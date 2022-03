Sánchez y las comunidades pactan medidas para hacer frente a una guerra larga y bajar el precio de la energía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedía este domingo "unidad" a las comunidades antes de la Conferencia de Presidentes y la ha logrado. "Estos acuerdos de La Palma son los que pide la ciudadanía española", adelantaba el líder del Ejecutivo antes de entrar a la cumbre. Y tras seis horas de reunión, se va de la isla con una declaración suscrita por todos los presidentes autonómicos en la que expresan su unidad ante la condena a la invasión de Rusia y Ucrania y se comprometen a seguir tomando medidas para paliar los efectos provocados por la guerra, entre ellas la de lograr un cambio de la regulación que permita bajar los precios de la energía.

"Hoy España está más fuerte porque está más unida. Hemos logrado consenso y unidad", ha destacado ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante su comparecencia al finalizar esta reunión. Ha destacado en varias ocasiones el "apoyo unánime" cosechado, aunque algunos presidentes, previamente, como Pere Aragonès o Alberto Nuñez Feijóo, han insistido en que era un acuerdo de mínimos.

La ya conocida como Declaración de La Palma está centrada en cuatro ejes que ya anunció el propio Sánchez en su comparecencia antes de arrancar una cumbre centrada en la guerra de Ucrania. Un conflicto que el Gobierno ha trasladado a las comunidades que va a ser largo y que hay riesgo de que se cronifique. Asimismo, el Ejecutivo ha adelantado a los presidentes autonómicos que se va a pedir a China que adopte un papel de intermediación y diálogo para encontrar una solución diplomática y que se han iniciado los trámites para llevar al presidente ruso, Vladimir Putin, ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.

Así, el primer eje de esta declaración es el "respaldo" al Gobierno en su posición ante el próximo Consejo Europeo para tomar medidas para lograr una rebaja de los precios de la energía: "Todas las instituciones españolas trabajarán conjuntamente para respaldar esta posición de país, que beneficiará a los consumidores y a los sectores más vulnerables ante el impacto de la crisis energética", reza el texto.

"No podemos permitir que los ciudadanos y las empresas se conviertan en rehenes de Putin", avisaba ya antes de empezar Sánchez. Por ello, la idea del Gobierno es presentar a España en Bruselas como la solución a la dependencia energética de Rusia. Asimismo, se buscarán mercados alternativos, no sólo en materia energética sino también de alimentos, y se solicitará reforzar la PAC.

Sin concretar las rebajas fiscales

Con respecto al plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra, la declaración lo define como "abierto y dinámico" y que se irá "configurando a través del diálogo que el Gobierno desarrollará con las comunidades autónomas, las fuerzas parlamentarias, los agentes sociales, teniendo en cuenta a los colectivos más vulnerables". "El Gobierno de España y las comunidades autónomas comparten la determinación para proteger a nuestras empresas, a nuestra industria y a nuestra ciudadanía", sostiene el texto.

En este punto, el Gobierno y las comunidades han introducido futuras rebajas fiscales a la energía, aunque sin concretar cuáles serán. Sólo explican que "desarrollarán e intensificarán las ya anunciadas hasta ahora" y que se concretarán en futuras reuniones sectoriales con las comunidades. Durante la reunión, el Gobierno ha recordado que el Ejecutivo está haciendo un gran esfuerzo fiscal y que ya ha rebajado ya los impuestos de la luz. Idea en la que ha insistido la portavoz durante la rueda de prensa que añadido que se seguirá trabajando con los sectores afectados para evaluar y analizar nuevas posibilidades.

Alberto Núñez Feijóo ha lamentado que no haya sido posible "un acuerdo" en este punto porque Sánchez no ha querido concretar qué impuestos quiere bajar, con qué intensidad y en qué plazos, aunque sí entiende que existe "un compromiso": "La ciudadanía no entiende que se les pida bajar la calefacción y no se bajen los impuestos", ha dicho. "Ahora el Gobierno tiene que hacerlo, bajar impuestos y hacer la energía más accesible desde el punto de vista de la industria y de los hogares", ha rematado el presidente gallego y líder de hecho del PP.

A pesar de este tirón de orejas al Gobierno, Feijóo, al contrario que la postura mantenido por su antecesor al frente del partido, Pablo Casado, sí que ha cerrado filas con el Gobierno: "Vamos a arrimar el hombro aunque nuestras propuestas no hayan sido acogidas". Aunque ha matizado que sólo en materia internacional y con respecto a la posición española en la UE y en la OTAN.

Dejar a un lado las luchas partidistas

Sobre la acogida de refugiados, la declaración establece una gestión coordinada y la puesta en marcha de "medios de financiación para hacer frente a los costes que se ocasionen a este respecto". Sánchez ya pedía antes de la conferencia "volver a dar ejemplo" y ha insistido en la unidad entre comunidades en el proceso de reparto y acogida. Asimismo, el Ejecutivo también ha trasladado a los presidente la puesta en funcionamiento de tres centros de acogida en Madrid, Barcelona y Alicante, además de otro en estudio en Málaga.

Por último, con respecto a los fondos europeos, las comunidades y el Gobierno se han comprometido a impulsar su ejecución ya que "ahora son más más importantes si cabe tras el nuevo escenario económico para que España siga creciendo y creando empleo". Como había pedido Sánchez a lo largo de los últimos días, se ha incluido como "esencial" dejar al margen las discrepancias partidistas para que el dinero llegue "de verdad" a toda España.

La propuesta de Ayuso

Una de las notas discordantes de la reunión ha sido la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de destinar los 20.000 millones del presupuesto del Ministerio de Igualdad a posibles ayudas a las familias por la crisis provocada por la guerra de Ucrania. Rodríguez ha señalado, en respuesta a los periodistas pero sin referirse directamente a la líder regional, que "no se puede frivolizar" en materia fiscal, pero "tampoco conviene hacerlo" cuando se habla en materia de igualdad. Por ello, la también ministra ha exigido hablar "con cierto rigor" sobre el presupuesto de Igualdad ya que, según ha señalado, se están desarrollando "políticas de forma transversal".

Por su parte, Ayuso ha sostenido que "la igualdad entre hombres y mujeres es tan importante como acabar con la pobreza de las familias". Además, ha añadido que han cuantificado que con esto se podría hacer frente a la cesta sobrevenida de todas las familias y contarían con 500 euros para cada una para los costes del IVA o de la luz.

La presencia de Aragonès

Otro de los asuntos tratados fuera de la declaración, ha sido la presencia del presidente catalán, Pere Aragonés, en la Conferencia. Aunque el líder catalán ha evitado hacerse la foto de familia para no coincidir con el rey, sí que ha asistido por primera vez en diez años por lo extraordinario de la situación y no porque se hayan normalizado las relaciones entre el Estado y Cataluña.

No obstante, Rodríguez, que ha agradecido la actitud de Aragonés en la reunión, sí que ha asegurado que las relaciones "ya están normalizadas" porque se venía de un escenario donde ambas Administraciones "se daban la espalda".