Pradales se lanza contra Bildu en el último debate mientras Otxandiano no ve problemas para un acuerdo con el PNV

El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha reprochado a EH Bildu que plantee un "despróposito" de política económica en la que se decida "a la venezolana" y ha rechazado los "puntos de encuentro" que el aspirante de la coalición soberanista le ha ofrecido en este ámbito, informa Europa Press.

Este cruce de declaraciones se ha producido en el marco del debate electoral organizado por ETB, en la que también han participado los candidatos del PSE-EE, Eneko Andueza, el del PP, Javier de Andrés, la de Elkarrekin Podemos-Alianza Verde, Miren Gorrotxategi, la de Sumar, Alba García y la de Vox Amaia Martínez.

Pradales ha señalado que Euskadi es "un gran país" que tiene una "economía sólida y justa", donde casi se roza "el pleno empleo", con líderes mundiales en distintos sectores y con una de las tasas de pobreza más bajas del Estado.

Tras defender que no se puede "poner en riesgo" todo lo hecho y asegurar que "una cosa es hace política detrás de una pancarta y otra gobernar, ha manifestado que hay cosas que mejorar pero hay "un buen modelo económico". Pradales ha apostado "por pagar bien a la gente joven" por impulsar una estrategia vasca por el talento, pero ha negado que Euskadi no sea atractiva y ha recordado una de sus propuestas "3.000 millones" para "arraigar y hacer crecer la empresa".

Además, se ha mostrado preocupado por lo que plantea EH Bildu sobre la intervención porque a la empresa vasca "hay que acompañarla, no hay que controlarla, no hay que señalarla". "Y yo creo que lo que le ocurre a Sortu, que es el partido al que pertenece el señor Otxandiando, es que no se fía de la empresa vasca", ha agregado.

Por su parte, Otxandiano ha asegurado que la situación económica no es "catastrófica" pero existen datos "preocupantes" porque se han perdido posiciones en distintos ámbitos y hay tendencias que se tienen que revertir", con un Gobierno vasco que asuma el "rol director" de la transición a otro modelo económico.

El candidato de EH Bildu cree que existe la posibilidad de un "punto de encuentro" al analizar su programa y el de PNV porque "todos convenimos en que hace falta una política industrial proactiva por parte del sector público, que marque un empuje direccional" y cree que el instrumento para la política económica es un fondo soberano, que también es "un punto de encuentro muy importante". Pradales ha discrepado con Otxandiano y ha asegurado que no se puede estar de acuerdo con un programa que dice que hay que aumentar 5.000 millones los impuestos en Euskadi a las clases medias y trabajadoras y tampoco comparte su planteamiento del fondo soberano porque "lo que habla es del control público de Kutxabank".

"Quieren controlar ustedes las nóminas y sus ahorros para decidir al estilo venezolano lo que tienen que hacer con un banco como Kutxabank. Ustedes necesitan controlar a la empresa, intervenir la empresa, y no comparto ni su diagnóstico, ni su propósito. De hecho, su política económica me parece un despropósito", ha asegurado.

Ante estas palabras, Otxandiano ha indicado que lo que plantean es la "política que hoy es vanguardia en el contexto europeo", porque "el liberalismo del PNV es un liberalismo del libro, que ni siquiera hoy aplican los liberales en el contexto europeo".

"Es absolutamente compartido que ante las transformaciones económicas que vivimos hace falta un empuje directivo del sector público, no para publificar nada, sino para poner en marcha una colaboración pública o privada, sí, pero equilibrada y responsable", ha indicado el candidato soberanista, al que Pradales le ha preguntado si sabe cómo funciona una empresa y asegurado que sus recetas son "del siglo pasado".

Por su parte, el candidato a Lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, ha indicado que la economía está "resistiendo" y en Euskadi hay unos datos de empleo "extraordinarios" pero no hay que "conformarse". Asimismo, ha defendido reforzar la industria y potenciar el arraigo de las empresas, además de apostar "firmemente por la descarbonización". A su juicio, se precisa una "economía fuerte" que esté basada en "las mejores condiciones" para los trabajadores.

Andueza ha recordado las distintas propuestas que plantean, entre ellas crear un fondo de inversión con los bancos y las cajas con capital vasco para impulsar proyectos industriales especialmente de carácter verde.

La candidata de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, ha indicado que la principal causa de preocupación es la calidad del empleo y ha criticado la pérdida de poder adquisitivo y los problemas para acceder a una vivienda. Además, ha reclamado un fondo soberano para participar públicamente en empresas estratégicas y dar facilidades a las pymes para lo generación de empleo de calidad.

La aspirante de Elkarrekin Podemos ha asegurado que no son las políticas ecologistas las que han hecho perder el 6% del trabajo de la industria, sino que tiene que ver "con la dejadez del Gobierno para sostener empresas", entre las que ha citado Euskaltel o Ibermática. Asimismo, ha criticado que el PNV se manifieste "en contra de las huelgas y todas las medidas de conflicto colectivo".

El candidato del PP, Javier de Andrés, que cree que PNV y EH Bildu "han fingido una discusión" porque "tienen una misma política en esta materia", ha reclamado una rebaja de impuestos y ha afirmado que el PNV ya ha aplicado la intervención pública que plantea la coalición soberanista. Javier de Andrés, que ha defendido aprovechar el autogobierno "para crecer", ha afirmado que hay que ser "más atractivos" para atraer y retener empresas y ha denunciado la "presión" de los impuestos y la perdida de la capacidad adquisitiva.

Unas palabras que han provocado la respuesta de Andueza que le ha recordado que el PP votó en contra de la revalorización de las pensiones, de la subida del SMI o de la reforma laboral, que "ha traído más derechos y mejores condiciones". "Ustedes son los únicos que impiden que la gente tenga mejores calidades de vida", le ha dicho al candidato popular, al que la he pedido que no sea "tan demagogo".

Javier de Andrés, que ha afirmado que la política económica que hace el PSOE es "la peor que puede hacerse", ha indicado que la evolución de la economía "no es buena". "Ya no tenemos el poderío que teníamos anteriormente y tenemos que recuperarlo", ha manifestado.

La candidata de Sumar, Alba García, ha aprovechado este rifi rafe para recordar a Andueza que el éxito de la reforma laboral es "conjunta" y que "tiene un nombre: Yolanda Díaz". Alba García, ha reclamado un cambio de modelo y poner "a la gente en el centro de la economía" con "mejores salarios y calidad de empleo". También ha defendido una transición energética "justa" y ha criticado que no esté garantizado el acceso a la vivienda, por lo que ha reclamado una política "valiente" en este ámbito. Asimismo, ha reclamado una apuesta firme por una transición ecológica justa" con una nueva estrategia vasca y una fiscalidad más progresiva, además de abordar el problema de la vivienda que es "un drama".

La candidata de Vox Amaia Martínez ha criticado el "acoso y abandono" del campo por parte de todos los partidos y también ha denunciado la política climática que "acosa al campo" y también "ataca a la industria y obliga al cierre de fábricas". "Bajo ese efecto de ese ecologismo lo único que se esconde es su fanatismo que desgraciadamente cuesta muy caro a todos los vascos", ha señalado. Tras criticar la Agenda 2030, ha criticado que, "mientras las familias y los trabajadores están apretando el cinturón, más que nunca", las administraciones en el País Vasco "han batido el récord de recaudación de impuestos".