El PSOE encara ya las vascas: espera pescar en el caladero de Sumar en medio de la guerra entre PNV y EH Bildu

El PSOE quiere dejar atrás ya las elecciones gallegas. Fue una mala noche en Ferraz y en el Palacio de La Moncloa, pero en el núcleo duro de Pedro Sánchez siguen sosteniendo que no tendrán impacto nacional y que el mapa político no ha cambiado. Y el ciclo electoral no da respiro. El País Vasco se prepara para ser la próxima gran batalla con la vista puesta en un adelanto para el próximo 21 de abril.

“El ambiente es otro”, señalan fuentes gubernamentales cuando se posa sobre la mesa la cita en Euskadi. Serán unas elecciones muy diferentes a las gallegas y, en esta ocasión, el PSE-EE maneja encuestas que le dan que subirá en la próxima cita con las urnas. En los estudios cualitativos que manejan los socialistas vascos, según indican fuentes del partido, se señala que su presencia en el Gobierno vasco en coalición con el PNV no les pasa factura y que los ciudadanos valoran su labor de gestión.

En el socialismo vasco deslizan la radiografía de cara a esa cita: habrá una batalla muy dura entre el PNV y EH Bildu. En el núcleo duro del PSE-EE ven que los nacionalistas pueden bajar respecto a hace cuatro años y que, en cambio, los de Arnaldo Otegi van hacia arriba. No obstante, la hipótesis principal que manejan los cuadros del PSE-EE es que los nacionalistas vascos pueden seguir siendo la primera fuerza.

Dónde busca crecer el PSE-EE

El PSE-EE constata en sus sondeos que subirá en votos en la próxima cita. Vienen de un muy buen resultado en las generales del 23J, donde fueron la primera fuerza en las urnas. Como resalta una alta fuente del socialismo vasco, esperan calar mucho apoyo en el electorado del espacio de Sumar y de Podemos. Asimismo, confían en arañar algo en el mar del PNV. También puede llegar algún voto del PP, añaden las fuentes, que subrayan que se valora en Euskadi que el socialismo represente que “nadie se eche al monte”.

En esa batalla, en el socialismo vasco ven al PNV por delante en Bizkaia mientras que EH Bildu va ganando en Gipuzkoa. El caso de Álava es el más disputado, sostienen las fuentes, que ven una carrera muy reñida entre las tres fuerzas en esta provincia. Los socialistas creen que serán los que “influyan” en el Gobierno vasco que se forme tras esos comicios y su idea es repetir en el Ejecutivo

En el socialismo vasco repiten en todo momento que no van a hacer lehendakari al candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano. No se plantean un pacto con los abertzales. “Nadie lo entendería, les queda camino por recorrer”, sostienen fuentes del PSE-EE. Saben que el PP les echará en cara durante la campaña un posible acuerdo, pero indican que eso no va a pasar y que la situación es muy diferente a lo que sucedió en la moción de censura en Pamplona (Navarra). Recuerdan las fuentes que ellos tiene pactos en bloque monolítico con el PNV en las instituciones y que han funcionado: “Acordamos hasta las discrepancias. Se quedaban fuera en el Gobierno y se trataban las diferencias en el Parlamento”.

Uno de los aspectos qué más interés suscita es cómo planteará la campaña el PSE-EE respeto a EH Bildu, después del trasvase de votos del PSOE al BNG en las pasadas gallegas. En el socialismo subrayan que ni van a ignorar a ese partido ni va a entrar en una lucha directa sólo contra ellos. “Vamos a confrontar modelos con todos los partidos”, indican en el núcleo duro del PSE-EE. Y quieren hablar de temas del día a día y de la gestión, como por ejemplo el sistema de transportes.

Los socialistas vascos sostienen que no va a funcionar nacionalizar la campaña vasca como está intentado el Partido Popular, que lleva a un nuevo cabeza de cartel, Javier de Andrés. “Se está equivocando”, sostienen en el PSE-EE, donde analizan que los populares seguirán en torno a su porcentaje de voto, que no llega al 6%. En su opinión, no le va a funcionar al PP que vaya Isabel Díaz Ayuso a hablar de ETA a Euskadi.

"Las elecciones vascas son eso, y todo eso"

En la sede federal del PSOE en la calle Ferraz hacen también el análisis de cara a las vascas: “Euskadi es una comunidad en la que el PSE-EE está en el Gobierno, y en la que el Partido Popular está en la irrelevancia política. El socialismo ha hecho una inmensa labor desde el Ejecutivo, siendo correa de transmisión de las mejores políticas que ha implantado el Gobierno de España en los últimos años”.

Para Ferraz, Eneko Andueza “es un gran candidato: un socialista vasco de cuna, un ejemplo de lucha en los peores años del terrorismo y un político con las ideas claras”. Al contrario de lo que ha pasado con José Ramón Gómez Besteiro, el candidato vasco lleva tiempo designado y se ha hecho una sucesión ordenada con Idoia Mendia, como señalan también en el PSOE vasco.

Por qué no es extrapolable el 18F: el PP nunca llegó al 45% en las generales y en Galicia apenas hay alternancia Ver más

En la dirección federal subrayan: “Los socialistas salimos a lograr la confianza mayoritaria de la ciudadanía vasca. Igual que las elecciones gallegas no son unas elecciones generales, por mucho de la sobreactuación y la necesidad de reafirmar un liderazgo algo tocado de Núñez Feijóo que haga que el PP. Las elecciones vascas son eso, y todo eso”.

Creen en Ferraz que los electores tendrán en cuenta el trabajo que han hecho durante estos años: “El PSOE siempre ha jugado un papel central en la política vasca, incluso gobernando la comunidad con Patxi López. Vamos a trabajar duro por aumentar esa representación, por ganar y por seguir siendo un actor central”. “Todos los adjetivos que se han adjudicado al PSOE tras las elecciones gallegas, como batacazo, hundimiento... con un 14% de los votos, quizá tengan que tornarse en apocalípticos si el PP, cuya única aspiración en Euskadi es pelear contra la irrelevancia, no llega ni a un porcentaje de dos dígitos”, reflexionan en la calle Ferraz.

Para añadir las fuentes de la dirección al hilo: “En todo caso, al igual que en Galicia es algo que se repite el hecho de las victorias del PP, y no nos gusta, la irrelevancia del PP en Euskadi es también algo ya clásico. Un PP que en tres CCAA está por debajo de esos dos dígitos en apoyo popular: Cataluña, País Vasco y Navarra. Seguramente Feijóo no planteará las elecciones vascas como un plebiscito a su liderazgo. Hacerlo en Galicia es bastante más sencillo”.