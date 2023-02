Díaz negocia las bases de Sumar con los partidos de su espacio antes de su puesta de largo como candidata

A falta de menos de un año para las elecciones generales, las incógnitas sobre el futuro de Yolanda Díaz siguen sin despejarse. La vicepresidenta segunda todavía no ha revelado si se postulará como candidata a esos comicios, una incertidumbre a la que ella misma contribuye: "El día menos pensado me voy a Galicia y no vuelvo", suele repetir, en tono de broma, durante sus conversaciones informales con los periodistas. Sin embargo, en su equipo nadie duda de que sí dará un paso al frente y achacan esa falta de concreción a su forma de hacer las cosas.

Desde que arrancó su proyecto en julio del pasado año, Díaz siempre ha defendido que el papel de los partidos en Sumar debe ser secundario. "Los partidos deben estar pero no ser", es el mantra más repetido por la gallega. Sin embargo, la vicepresidenta admitió el viernes que ya se está reuniendo con "todas las formaciones políticas, incluida Podemos" y apeló a la discreción en aras de alcanzar un acuerdo. "Si queremos Sumar, hagámoslo bien, con discreción y con cariño", zanjó.

Según trasladan fuentes de su equipo a infoLibre, Díaz quiere ir a su puesta de largo con los deberes hechos con los partidos del espacio y por ese motivo ha retrasado el anuncio oficial, previsto para mediados de febrero. "Si no avanzamos en esto, no avanzamos en todo lo demás", resumen. Las fuentes consultadas aseguran que ya hay conversaciones al "más alto nivel" con Podemos, Izquierda Unida, Los comunes, Más País, Compromís y Alianza Verde.

La titular de Trabajo prevé realizar dos actos decisivos en las próximas semanas: uno con las conclusiones del proceso de escucha y otro con la presentación de la candidatura. Las conclusiones llegarán primero, en el mes de marzo. La candidatura vendrá después. En este contexto, Díaz también apura los plazos para finalizar la ruta de Sumar por diversas autonomías: este sábado viajará por la mañana a Albacete y por la tarde a Murcia. Las últimas comunidades serán Andalucía y Canarias.

Podemos cree que Díaz ya "va tarde"

No es la primera vez Díaz mueve su calendario. Le pasó tras la invasión rusa sobre Ucrania, de la que esta semana se cumple un año. La vicepresidenta segunda quería presentar Sumar en primavera de 2022, pero lo acabó posponiendo a julio. Entonces, desde su equipo apuntaron al mes de diciembre de 2022 como la fecha clave para dar a conocer las conclusiones del proceso de escucha y el anuncio oficial. Finalmente se aplazó a 2023.

La cúpula de Podemos, con Ione Belarra e Irene Montero a la cabeza, lleva meses apremiando a Díaz a moverse. El pasado jueves, la titular de Igualdad aseguró que ya "van tarde" y se mostró partidaria de aclarar "lo antes posible" el proceso. "Desde Podemos hemos dicho claramente que creemos que hay que ir rápido, que incluso vamos tarde, pero respetamos los tiempos de la vicepresidenta, que está ahora mismo construyendo su partido, Sumar", alegó. Se trata del mismo mensaje que ha lanzado este lunes Belarra: "Sería bueno cerrar un acuerdo de coalición cuanto antes con Sumar", ha defendido.

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que Díaz les ha trasladado "que no se va a ultimar un acuerdo hasta el mes de junio”. Días antes, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, habló de "el verano" como fecha tope. Los morados temen que la vicepresidenta aproveche un eventual mal resultado en las elecciones de mayo para poder negociar a su antojo, pero desde el entorno de la vicepresidenta aseguran que un mal resultado del espacio también sería una mala noticia para Díaz.

Según estas fuentes, el hecho de que la fase final de la negociación llegue tras el 28M se debe a que hay formaciones implicadas en Sumar que en mayo "competirán entre sí". Aun así, aclaran que las reuniones no van a interrumpirse. Es más, estas fuentes revelan que Podemos fue la "primera formación" con la que Díaz se reunió el pasado mes de enero. Los morados consideran que su formación debe ser el "principal motor" del espacio.

Un modelo de primarias conjuntas

Hace dos semanas, el coordinador de IU, Alberto Garzón, pidió la celebración de unas "primarias proporcionales, con censo específico y por circunscripciones” para "confeccionar las próximas candidaturas a las elecciones generales". Garzón reclamó que la militancia de IU siga participando en el proceso de Sumar e, incluso, apostó por "incrementar" la participación de su formación.

Desde Podemos también han defendido la celebración de primarias abiertas a la ciudadanía de cara a un acuerdo de coalición con Sumar. Sin embargo, a diferencia de IU, la formación morada no quiere participar en el proceso de Sumar, sino que apuesta por negociar "de igual a igual" con Díaz como dos partidos independientes. Es más, fuentes de la formación creen que la vicepresidenta les debería "priorizar" frente a otras formaciones, ya que su "peso" a nivel electoral es mayor.

Aunque Díaz todavía no quiere abrir esta pantalla y trata de esquivar el debate sobre la estructura orgánica de Sumar, aludiendo a que la ciudadanía no quiere hablar de "fórmulas jurídicas”, una idea en la que trabaja su equipo es la de crear una suerte de paraguas que cobije a formaciones políticas diversas y se celebre un proceso de primarias abiertas.