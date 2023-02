Sánchez se lanza contra el PP: "¡Qué poquita gente de bien hay en su país y cuán poderosa es!"

Del duelo de tarde con Alberto Núñez Feijóo al matutino del miércoles con Cuca Gamarra. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se lanzó contra el PP en el Congreso y esa "gente de bien" de la que habla el Partido Popular. Con un mensaje contra ese discurso: "¡Qué poca gente de bien hay en su país y cuán poderosa es!"

Al Congreso llegó de manera muy viva el eco de las palabras de Núñez Feijóo el martes por la tarde en el Senado, en las que criticó duramente la ley trans y las políticas sociales de la coalición: "Deje de molestar a la gente de bien", le llegó a afear al presidente del Gobierno.

Sánchez, ante las duras críticas también de Cuca Gamarra este miércoles, quiso poner contra el espejo a los populares, a través de sus votaciones. "Votan que 'no' a la subida de las pensiones. Considerarán que los pensionistas no son gente de bien. Votan que 'no' a los impuestos a las energéticas y a las entidades financieras, consideran que esa gente es de bien".

Por ello, lanzó a Gamarra: "¡Qué poca gente de bien hay en su país y cuán poderosa es!".

"No echan una mano en nada"

Ante el panorama apocalíptico dibujado por la derecha y su relato de que representan a la calle, Sánchez recalcó que en un contexto tan difícil el país tiene la tasa de paro más baja desde hace quince años y la inflación menor de la zona euro, y la española es la principal economía que crece en la UE. Con un reproche directo a Gamarra: "Ustedes no echan una mano en nada".

Todo esto en un áspero 'cara a cara' en el que la 'número dos' del PP arrancó reprochando al presidente que sí se cese a cargos del Ministerio de Transportes, por el escándalo de los trenes a Cantabria y Asturias, pero que siga en su puesto la titular de Igualdad, Irene Montero.

El discurso de la portavoz popular se centró en ejes típicos del PP para desgastar al Gobierno, como las rebajas de condenas por el 'sólo sí es sí' y los acuerdos con Podemos y EH Bildu. Incluso llegó a sembrar la duda de que la reforma que plantea el PSOE a la ley de Igualdad se vote en el Congreso (su toma en consideración) el día antes del 8M.

Todo esto mezclado con el dibujo de una España en la que crece "la pobreza y la desigualdad" y las chanzas sobre los "figurantes" del PSOE en los vídeos de Sánchez sobre el SMI y las becas. "Es mejor ser comunista que socialista en el Gobierno. No se ha atrevido a tocar a ningún ministro de Podemos, y mire que se lo están currando", espetó Gamarra.

El presidente, ante las acusaciones, también puso en duda a Gamarra por su paso de apoyar a Pablo Casado a Alberto Núñez Feijóo. Lo que sí quiso el dirigente socialista fue remarcar ante la Cámara que el Gobierno sí suma con los trabajadores y los profesionales sanitarios, mientras que el PP sólo lo hace con la ultraderecha.

La "gente de bien" de Feijóo ha indignado al Gobierno en su conjunto, que también quiere que sirva la expresión para que se evidencie una política de los populares en favor de los grandes poderes, a pesar de que quieren arrogarse la voz de la calle y "ondear la bandera del feminismo". Las palabras del líder del PP fueron utilizadas en contra de los populares por varios de los ministros, desde Yolanda Díaz (Trabajo) hasta Teresa Ribera (Transición Ecológica) y Raquel Sánchez (Transportes).