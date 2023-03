Podemos quiere saber quién va a votar y cómo en las primarias que Yolanda Díaz promete para Sumar

Falta poco más de una semana para que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anuncie oficialmente su intención de concurrir como candidata a las elecciones generales en una candidatura de unidad. Un anuncio que Díaz ha ido postergando con el paso de los meses—inicialmente estaba previsto para finales del pasado año— y que coincidirá con el final de su gira de "escucha activa" por toda la geografía española en busca de ideas y, especialmente, de alianzas. Díaz presentará también las conclusiones que han elaborado los grupos de Sumar de cara a crear una hoja de ruta para la próxima década.

A lo que aspira la gallega es a "sumar" bajo su sino a una quincena de fuerzas políticas progresistas de distinto tipo. Desde formaciones regionales como la Chunta Aragonesista, Més en Baleares o Proyecto Drago, el partido canario del exnúmero tres de Podemos, Alberto Rodríguez a partidos de ámbito nacional como Podemos o Izquierda Unida. La tarea no es precisamente sencilla, ya que su reto es que todas ellas se sientan debidamente representadas respetando su peso y su autonomía pero sin caer en la temida "sopa de siglas". ¿La fórmula para conseguirlo? Las primarias.

Ese es, precisamente, la condición que ya están poniendo sobre la mesa algunas fuerzas de ese espacio como Podemos. "Lo que le hemos propuesto a Yolanda es llegar a un acuerdo. Evidentemente, el partido que Yolanda está montando con el Partido Comunista o con Más Madrid es diferente a Podemos, pero queremos ir juntas a las elecciones y para eso lo que necesitamos es un acuerdo, unas primarias que nos permitan confluir juntos y acudir a esas elecciones para seguir gobernando cada vez con más fuerza", ha advertido este mismo miércoles la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, desde los pasillos de la Cámara Baja.

Unas horas antes, la vicepresidenta segunda se comprometía a realizar esas primarias en los micrófonos de Radio Nacional de España (RNE): "No tengan dudas de que las candidaturas de Sumar las va a decidir democráticamente la ciudadanía, no creo que este sea el obstáculo del debate que tenemos entre manos". Es más, en esa misma entrevista la vicepresidenta segunda lanzaba un mensaje a su antecesor en el cargo, Pablo Iglesias: "A mí me han designado a dedo y yo sé muy bien que los liderazgos los decide la ciudadanía. Ha sido así y debe seguir siendo así".

Unas declaraciones que, sin embargo, no convencen a Podemos. La formación que dirige Ione Belarra reclama más claridad a Díaz sobre ese proceso: pide definir el censo — si debe ser abierto a toda la ciudadanía o solo deben participar la militancia de las formaciones que aspiren a formar parte de esa coalición— la fórmula —primarias abiertas, listas cremalleras o primarias de cada formación y una negociación posterior— y la fecha. La dirección del partido es consciente de las dificultades que entraña una negociación de este calado, especialmente con tantas formaciones en liza, pero reclama a Díaz un "pacto de mínimos" antes del dos de abril. Si no lo hay, ningún dirigente de Podemos acudirá al acto de presentación de la vicepresidenta segunda.

Díaz emplaza a Belarra a explicar su ausencia en su puesta de largo

Hasta ahora la vicepresidenta segunda siempre ha situado a los partidos políticos al margen de Sumar dando más protagonismo a la sociedad civil en sus actos. Sin embargo, sí ha pedido expresamente a los representantes de todas las formaciones a las que aspira a representar que le acompañen el próximo dos de abril. "Creo que ese día empieza todo, que es un acto importante”, ha afirmado la titular de Trabajo. "Yo quiero que esté Podemos en ese acto, creo que no hay ninguna razón por la que no pueda estar. Podemos ha sido y sigue siendo una fuerza política importante en este país", ha añadido.

En el caso de que la formación morada se ausente, Díaz ha emplazado a Belarra a aclarar el por qué: "Tiene que explicar la secretaria general de Podemos cuál es la decisión que toma". Por su parte, en Podemos alegan —en privado— que no pueden acudir a la presentación de una candidatura con la que no saben si, finalmente, llegarán a pactar en un futuro, lo cual daría una imagen confusa a su electorado. Explican que siempre han defendido la unidad de las izquierdas, pero no a cualquier precio.

Si finalmente los morados cumplen su promesa y no acuden a la puesta de largo de Díaz —que ya ha descartado llegar a cualquier acuerdo antes del lanzamiento—, se borrarán de una foto en la que sí que estarán otras formaciones como Izquierda Unida, los comunes o Más Madrid. Con todo, tal y como explican ambas partes, eso no implicaría que el acuerdo no se vaya a producir en un futuro, pero sí daría buena cuenta de cómo respira cada parte del espacio confederal.

A juicio de Jaume Asens, presidente del grupo confederal y dirigente de los comunes, "sería positivo que todo el mundo acudiera a esa cita": "Es un momento para visualizar la deseada unidad por parte de todos los actores y eso sería una buena noticia", ha señalado este miércoles. Figuras como líder de Más Madrid, Mónica García, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o el secretario general del PCE, Enrique Santiago, han confirmado que sí acudirán al evento, que se celebrará en el polideportivo Antonio Magariños, cuna del club madrileño de baloncesto Estudiantes.

¿Hay o no negociaciones entre Podemos y Sumar?

Díaz reveló hace poco más de un mes que ya se estaba reuniendo con Podemos, Izquierda Unida, Los comunes, Más País, Compromís o Alianza Verde de cara a sentar las bases de Sumar. Es más, fuentes de su equipo aseguraron a infoLibre que la formación de Ione Belarra fue la primera con la que se vieron en enero y anunciaron que preveían mantener esas conversaciones de manera periódica desde ahora y hasta que llegue el acuerdo final, previsto para después de las elecciones del 28 de mayo.

Sin embargo, desde Podemos —y también otros actores como Izquierda Unida o los comunes— niegan que se estén produciendo esas negociaciones. Fuentes de la cúpula del partido insisten en que no hay contactos entre el dos de Díaz, Josep Vendrell, y la secretaria de organización de Podemos, Lilith Verstrynge, encargados de dirimir estos asuntos. Es más, confiesan que las únicas conversaciones que mantienen con Díaz o con su equipo están relacionadas con asuntos relativos a la coalición de gobierno.