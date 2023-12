Arranca la sucesión de Puig en el PSOE valenciano con Morant, Bielsa y Soler como favoritos

“Se necesitan nuevos vientos, cambios, nuevos liderazgos”. Se acabó la etapa de Ximo Puig al frente de los socialistas valencianos. La federación abre un nuevo capítulo de su historia, tras perder la Generalitat el pasado mes de mayo, para rearmar el proyecto y poner al frente a una nueva cara. Otra era.

Puig, que anuncia este sábado su marcha ante el Comité Nacional del PSPV, cree que es el momento para la sucesión una vez se ha diluido el poder en la Generalitat, a pesar de crecer en votos aquella noche del 28M, y al quedar casi cuatro años de travesía en el desierto frente a un Consell formado por PP y Vox. Y también da el pistoletazo de salida para un proceso en más federaciones para adaptarse al nuevo ciclo político tras las autonómicas y las generales.

La federación socialista valenciana es clave en el partido al ser la segunda con más militantes (18.183), sólo superada por Andalucía. Y ha vivido años convulsos con Ferraz al apoyar durante las primarias Puig a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez. En los últimos tiempos se habían reconstruido los puentes y la comunicación era más fluida entre el PSPV y Santos Cerdán.

El partido es un hervidero en estos momentos. “¡Vaya día más intenso!”, como reconocía un alto cargo del PSPV a las pocas horas de las declaraciones de Ximo Puig. La gran pregunta ahora es quién cogerá las riendas. Hay un nombre que se repite con mucha fuerza: Diana Morant. La ministra de Ciencia se ha convertido en la gran favorita en una carrera en la que también cabalgan Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler.

La evolución de Morant

Morant es la aspirante con más fuerza, según comentan fuentes socialistas tanto a nivel nacional como en el PSPV. Muchos dan por hecho que ella será la que se imponga en el próximo congreso y puede ser la figura de consenso entre Madrid y la Comunitat Valenciana. Ella no ha dicho abiertamente que quiera suceder a Puig, pero ha dejado la puerta abierta. En una entrevista con infoLibre hace dos semanas, respondía así ante la pregunta de si sería la próxima secretaria general de los socialistas valencianos: “No vengo del futuro, pero le digo que estoy muy centrada en esta apasionante aventura en la que he vuelto a entrar de la mano de Pedro Sánchez”.

Llegó al Ejecutivo de Pedro Sánchez en la remodelación de 2021 tras su etapa al frente en el Ayuntamiento de Gandía (Valencia) desde 2015. Fue una de las grandes sorpresas de aquel Gobierno y su trabajo ha gustado mucho en el Palacio de La Moncloa. De hecho, ha salido reforzada en este nuevo Ejecutivo de coalición al incorporar Universidades a Ciencia e Innovación, haciéndose con la llave de un macroministerio al que quiere dar mucha importancia el presidente.

Según fuentes gubernamentales, Sánchez apoya la labor de Morant y le gusta tanto su formación técnica como el lado político que ha demostrado en los últimos tiempos. La dirigente socialista es ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia y tiene un marcado discurso progresista, especialmente por reivindicar sus orígenes humildes y lo que significa el ascensor social. Asimismo, es una feminista convencida y durante la pasada campaña del 23J, en la que lideró la lista por Valencia, se convirtió en objeto de ataques machistas por parte de Carlos Flores (Vox) y de Esteban González Pons (PP) durante los debates. Otra de las causas que con más ahínco defiende es la igualdad LGTBI (es habitual verla en la celebración del Orgullo y ha vestido varias veces una camiseta con los colores de la bandera trans).

Morant ha ganado peso además en el Ejecutivo de una manera que se ha evidenciado en las últimas semanas al haber salido en dos de las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros (sólo ha habido cuatro desde que surgió la nueva coalición). Además, lanzó un plan de 1.000 millones de euros para ciencia como declaración de intenciones de ese nuevo Gobierno.

Si Diana Morant saliera elegida en ese congreso, sería histórico por ser la primera mujer que se hace con las riendas de la federación, que sólo ha estado en manos de hombres (Ximo Puig, Jorge Alarte, Joan Romero, Joan Ignasi Pla y Joan Lerma). Como puntos débiles, según señalan algunas fuentes, tiene que su carrera está ahora enfocada a nivel nacional o que alianzas internas de las corrientes del PSPV abrazasen a otro candidato.

Las otras vías y grupos de poder

En la terna aparecen otros dos nombres: Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa. El primero tiene ahora asiento en el Congreso de los Diputados y está considerado como un hombre cercano al secretario de Organización, Santos Cerdán. Fue alcalde de Elche y es uno de los grandes conocedores del PSPV, además de encarnar la fuerza del socialismo alicantino (las corrientes provinciales son muy importantes de cara a ese futuro congreso).

En una reciente entrevista, se lanzaba Soler así: “Yo estoy dispuesto a formar parte de ese proceso sin duda, estoy dispuesto a tener en él el papel que entre todos digamos. Estoy dispuesto a asumir la mayor responsabilidad, o ninguna, en función de que la mayoría lo acordemos. A lo que no voy a renunciar es a que Alicante tenga un papel trascendental en esa dirección”.

Y también con opciones aparece Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata (Valencia). Su principal activo: ser una máquina electoral con cuatro mayorías absolutas a sus espaldas en su municipio desde 2011. Además, ostenta el título de ser el regidor del PSOE en una ciudad con mayor porcentaje de voto, superando incluso a Abel Caballero (Vigo). Ahora ha ganado presencia nacional al ser senador. Su gran apoyo interno es otro alcalde, Juan Antonio Sagredo. Se quedó, no obstante, con una espinita: no pudo presidir la Diputación de Valencia por un voto. Él está ahora inmerso en un proceso "de reflexión" sobre si presentarse o no, según fuentes conocedoras.

Con la pérdida de la Generalitat y de las diputaciones, el poder institucional valenciano está en manos de muchos alcaldes jóvenes, que pueden ser decisivos a la hora de decantar un congreso con varias opciones. Entre estos referentes están Jordi Mayor (Cullera), José Manuel Prieto (Gandía), Darío Moreno (Sagunto), Rafa García (Burjassot) y Lara Romero (Tavernes). Asimismo, en el PSPV también miran a José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización y exministro, porque siempre tiene un grupo de fieles dentro de la federación que puede ser decisivo a la hora de las alianzas internas, además de que buscará afines para entrar dentro de la dirección. “Él siempre está en todos los procesos moviendo hilos”, como señala un dirigente del socialismo valenciano. Otro de los grupos de apoyos vendrá por parte del grupo afín a Ximo Puig con nombres como José Muñoz, Sandra Gómez y Arcadi España (que estaba llamado a ser el delfín, pero que ahora vive otra etapa como nuevo secretario de Estado de Política Territorial).