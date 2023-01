El nombramiento de Ayuso como 'Alumna Ilustre' abre una crisis en la UCM: dimite un vicerrector y arrecia la revuelta en la universidad

Estudiantes y profesores de la Universidad Complutense han aumentado esta semana su presión para que no se produzca el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, como Alumna Ilustre el próximo día 24 de enero. La polémica decisión nunca fue debatida por los miembros de la Junta de Ciencias de la Información, la facultad en la que estudió Periodismo Díaz Ayuso. Este viernes, el vicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio, presentó por carta su dimisión al rector, Joaquín Goyache, a quien sectores de la comunidad universitaria atribuían la idea del nombramiento. infoLibre ha podido hablar con Doadrio, al que le ha preguntado si su marcha tiene relación con Díaz Ayuso y si ha sido presionado por el rector para que dimita responsabilizándose así en del polémico nombramiento. Doadrio se ha limitado a responder: "Las cosas han sido así, pero yo soy más elegante y no voy a hacer declaraciones". Ayuso mereció esa distinción, según la UCM, por ser “la primera alumna de la facultad en ostentar la Presidencia de una comunidad autónoma y la primera en la historia autonómica española licenciada en el área”. Junto con Ayuso serán distinguidos los periodistas Almudena Ariza, Ángel Expósito y Xurxo Torres; el escritor Arturo Pérez Reverte y el actor Antonio de la Torre, también periodistas; el documentalista y fotógrafo Miguel Trillo, y el fundador de la agencia de publicidad China, Rafa Antón.

El pasado diciembre cuando la Universidad Complutense hizo pública la lista de Alumni Ilustre, en la Facultad de Ciencias de la Información empezó a circular una recogida de firmas entre alumnos y profesores para retirar este reconocimiento a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ya van por las 1.400 firmas.

Además, 62 profesores de la Facultad de Ciencias de la Información han solicitado al rector, Joaquín Goyache, que "suspenda el nombramiento como Alumna Ilustre a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso". En un correo [ver el contenido íntegro más abajo] enviado por la catedrática Eva Aladro, al que ha tenido acceso infoLibre, se aportan tres razones contra este reconocimiento a Ayuso: no se votó en Junta de Facultad, como sí se hizo con todos los Alumni Ilustres nombrados en el año; por razones éticas ya que Ayuso ejerce el poder político sobre la Universidad y por las opiniones que la presidenta ha vertido en torno a cuestiones graves relativas al cambio climático, la historia de España, o la igualdad de género.

Además, fuentes de Ciencias de la Información han informado de que el decano de la Facultad, Jorge Clemente, había convocado para este jueves la primera reunión de la Junta de la Facultad del año, la primera después de que se hiciera oficial la de cisión de nombrar a Isabel Díaz Ayuso como Aumna Ilustre. Estas fuentes aseguran que es una muestra de su "nerviosismo" ante el rechazo que hay dentro del profesorado. La reunión se ha pospuesto para "más adelante". Posiblemente después del 24 de enero, el día del acto.

La oposición al nombramiento se ha extendido también entre el colectivo estudiantil, que se ha manifestado en forma de comunicados, pintadas en edificios de Ciencias de la Información y una manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes el día 24. El sindicato ha denunciado en un comunicado que el rector, Joaquín Goyache, se ha saltado los cauces ordinarios para llevar a cabo este nombramiento. Recuerdan que la presidenta no puede representar en ningún caso a la educación pública: "La principal universidad pública de Madrid ha decidido galardonar a la capitana de los recortes en la educación pública madrileña, a la responsable de que 33.000 estudiantes se hayan quedado fuera de la FP, a la defensora de las becas para ricos y de la infrafinanciación de nuestras universidades".

La agrupación Contracorriente Madrid también ha manifestado su desacuerdo con la decisión. También han emitido un comunicado mostrando su "vergüenza": "Este reconocimiento a la reina de la privatización se da en un contexto de lucha de los y las trabajadoras de la salud contra sus políticas de desmantelamiento de la sanidad pública" y añade "la Complutense se atreve a nombrar Alumna Ilustre a la principal gestora de los negocios de los capitalistas de la sanidad". Contracorriente también ha colgado unas pancartas en la Biblioteca María Zambrano, la biblioteca de la Complutense que se encuentra en el campus de Ciudad Universitaria.

