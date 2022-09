El quinto párrafo: ¿Cuánto cobra Feijóo?

He aquí una opinión impopular. Los políticos, en general y salvo excepciones, no están bien pagados. Y muchos deberían cobrar más. Si queremos exigirles lo máximo, si queremos que no cedan ante los cantos de sirena de las empresas o se preparen para cruzar las puertas giratorias, si queremos tener a los mejores, la competición populista porque cobren lo mínimo es una mala inversión como sociedad.

Analizamos con Fernando Varela, redactor jefe de infoLibre y periodista que sigue la actividad del PP, el porqué de la ocultación del sueldo total de Alberto Núñez Feijóo, un asunto que ha marcado la semana y ha llevado al Gobierno a pedir explicaciones a los conservadores en el Congreso y el Senado.

