La mesa de partidos de Garzón fuerza al resto de aliados a mover ficha antes de la negociación con Díaz

Arranca el año electoral e Izquierda Unida ya marca sus cartas. La formación dirigida por Alberto Garzón avaló el pasado sábado el documento político para constituir una mesa conjunta de partidos que apuesten por participar en el proceso de confluencia de Sumar, el proyecto que impulsa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Garzón pidió también la celebración de unas "primarias proporcionales, con censo específico y por circunscripciones” de cara a las generales que se celebrarán, salvo adelanto electoral, a finales de año. Garzón reclamó que la militancia de IU siga participando en el proceso de Sumar e, incluso, apostó por "incrementar" la participación.

Díaz aseguró estar "muy satisfecha" con la propuesta de Garzón. "Izquierda Unida quiere sumar y estoy segurísima de que todas aquellas personas que compartan el proyecto de Sumar van a estar aquí, porque nos necesitamos, necesitamos seguir cambiando nuestro país", aseguró el lunes. Fuentes de su entorno, sin embargo, enfrían el anuncio de la mesa de partidos y las primarias, al igual que han hecho con otras propuestas de partidos políticos. En ese sentido, recuerdan que la vicepresidenta está "volcada" en el proceso de escucha y no se marcan plazos para abordar la negociación con las organizaciones.

La formación de Alberto Garzón señala que, llegado el momento, debe producirse "un acuerdo" entre los diferentes partidos que quieran participar en Sumar para dirimir "cómo, cuándo, dónde y con qué representantes llevar a la práctica" esta mesa, además de" con qué alcance y condiciones". Tal y como señalan fuentes de la formación, el acuerdo previo tiene que generar "comodidad" en todos los integrantes "para que tenga el recorrido más amplio posible".

Hasta la fecha, Díaz siempre ha tratado de esquivar este debate, aludiendo a que la ciudadanía no quiere hablar de "fórmulas jurídicas" de proyectos políticos. En ese sentido, el proceso de escucha va encaminado a dar voz a la "sociedad civil" y no a los partidos, si bien en su entorno recuerdan que los partidos "también tienen que estar". Lo que ha pedido la gallega en más de una ocasión es una "refundación integral" para salir de esa "esquinita" del espectro electoral a la izquierda del PSOE.

¿Una mesa con Podemos, comunes, Más Madrid y Compromís?

Desde Podemos defienden la celebración de primarias abiertas a la ciudadanía de cara a un acuerdo de coalición con Sumar. Así lo aseguró su portavoz, Pablo Fernández, que calificó como "positivo" todo lo que implique diálogo en la izquierda para ir juntos a las próximas elecciones generales. Sin embargo, a diferencia de IU, la formación morada no quiere participar en el proceso de Sumar, sino que apuesta por negociar "de igual a igual" con Díaz. Es más, fuentes de la formación creen que la vicepresidenta les debería "priorizar" frente a otras formaciones, ya que su "peso" a nivel electoral es mayor.

Los que sí han apoyado claramente la petición de Garzón son los comunes. Su portavoz en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado que apoya que se celebren mesas de partidos y reuniones de formaciones de izquierda. Los comunes, con Ada Colau a la cabeza, apoyan sin fisuras los planes de Díaz y confían en ser decisivos en su futuro proyecto. El equipo de Díaz se nutre de gente cercana a la pata catalana de Unidas Podemos y, hoy por hoy, son la formación más cercana a la vicepresidenta.

El diputado de Compromís y candidato a la Generalitat valenciana, Joan Baldoví, ha apremiado a Díaz a concretar de una vez su proyecto: "Hay que empezar a hablar, a definir y a decidir qué es lo que queremos ser de mayores", ha afirmado este martes. Baldoví ha asegurado que su formación está "abierta a hablar con quien quiera y cuando quiera" y que siempre ha acudido a la llamada de otros partidos. Fuentes de su entorno aclaran que, antes de participar en una mesa con otros partidos, quieren que Díaz "defina" qué es Sumar.

Más Madrid tampoco rechaza la propuesta de Díaz, pero fuentes del partido creen que "no es el momento" de abordarla, ya que el proyecto de Sumar está pensado para las generales. "Nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, respetar y no inferir. Nos parece muy interesante la estrategia de Sumar y no le vamos a meter prisa a Yolanda por hacer nada. Si ella nos invita a una mesa, seguramente vayamos", explican en conversación con infoLibre.