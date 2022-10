El PSOE garantiza que cumplirá con el compromiso de la OTAN de destinar el 2% del PIB en Defensa

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha subrayado este martes su voluntad de cumplir con el compromiso adquirido con la OTAN para que el presupuesto de Defensa llegue al 2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2029, según ha informado Europa Press.

"El PSOE ha manifestado siempre que nosotros vamos a cumplir los compromisos que tenemos en materia de defensa", ha subrayado en rueda de prensa en el Congreso, aunque sin detallar el contenido del acuerdo alcanzado entre los socios del Gobierno para los Presupuestos del próximo año.

El portavoz socialista ha insistido en que el aumento del gasto militar es un compromiso internacional "que atañe al país". "Y nosotros cumplimos con los compromisos de país", ha aseverado.

En este contexto, López ha dicho no saber que su grupo parlamentario votó la pasada semana en contra de una iniciativa del PP para llegar a ese 2% del PIB en Defensa. "No tengo ni idea de si votamos en contra de esto, no me lo sé todo", ha asegurado.

En concreto, fue un punto de una moción consecuencia de interpelación presentada por los 'populares' que instaba al Gobierno a garantizar en los Presupuestos de este año esa inversión militar del 2% y que fue rechazado con el voto del PSOE y de Unidas Podemos.