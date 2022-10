Más Madrid reprocha al alcalde que polemice con un tertuliano como Pablo Iglesias

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha demandado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "que gestione la seguridad" de la ciudad, "no las opiniones de un tertuliano", en referencia al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, lo que le ha llevado a afirmar que ve al regidor "muy desesperado", ha informado EuropaPress.

"Me parece una polémica completamente inventada. Desde luego yo no voy a entrar comentando las opiniones de un tertuliano u otro. Me parece que Almeida tiene que estar muy desesperado para tratar de traer a los problemas de Madrid cuestiones que no tienen nada que ver", ha trasladado Maestre a la prensa tras reunirse con los vecinos de La Peseta afectados por la posible instalación de un cantón de limpieza.

La portavoz de Más Madrid ha destacado que el viernes, cuando saltó esta polémica, ella se encontraba con vecinos de Villaverde Alto, quienes tienen identificados "21 narcopisos" solo en la zona. "Ese es el problema de la Policía Municipal, el problema del que tiene que ocuparse el alcalde, que gestiona la seguridad de la ciudad, y no de las opiniones de un tertuliano", ha defendido Maestre.

Almeida anunciaba que el Grupo Municipal Popular llevará al Pleno de Cibeles la reprobación de Iglesias por unas declaraciones que considera "gravísimas" y que denotarían que el que fuera líder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno "no es un demócrata, no cree ni en la democracia ni en el Estado de Derecho ni en la separación de poderes".

"Con cinco tías como (la dirigente de Podemos) Isa Serra a caballo veríamos correr a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y (Pablo) Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi en Arralde", declaró Iglesias en su programa de radio.