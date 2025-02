Richard Gere, Goya Internacional 2024: "A Trump lo único que le importa es el dinero"

Richard Gere está feliz en Granada, en donde este sábado recibirá el Goya Internacional, y en general está feliz en España, su país de residencia ahora. Pero le cambia el rostro por completo si habla de Donald Trump, una persona a la que, según dice, "lo único que le importa es el dinero". Así se expresa en la entrevista que ha concedido antes de comparecer ante los medios en el Palacio de Carlos V en La Alhambra, a donde ha llegado este viernes acompañado por su mujer, la publicista española Alexandra Gere.

Es preguntarle por las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos y mentar el nombre de Donald Trump, y el semblante se el vuelve serio y preocupado a pesar de que ahora viva a miles de kilómetros de allí: "Esto no va sobre distancia; esto va sobre la tragedia que estamos viviendo en Estados Unidos", proclama.

Lo que más le duele es el desmantelamiento de la agencia federal de cooperación internacional, la USAID, una entidad, dice Gere, que "hace buenas obras en todo el mundo" y que, enfatiza, es esencial para la preservación de la sanidad y la educación en muchos lugares. "Representa -añade- todas las causas humanitarias que deberíamos defender".

"Si queremos ser un gran país, hay que ayudar al mundo, actuar como benefactor de gente que está pasando hambre, que huye de su país por la violencia, que está perdida. Necesitamos ser humildes. Pandemias, el medio ambiente, esto es lo que está pasando en el mundo, y tenemos ahora un presidente y una administración que se están alejando de grandes responsabilidades humanas", declara.

"Una época muy oscura"

En la rueda de prensa posterior, sin abandonar la clave política, ha considerado "profundamente perturbadora" la victoria de Trump. "La gente que le votó ni siquiera pensaba que él iba a hacer lo que prometió que iba a hacer. Realmente es sorprendente", ha afirmado.

Cuando habla con sus amigos republicanos, les pregunta: "¿Realmente vais a permitir esto, que hable en nombre de vuestro partido?". Va a haber en su opinión momentos "oscuros" con "payasos que le rodean al cargo del espectáculo". Porque, a su juicio, es ésta "una época muy oscura", por lo que cree que es "el momento de que la gente se ponga en pie". Y es "peligrosamente corrosivo que (determinados) billonarios estén a cargo de América hoy".

"Enamorado" de su mujer y de España

La vida en España, en Madrid en concreto, es otra cosa para el actor de grandes títulos del cine como 'Pretty Woman', 'American gigolo' o 'Chicago'. España, para Gere, ahora, es amor. "Estoy profundamente enamorado de mi mujer, profundamente enamorado de lo que es, y ella, ante todo, es española, así que si la amo, amo también a España", afirma con un sonrisa de oreja a oreja. "Y la experiencia -continúa- de ser parte de su familia, de sus amigos, de sus lugares, está siendo muy estimulante porque me está permitiendo comprometerme con este lugar, y claro, mi mujer está muy feliz".

Recibir el Goya Internacional, homenaje del cine español a su trayectoria, es un honor, asegura, y avanza que le encantaría formar parte de una película española, y así, mejorar el idioma, cuyo manejo, reconoce entre risas, es actualmente "patético".

También está ilusionado con que sea Antonio Banderas, su "mejor amigo", el encargado de entregarle mañana sábado el Goya: "Es una persona con talento y encantadora, rodeado de personas también muy generosas", ha dicho en la rueda de prensa.

Y está deseoso de conocer a más actores españoles para integrarlos en su vida. Ha eludido opinar sobre Karla Sofía Gascón y la polémica que la rodea por no haber leído sobre ello.

Activismo y compromiso

Comprometido con causas humanitarias, el actor se ha referido especialmente a su lucha contra el 'sinhogarismo', que ahora emprende en compañía de su mujer, quien le ha acompañado en el acto con la prensa e incluso ha intervenido, a petición de él, para asegurar que contribuir a acabar con este problema en España es uno de los objetivos de ambos.

Gere ha rememorado experiencias personales durante su investigación para la película 'Invisibles', como cuando en uno de los albergues a los que accedió para observar a los indigentes le reconoció uno de ellos, que resultó ser un actor con el que había trabajado en una de sus películas: "Esto le puede ocurrir a cualquier persona".

"No soy un icono"

También en la comparecencia de prensa, Gere se ha remontado a sus inicios, en concreto al rodaje de 'Días del cielo', su primera incursión en el cine y la que considera una de sus mejores películas, para reflexionar sobre cómo ha cambiado el sector, los estudios y el modelo de negocio: "Hacer cine verdaderamente independiente es muy difícil".

Ahora tiene 75 años. Bebe té constantemente. Sigue amando el cine y la interpretación.

Y nada de llamarle 'mito' o 'leyenda'. "Lo primero que me pasa por la mañana es que mi esposa me dice: 'tienes que levantarte y tienes que ir a preparar el desayuno para los niños. Haz esto, haz aquello'. Créeme. No soy una estrella de cine ni un ícono. Soy el tipo que recoge a los niños, soy el entrenador de fútbol. Esa es mi realidad", explica entre sorbos a su taza de té.