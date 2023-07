Sánchez reprocha a Abascal sus augurios sobre Cataluña y pide no volver a los "peores momentos"

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales del 23 de julio, Pedro Sánchez, reprochó este martes al líder de Vox, Santiago Abascal, sus augurios sobre la situación en Cataluña en caso de que gobierne la derecha y pidió no volver a los peores momentos de España.

Este mismo martes, Abascal aseguró que espera "situaciones peores que en 2017" en Cataluña, en alusión al referéndum ilegal del 1 de octubre, si su partido y el PP gobiernan en coalición tras las elecciones del 23 de julio. Así lo afirmó en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

"Pero cómo es posible que hayamos escuchado a Abascal decir que lo que va a suceder en Cataluña si ellos gobiernan con el Partido Popular va a ser aún peor de lo que sucedió en 2017", cuestionó Sánchez.

A continuación, afirmó que España es mucho mejor que Abascal y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y por eso van a ganar las elecciones generales. "Porque España tiene que mirar hacia adelante y no recuperar sus peores momentos", apuntó.

Sánchez hizo estas declaraciones en un mitin de campaña en San Sebastián ante 1.300 simpatizantes socialistas y en el que también participó el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza.

Sánchez señaló que cuando España ha tenido que elegir siempre ha elegido ir hacia adelante y avanzar "como decimos nosotros en nuestro lema" de campaña y nunca retroceder, advitirtió.

El líder de Vox fue cuestionado sobre si en Cataluña pueden resurgir las tensiones en caso de que gobierne un Ejecutivo formado por PP y Vox.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Abascal abogó este martes por "imponer la ley y restaurar las herramientas para defenderla" en Cataluña. "Es absolutamente necesario que exista una intervención sostenida para restaurar la concordia, no se va a restaurar con cesión al separatismo", añadió .El líder de Vox afirmó que no tiene dudas de que estas tensiones volverán y, sobre si puede darse una situación similar a la de 2017, aseguró que pueden ser "peores". "No tengo ninguna duda", subrayó.

El ministro de Cultura y Deporte y presidente del PSC, Miquel Iceta, también defendió este martes la acción del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en Cataluña: "Ha funcionado", aseguró, al tiempo que pidió el voto para "no volver atrás". Sobre Vox, Iceta dijo que "se sienten envalentonados", como lo demuestran estas declaraciones de Santiago Abascal, cuando "no podemos volver atrás" porque "superar aquello a muchos nos costó mucho, muchísimo".

El líder de Vox garantizó este martes que, en un Ejecutivo del que formen parte, "no va a pasar lo que con un gobierno de mayoría absoluta de (Mariano) Rajoy", que era el presidente cuando se celebró el referéndum ilegal que desembocó en una declaración unilateral de independencia y, como respuesta, en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"Un 155 de chiste" para Santiago Abascal, que abogó por "imponer la ley y restaurar las herramientas para defenderla" en Cataluña. "Es absolutamente necesario que exista una intervención sostenida para restaurar la concordia, no se va a restaurar con cesión al separatismo", añadió.