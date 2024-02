Rueda acumula un segundo expediente por hacer electoralismo desde el Consello de la Xunta

La Junta Electoral Gallega ha abierto un nuevo expediente sancionador al candidato del PP y presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, por hacer electoralismo desde el Consello de la Xunta. Es el segundo expediente abierto a Rueda por hechos similares y el tercero que recibe el PP en general, frente a un expediente abierto a Pedro Sánchez por su visita electoralista a Navantia. Además de los expedientes sancionadores, el PP recibió también nueve amonestaciones por otros tantos incumplimientos de la ley electoral, frente a tres amonestaciones al PSOE y una a BNG y otra a Democracia Ourensana.

En el caso de los expedientes sancionadores, estos todavía tienen que concluirse. La ley electoral prevé, en su artículo 153, que "toda infracción de las normas obligatorias" incluidas en esa norma que no llegue a ser delito electoral será sancionada con multa "de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 euros si se realiza por particulares".

El nuevo expediente abierto a Rueda parte de una denuncia del PSdeG por declaraciones del presidente en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta del 8 de febrero. Rueda ya había sido amonestado por hacer electoralismo en el Consello de la Xunta del 18 de enero pidiendo "confianza para poder gobernar" y criticando al resto de partidos políticos. Después se le abrió un expediente sancionador por su actuación en el Consello del 1 de febrero al hacer electoralismo con el complemento autonómico de las pensiones no contributivas.

El expediente abierto ahora por el Consello del 8 de febrero censura frases de Rueda de valoración de diversas medidas anunciadas tras aquella reunión como: "somos un referente en la generación de energías renovables, con beneficios, medioambientales... ahorros importantes"; "ante la inactividad y falta de ayudas de quien toma la decisión" (en alusión al Gobierno del Estado); "programa de mucho éxito que acogió a 600 chicos y chicas"; "en Galicia el número de dependientes se incrementó en más de 12.000, la ratio de atención es la tercera más alta, reducción significativa de la lista de espera"; "el 70% de los costes de la ley de dependencia son asumidos por la comunidad autónoma"; o "ayuda con un éxito muy notable".

La Junta Electoral concluye que "son declaraciones con un fin publicitario elogioso y electoralista y favorable para uno de los partidos competidores a las elecciones y que encabeza el presidente de la Xunta de Galicia, por lo que se produce la quiebra del principio de igualdad, a la par que se quebranta el principio de neutralidad que deben respetar los poderes públicos durante todo el período electoral".

La Junta Electoral también destaca que las declaraciones de Rueda "ni fueron efectuadas en respuesta a preguntas de los periodistas, por lo que carecen de espontaneidad, ni quedó demostrado que todas guarden relación directa con los acuerdos adoptados en el Consello de la Xunta de ese día".

Rueda hizo estas declaraciones electoralistas a pesar de que él mismo decidió vetar las preguntas de los medios de comunicación que no estuviesen relacionadas con los asuntos tratados en el Consello para evitar así caer en valoraciones indebidas. Sin embargo, a pesar de ese auto-veto, no impuesto por la Junta Electoral, siguió respondiendo a cuestiones no relacionadas con el Consello e incurriendo en electoralismo también al comunicar las decisiones del Consello.

Aquí puedes leer el texto original en gallego.