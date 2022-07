El presidente del TSJ que comparó a Unidas Podemos con los nazis vuelve a librarse de la sanción del CGPJ

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción Rodríguez, no será reprendido finalmente por sus superiores por comparar a Unidas Podemos con los nazis durante. Así lo ha acordado el Promotor de la Acción de Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el pasado viernes decidió archivar la diligencia informativa que se le había abierto y no incoar expediente disciplinario contra el magistrado, que ya se libró hace unos meses de reproche por un pronunciamiento en la misma línea. "Las manifestaciones vertidas se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión", se recoge en la resolución, a la que ha tenido acceso infoLibre.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial decidió abrir unas diligencias informativas al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a raíz de una denuncia presentada el pasado por Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas-Red de Abogados y Abogadas Demócratas (FAI-RADE) con motivo de unas declaraciones en las que Concepción cargaba contra los ministros de Unidas Podemos comparándolos con los nazis.

Las declaraciones que propiciaron el movimiento en el órgano de gobierno de los jueces se produjeron en una entrevista en Diario de Burgos publicada el 6 de junio. En ella, Concepción criticaba la presencia de los ministros de Unidas Podemos en el Gobierno de Pedro Sánchez. Sin explicitar si se refería a IU o al PCE, el entrevistador le recordó que pertenecen a un partido legal que se presenta con normalidad a las elecciones. Es entonces cuando el magistrado respondió que "también el Partido Nacional Socialista llegó al poder por las urnas en Alemania en 1933, y no hay que recordar las consecuencias que acarreó su victoria".

El asunto cayó en manos del Promotor de la Acción Disciplinaria, encabezado por el magistrado Ricardo Gonzalo Conde Díez. Ahora, el departamento ha decidido dar carpetazo al asunto. Así consta en una resolución fechada el pasado 22 de julio, en la que se analiza si las palabras de Concepción pueden encuadrarse en alguno de los tipos disciplinarios invocados por los denunciantes. En concreto, los recogidos en los artículos 418.3, 417.3, 417.14 o 418.12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

El primero de ellos califica como "falta grave" el dirigir "a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición". En este sentido, la resolución resalta que las manifestaciones realizadas constituyen "una opinión personal" sobre un determinado "partido" pero sin dirigirla "ni a autoridades, ni a poderes ni a funcionarios o corporaciones". Del mismo modo, resalta que "no consta invocación" de su condición de magistrado "en el sentido de servirse de la misma", tal y como "exige el tipo".

En este sentido, el Promotor de la Acción Disciplinaria recuerda que los jueces o magistrados "no están privados del derecho constitucional a la libertad de expresión". "El legítimo ejercicio a la libertad de expresión y a la libertad de opinión no puede entenderse de manera que cualquier manifestación expresada por un juez o magistrado, ya sea favorable o desfavorable, deba entenderse como una censura o como una felicitación con relevancia disciplinaria, pues ello supondría vaciar de contenido a estos derechos", completa.

No existe una desconsideración a los ciudadanos

En definitiva, el Promotor de la Acción Disciplinaria considera que las "manifestaciones vertidas" se encuentran "amparadas por el derecho a la libertad de expresión del que también goza el magistrado". "Sus palabras podrán gustar más o menos y, como toda opinión, podrá ser considerada oportuna o inoportuna; pero, en tanto que no se encuentran prohibidas, al no acomodarse a ninguna infracción descrita en el régimen disciplinario, se trata de un uso legítimo de un derecho fundamental", concluye.

El órgano de gobierno de los jueces tampoco considera que el comportamiento de Concepción, en base a otras declaraciones realizadas en distintos medios, pueda encuadrarse dentro del tipo que considera "muy grave" la "provocación reiterada de enfrentamientos graves con las autoridades de la circunscripción" en la que se desempeñe el cargo. "Esas declaraciones no van dirigidas a autoridades del ámbito territorial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, no han provocado enfrentamientos con autoridades de esa circunscripción y no hay reiteración en la conducta, pues procede recordar que ninguna de las manifestaciones referidas en la denuncia como antecedentes han dado lugar a reproche disciplinario alguno", apunta la resolución.

Y del mismo modo también rechaza, por ejemplo, una infracción del 418.5, que sanciona como grave "el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración" respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia. "Las opiniones vertidas en la entrevista ni se circunscriben en una relación personal y directa con los ciudadanos, ni cabe disciplinariamente presumir que esa opinión genérica sobre un partido político constituya una desconsideración grave y objetiva a los ciudadanos", concluye al respecto.

Vuelve a librarse

No es la primera vez que Concepción se libra de reproche alguno al pronunciarse en esta línea sobre formaciones de izquierdas. En abril de 2021 ya aseguró que la democracia "se pone en solfa desde el momento en que el Partido Comunista está en el Gobierno". Sin embargo, el CGPJ, amparándose en la libertad de expresión, se negó a abrir un expediente disciplinario a Concepción. El máximo órgano de los jueces no vio el menor riesgo de que, pronunciadas por el presidente de un tribunal superior, aquellas palabras pudieran poner en la cuerda floja su obligación de imparcialidad.

Extremadamente crítico con la exhumación de Franco y agitador de la tesis según la cual el Gobierno ha ocultado muertes provocadas por el covid, Concepción ya definió en 2019 como "perversa" la Ley de Memoria Histórica. Aseguró que pretende "convertir en vencedores de la guerra a quienes, en definitiva, perdieron la contienda en 1939″.

Hasta ahora, el único gesto de censura que a Concepción le ha llegado desde la sede del Poder Judicial fue la carta que se le remitió en 2020 una vez que criticó el estado de alarma y dejó caer que se estaba ocultando el número real de muertos. Aquel gesto consistió en el envío de una carta donde se le pedía "moderación, prudencia y mesura".

Concepción es, además, otro de los beneficiados por el bloqueo del mapa de la judicatura. Su tercer y último mandato expiró oficialmente el 3 de marzo de 2021.