"Resulta irónico que hoy Marx resulte tan incómodo": 'El manifiesto comunista' sigue provocando 'censura'

"Ayer por la tarde [por este jueves], la dirección de The Objective me anunciaba que suspendía todas mis colaboraciones", así comunicaba este viernes la periodista Anna María Iglesia en su cuenta de Twitter que este medio digital dejaba de contar con ella tras cinco años. En su perfil en esta red social explica también que ha descubierto que en su artículo del 31 diciembre "quitaron un párrafo dedicado a El manifiesto comunista" y que considera que se trata de una "decisión editorial" motivada por este tema titulado Los mejores libros de 2021: "Si bien es cierto que no he tenido confirmación alguna, todo parece indicar que por ahí van los tiros".

Hoy me dicen que la razón que suspenden mis colaboraciones por "decisión editorial" motivada "por el último artículo"



Aquí lo cuento, en @lamarea_comhttps://t.co/kobJUWUoq9 — anna maria iglesia (@AnnaMIglesia) 14 de enero de 2022

Según explica Anna María Iglesia en un artículo en La Marea, el nuevo director de este digital, Álvaro Nieto —exmiembro del staff directivo de El País en la etapa de Antonio Caño—, la "invitó" a irse sin ninguna explicación tras casi 200 artículos: "Quien me da la noticia no me sabe decir los motivos. Hago algunas llamadas y nadie consigue comprender qué ha pasado. En este mes de enero me habían publicado dos artículos, el último dedicado a la primera novela de Charlie Kaufman y tenía pendientes otros que entregar en los próximos días".

Finalmente, le llegó el motivo de este despido: "Decisión editorial motivada por su último artículo". Aunque, según ella misma explica, duda que sea por la reseña del libro de Kaufman: "No creo que nadie se haya ofendido por haber dicho que Mundo hormiga es una excelente novela de Charlie Kaufman en un artículo, efectivamente el último, que sigue intacto en la web".

"El pasado diciembre publicaba un artículo sobre los libros que, para bien o para mal, habían dado de qué hablar a lo largo de 2021", afirma la periodista y explica que, entre algunos otros, citaba El manifiesto comunista de Karl Marx, republicado por Galaxia Gutenberg bajo la edición de José Ovejero. "Curiosamente –o, quizás, no tan curiosamente–, quien hoy acceda al artículo no encontrará ninguna referencia a dicho libro. Sin yo tener noticia, las líneas que había dedicado al texto marxista han desaparecido por completo. ¿Por qué? Ni idea. ¿Les ha molestado? Quizás", asegura la periodista, que reproduce en La Marea las líneas desaparecidas y en las que destaca que "resulta verdaderamente irónico que, hoy en día, Karl Marx resulte tan incómodo. La derecha no lo puede ni ver".

Iglesia destaca que ella no quiere hablar de censura porque "la censura la ejerce el Estado" y "un medio es libre de decidir cuál es su línea editorial y cuáles artículos quiere o no publicar". No obstante, la periodista critica que no la hubiesen avisado: "¿Cuándo se eliminó ese fragmento? ¿En qué momento se dieron cuenta de que se hablaba de la nueva edición de El manifiesto comunista y de la reacción que tiene, a veces, la derecha cuando se menciona a Marx? ¿Se dieron cuenta después de haber yo publicado los dos artículos de enero? No lo sé".

Tras publicar su tuit y el artículo en La Marea, una ola de indignación ha recorrido Twitter por la decisión de The Objective. Antonio Maestre, Olga Rodríguez, Lorenzo Silva o Bob Pop, entre muchos otros nombres, han mostrado ya su apoyo a Anna María Iglesia: "La única cancelación es la de la derecha limpiando siempre a los mismos y por los mismos motivos".

La semana pasada me cancelaron una sección de libros en Onda Madrid, hoy limpian a Anna María de otro medio conservador por citar a Karl Marx en un artículo sobre libros.



La única cancelación es la de la derecha limpiando siempre a los mismos y por los mismos motivos. https://t.co/p6ZKWtAdji — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 14 de enero de 2022

“Ese puñetero Karl Marx”



En este texto @AnnaMIglesia cuenta que en The Objetive le han suprimido sin avisar unos párrafos sobre 'El manifiesto comunista' y posteriormente le han comunicado que no contarán más con sus colaboracioneshttps://t.co/Jto3yL292A — Olga Rodriguez Francisco (@olgarodriguezfr) 14 de enero de 2022

Qué precario es ya todo. https://t.co/bdSiHw0OV9 — Lorenzo Silva (@VilaSilva) 14 de enero de 2022

Qué vergüencita de webs con aspecto de medio de comunicación que tenemos en este país. Suerte Anna! https://t.co/3h6dIEAyl5 — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 14 de enero de 2022

#UnfollowDelDía para @TheObjective_es. Ya está bien de aguantar y de seguir a medios que practican una intolerable censura. Bye https://t.co/iiNzHx7CDV — Mario Benito (@mario_benito) 14 de enero de 2022

Lo siento muchísimo. Todo mi cariño. https://t.co/l0rjvix7am — Luna Miguel (@lunamonelle) 14 de enero de 2022

Censura 2022, o dícese de la línea editorial https://t.co/EMgb6cl21l — Nacho Alcalde (@nakalcalde) 14 de enero de 2022