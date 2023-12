Puig cierra una etapa de 20 años en Les Corts: deja su escaño como diputado pero seguirá como senador

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha puesto fin este lunes a casi 20 años como diputado en Les Corts Valencianes -cargo que ha desempeñado en diferentes etapas- y ha explicado que seguirá siendo senador y se mantendrá al frente del partido hasta el congreso extraordinario. En declaraciones a los medios de comunicación en Les Corts antes de formalizar su renuncia al escaño, ha señalado también que le gustaría que el congreso extraordinario en el que se elegirá a la nueva dirección del partido sea en febrero, y sobre la posibilidad de ocupar en el futuro un puesto en París ha dicho que aún no está "en esa etapa", según informa Europa Press.

Puig ha asegurado que este lunes es "un día emocionante" y, tras recordar que entró en Les Corts en 1983 como miembro de la Mesa de edad al ser el diputado más joven, ha considerado que ha llegado el momento oportuno de ceder el paso a "generaciones jóvenes, con fuerza y empuje", que lleven adelante el que ha sido el proyecto de su vida.

El expresident de la Generalitat ha indicado que como diputado autonómico ha defendido un proyecto relacionado con la defensa del autogobierno, de la justicia social y de los derechos de la ciudadanía, y ha destacado que en estos momentos, con el Gobierno valenciano "más reaccionario de la historia del autogobierno" (en alusión al formado por PP y Vox), es una "exigencia moral" mantener las posiciones progresistas.

Puig ha explicado que va a continuar en el Senado, donde ocupa un escaño desde julio, para defender las posiciones de su partido y los mismos intereses que ha defendido en Les Corts, y donde, por ejemplo, este miércoles intervendrá para defender una resolución sobre el problema de la financiación autonómica.

Asimismo, ha aclarado que seguirá en la Secretaría General del PSPV hasta febrero, cuando espera que se celebre el congreso extraordinario para elegir los nuevos liderazgos -ya que marzo es un mes "especial" por las fiestas de las Fallas y la Magdalena- y se inicie una "etapa apasionante", con la vista puesta en ganar en 2027.

Preguntado sobre qué perfil le gustaría para la Secretaría General, ha asegurado que apoyará "con alma y corazón" a la persona que los militantes elijan democráticamente, y ha defendido que "la cohesión es fundamental" y que no le gustaría que se repitieran "errores históricos" como en 1995, cuando iniciaron una etapa de 20 años en la oposición. "Me gustaría que hubiera el máximo espacio de cohesión pero eso no quiere significar que aquellas personas que legítimamente quieren representar el partido, que es una gran responsabilidad, tengan las oportunidades de hacerlo", ha manifestado.

Puig ha asegurado asimismo que no espera que en el Consejo de Ministros de este martes se le nombre para ningún cargo, y respecto a si le apetece ser embajador de España ante la OCDE, en París, ha insistido en que "cada tiempo tiene su afán" y no está "aún en esta etapa", al tiempo que ha bromeado con que "París siempre merece una misa".

Sobre qué momento destacaría de estos años, ha reivindicado a los diputados que "dieron la cara por la dignidad" en la oposición y a los secretarios generales que le antecedieron, como Jorge Alarte, Joan Ignasi Pla, Joan Romero y Antonio Asunción, mientras que de sus ocho años en el Consell ha destacado la gestión de la pandemia.

Ha rememorado que entró en política "casi por casualidad", pues es periodista y siempre ha pensado que estaba "de paso" en la política, a la que llegó porque creía en el autogobierno en una época en la que gritaban en la calle "llibertat, aministia i Estatut de Autonomia". Puig ha agradecido al pueblo valenciano que le haya permitido representarles, lo que ha intentado hacer "de la manera más digna tanto en el Gobierno como la oposición", y ha asegurado que estar en política ha sido "enormemente satisfactorio en lo personal y, sobre todo, emocionante en lo colectivo".