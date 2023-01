Sánchez compara la protesta independentista con la marcha ultra de Madrid: "La mayoría está en medio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparado la protesta independentista de este jueves en Barcelona contra la cumbre hispano francesa con la manifestación del próximo sábado en Madrid contra su Gobierno y ha advertido de que la "amplia mayoría" de la población está entre ambas, en el medio, según informa Europa Press. Así lo ha afirmado durante una comparecencia conjunta con el presidente francés Emmanuel Macron, tras celebrar la cumbre hispano francesa en Barcelona, donde han firmado el primer Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países.

Ambos mandatarios han sido recibidos por los independentistas con una protesta, mientras que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, recibía a ambos pero sin quedarse a escuchar el himno de los dos países alegando la presencia del Ejército en Cataluña.

"Creo que entre lo que ha sucedido este jueves y lo que va a suceder en Madrid el sábado es donde se encuentra la amplia mayoría de este país, tanto en Cataluña como en España, que es en la defensa de una España unida en su diversidad y eso es lo que reconoce a mi juicio la Constitución de 1978", ha precisado el jefe del Ejecutivo español.

De hecho, al ser preguntado por la protesta de los independentistas en Barcelona —en la que además han abucheado e insultado al líder de ERC, Oriol Junqueras, que ha abandonado el lugar—, el presidente ha señalado que lo que "verdaderamente importa es que hoy la Constitución española se cumple en todos y cada uno de los territorios del país, también en Cataluña".

En este sentido, ha recordado que en la Constitución se reconoce el derecho a la manifestación pacífica en defensa de unos ideales, "de cualquiera —ha recalcado— incluso de ideales que van en contra de la Constitución como ha sucedido hoy en la ciudad de Barcelona".

Y en este contexto, ha apuntado que el sábado se va a producir otra manifestación en Madrid "donde se va a reivindicar todo lo contrario", ha precisado, dejando claro que lo que hay que hacer es "respetarlo". Pero en su opinión, la "amplia mayoría" social se encuentra en el medio, entre una protesta y la otra.

En cualquier caso, Sánchez ha querido "romper una lanza" en favor de Barcelona, poniendo en valor el hecho de que el Tratado firmado hoy con Macron lleve el nombre de esta ciudad. Algo que, ha dicho, representa un "homenaje de respeto, consideración y admiración".

De hecho, la ha definido como sinónimo de vanguardia, por lo que va a definir el Tratado para los próximos años; de europeísmo, no solo por que lo firmado define los intereses comunes entre Francia y España sino por el mensaje "inequívoco" que envía de fortalecimiento de la UE y de "convivencia". En este punto ha recordado las inversiones que se han anunciado en los últimos meses en Barcelona, entre ellos, las de la multinacional Cisco.

Según Sánchez todo esto tiene mucho que ver con la convivencia y la concordia y responde a las quejas que "con razón" ha tenido la ciudad durante muchos años de que el Estado no se había comprometido con ella ni en recursos, ni en visibilidad internacional ni en reconocimiento de sus instituciones. "Es lo que estamos haciendo", ha remachado.

Sánchez agradece a Aragonès

El presidente del Gobierno también ha agradecido al presidente catalán, Pere Aragonès, que acudiese al recibimiento al presidente de Francia, Emmanuel Macron, al inicio de la cumbre. Sin embargo ha apuntado que le hubiera gustado que se quedase a toda la ceremonia, ya que Aragonés abandonó la Cumbre Hispano-Francesa tras saludar a los presidentes Sánchez y Macron, pero antes de que sonaran los himnos de España y Francia.

Aragonés ha llegado al Museo Nacional de Arte de Cataluña sobre las 10.20 horas del jueves y ha tenido que esperar 25 minutos hasta la llegada de Sánchez, con quien ha compartido cerca de un minuto de conversación. "Me hubiera gustado que se hubiera quedado a toda la ceremonia, pero agradezco que, a diferencia de otros casos, sí esté presente en la recepción al presidente Macron", ha afirmado.

Sánchez ha dado las gracias a Aragonès y a la vez ha recordado que en otras cumbres bilaterales "en otras partes de España" el presidente autonómico no acudió a esta cita. Sin mencionarlo, se refería al presidente de Galicia, Alfonso Rueda (PP), que no asistió a la cumbre hispano alemana con el canciller Olaf Scholz, que se celebró en La Coruña el pasado mes de octubre.

Castilla y León tiene que responder al requerimiento del Gobierno

En otro turno de preguntas, Sánchez ha sostenido que Castilla y León deberá responder por escrito al requerimiento que le hizo el Ejecutivo por las medidas adoptadas para mujeres embarazadas, a la vez que ha avisado de que el Gobierno defenderá "con contundencia" su postura a favor de la igualdad de derechos en todos los territorios.

Así lo ha defendido después de que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, haya dicho que inadmiten el requerimiento del Gobierno porque no hay ningún acuerdo que "vulnere la legislación". El jefe del Ejecutivo ha sostenido que no se trata de un debate jurídico técnico, sino que un requerimiento "se tiene que contestar y no se puede desestimar". "El Gobierno de Castillla y León sabe que tiene que responder al requerimiento", ha zanjado.

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que no puede haber "ambigüedades" en temas que afectan a derechos fundamentales y su Ejecutivo desde el primer momento planteó una invasión de competencias en defensa de los derechos de las mujeres "vivan donde vivan". "Con todo el respeto institucional, pero también con contundencia, el Gobierno de Castilla y León sabe que tiene que responder al requerimiento y que el Gobierno de España va a velar para que se cumplan los derechos de los españoles vivan donde vivan", ha incidido.