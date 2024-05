Robles: "Lo que está pasando en Gaza es un auténtico genocidio"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este sábado desde Oviedo, donde se celebra este año el desfile del Día de las Fuerzas Armadas que lo que está pasando en la Franja de Gaza "es un auténtico genocidio", informa Europa Press.

"España es siempre muy solidaria de lo que pasa en el mundo, no nos podemos olvidar que en Ucrania está muriendo la gente, está siendo una guerra tremenda, ni prescindir de lo que está pasando en Gaza, que es un auténtico genocidio", ha afirmado Robles en declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press.

"No nos podemos olvidar tampoco de lo que ocurre en África, en lugares como Sudán, donde hay millones de muertos y la gente mira para otro lado", ha añadido. "El mundo vive una situación muy complicada, muy difícil, por eso en un día como hoy es una apuesta firme y decidida de España y de sus Fuerzas Armadas por la paz", ha resaltado Robles.

La ministra se ha referido también a las posibles consecuencias del reconocimiento del Estado palestino por parte de España y ha descartado represalias de Israel en materia de cooperación de los servicios de inteligencia.

Robles ha destacado la profesionalidad de los expertos de la inteligencia, resaltando que tanto España como Israel tiene "objetivos comunes", por ejemplo, en "la lucha contra el terrorismo".

"Una cuestión son los aspectos más diplomáticos o más políticos, pero lo que es la lucha contra el terrorismo, en la que estamos todos para conseguir una sociedad mejor y más justa, estoy segura de que seguiremos trabajando", ha señalado.

Robles ha recordado que el reconocimiento del Estado palestino es "una apuesta por la paz y por la convivencia de dos estados", por lo ha que pedido "mirarlo en positivo". "Esto no va contra nadie, esto no va contra el Estado israelí, esto no va contra los israelitas, que son personas a las que respetamos", ha incidido, para insistir después en que el reconocimiento es también una apuesta para el "cese la violencia en Gaza".

La titular de Defensa ha subrayado que España tiene un contingente en Líbano bajo el mandato de Naciones Unidas que, según ha defendido, "está haciendo un gran trabajo para el mantenimiento de la paz". "El pueblo libanés quiere al pueblo español. Y esa dedicación que nuestras Fuerzas Armadas pone en Líbano, hacen que España vaya a ser un factor importante en su momento para recuperar la paz", ha reivindicado.

El Gobierno de Israel anunció este viernes su decisión de "cortar la conexión entre la representación de España en Israel y los palestinos" y "prohibir" que el Consulado en Jerusalén dé servicios a los palestinos residentes en Cisjordania tras el reconocimiento del Estado de Palestina, que entrará en vigor el 28 de mayo, y las declaraciones "antisemitas" de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que usó un vídeo en apoyo al reconocimiento del Estado palestino la expresión "desde el río hasta el mar".