y les digan que "no han considerado reprobar a quienes ha hablado de cortar la cabellera".

Por su parte, Miguel Montejo (Más Madrid) ha proyectado un vídeo en las pantallas del Pleno donde el jefe de Gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, asegura en una tertulia televisiva que la Policía de la capital "no se puede soportar en ningún país europeo" porque "son unos chulos" así como sostiene que "las Policías Locales y Autonómicas tienen que tener la mitad de sueldo".