Difusión en CIU y Somosaguas para la asamblea abierta del domingo 15 a las 18:00 para organizarnos contra el nombramiento de Ayuso como Alumna Ilustre.

‼️IMPIDAMOS ESTE NOMBRAMIENTO A QUIEN ESTÁ DESMANTELANDO LA SANIDAD PÚBLICA MADRILEÑA‼️ pic.twitter.com/y27z1mxNPR — Contracorriente Madrid (@Contrac_Mad) 11 de enero de 2023

Reproducimos a continuación la carta del personal docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense sobre la designación de Isabel Díaz Ayuso:

En defensa de la Facultad de Ciencias de la Información, de la transparencia, de la democracia y del profesionalismo

El profesorado que suscribe esta carta quiere manifestar su profunda disconformidad con la designación como alumna ilustre de la Facultad de Dña. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Rectorado de la Universidad Complutense.

Más allá de posicionamientos ideológicos, la propuesta nos parece completamente equivocada y rechazable en el contexto presente. Entendemos que la decisión de honrar la figura de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid el 24 de enero de 2023 supone un inadmisible posicionamiento de la Universidad en periodo de precampaña electoral y en un contexto de conflicto permanente del gobierno presidido por Díaz Ayuso con otros sectores públicos, como el de la sanidad, entre otras polémicas múltiples, a lo que se suma la infrafinanciación de las universidades públicas madrileñas por parte del gobierno de la Comunidad, entre las que se encuentra la propia Complutense. La Universidad Complutense y en particular, en este caso, la Facultad de Ciencias de la Información, deben mantener una posición de distancia y de respeto a la pluralidad que no es compatible con el homenaje propuesto, cuyo anuncio público ha generado ya una polémica nacional, que daña la imagen de la Universidad y de la Facultad, y que habría sido completamente evitable.

No obstante, nos parece aún más grave si cabe el procedimiento de designación, impuesto unilateralmente desde el Rectorado de la Universidad, sin transparencia y sin respeto a los principios democráticos que deben regir la vida académica. La propuesta de designación como ilustre de la presidenta Díaz Ayuso no ha sido votada por ningún órgano de representación de la Universidad. Específicamente, esta propuesta que alude a la Facultad de Ciencias de la Información, que queda marcada por esta decisión de forma irreversible, no ha sido votada ni aprobada por la Junta de la Facultad, que es el órgano colegiado y democrático que representa a sus diferentes sectores, a diferencia del resto de alumni ilustres, propuestos por diferentes departamentos, secciones y unidades de la Facultad, que fueron refrendados por votación en la sesión de la Junta del día 7 de noviembre de 2022. Por este motivo, además de ser inoportuna, la propuesta carece de respaldo democrático por parte de la comunidad universitaria y está hecha a espaldas de la Facultad.

En cuanto a los méritos de la candidata designada, no se discute la entidad de la magistratura alcanzada, pero sí la oportunidad en base al hecho de que la tradición académica de la Universidad, y el propio sentido común, desaconsejan posicionarse de un modo tan desequilibrado concediendo honores a representantes políticos en activo. Máxime en este caso, cuando existen miles de egresados complutenses con méritos sobrados en el ejercicio de las profesiones relacionadas con las titulaciones que imparte la Facultad. Los principios que se transmiten a los estudiantes para el buen ejercicio público de la actividad profesional, académica y ciudadana: el respeto, el pluralismo, la transparencia, la objetividad, el rigor y, en definitiva, el talante democrático, han sido los primeros en ser conculcados con la imposición de esta designación. Es un ejemplo de mala praxis completamente contrario a la propia esencia de la Universidad.

Por todo lo expuesto, preocupados por la imagen que se está dando de la Facultad de Ciencias de la Información y de la propia Universidad, queremos mostrar nuestro rechazo y desligarnos de esta designación que no nos representa.

En consecuencia, exigimos al Rector de la Universidad Complutense de Madrid que retire esta propuesta, y que si tiene interés en sostenerla la someta a los órganos de representación democrática pertinentes de la Facultad y de la Universidad.