Un informe oficial destapa que el número uno de Vox por Jaén tiene una casa ilegal

Un informe técnico del Ayuntamiento de Torredonjimeno (13.467 habitantes) ha destapado que el diputado y número 1 de la lista de Vox por Jaén, Francisco José Alcaraz Martos, posee una vivienda prefabricada para la que nunca obtuvo licencia urbanística y que “no es legalizable”. Parte de la parcela donde se ubica esa especie de vagón conocido como caracola –o Mobil House, escribe el parlamentario en su declaración de bienes al Congreso junto a la cifra de 80.000 euros– posee la calificación de parque urbano. Eso significa que es de dominio público o, lo que es lo mismo y según los expertos consultados, propiedad del consistorio.

El expediente se abrió a raíz de una denuncia que llevó al Ayuntamiento a ordenar una inspección que todavía no ha podido realizarse al completo. Ala arquitecta municipal, autora del informe, y los policías locales que la acompañaban no se les permitió entrar en la casa, y así se lee en el documento obtenido por infoLibre: “Se puso impedimentos a la inspección de las construcciones, no pudiéndose realizar la misma en óptimas condiciones, por lo que se decidió abandonar el lugar”. De no permitir en una próxima ocasión el acceso a los inmuebles “para realizar visita de inspección a todas las instalaciones y construcciones”, se advertirá a los propietarios de que la “resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras está considerada como una infracción grave”.

Una piscina "pequeñita"

Salvo en lo que respecta a la zona verde, en parte de la cual se localiza una piscina de 20 metros más porches y almacenes –siempre según el informe técnico–, las restantes vulneraciones urbanísticas que da por inequívocas la arquitecta municipal han prescrito. ¿Por qué? Porque cualquier vulneración se habría producido en todo caso hace más de seis años. A partir de ese plazo, expira la posibilidad de aplicar medidas para “el restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística”, como señala también el informe. Los expertos consultados por este medio aclaran cómo se traduce lo anterior: que ni cabe demoler u ordenar el traslado de la caracola ni tampoco imponer una sanción. Lo único imprescriptible es todo aquello que afecte a zonas verdes. Respecto a por qué la vivienda prefabricada no es legalizable, el informe lo explica así: "No es legalizable pues se trataría de una vivienda interior y se incumple con la profundidad máxima para uso de vivienda de 20 metros desde la calle XXXX". Esa calle, cuyo nombre figura en el informe, es una de las dos paralelas entre las que se extienden las parcelas de la familia Alcaraz.

Fuentes del entorno de Alcaraz, con quien este diario no logró hablar directamente, sostuvieron en un primer momento que, cuando la casa se instaló “hace veinte años” en una parcela urbana heredada por el político y situada junto a otras de distintos familiares, la ley “no obligaba” a pedir licencia urbanística para las viviendas prefabricadas. La portavoz de Alcaraz trató de minimizar lo sucedido. Lo hizo así: “Hay veinte viviendas fuera de ordenación que también tienen piscinas”, fueron sus palabras durante una conversación telefónica accidentada por sus apelaciones a la “ilegalidad” de que el informe municipal haya salido a la luz. La piscina de los Alcaraz “es pequeñita” y está en una parcela que “no es de su propiedad” sino de un pariente, añade.

En un posterior diálogo a través de mensajes de whatsapp, la misma fuente remitió copia de la Ley de Ordenación Urbanística andaluza de 2002, anterior por tanto a la instalación de una casa que en el informe fechado el 14 de junio y firmado por la arquitecta municipal de Torredonjimeno se describe con una superficie aproximada de 70 metros cuadrados y que ya era visible en una “ortofoto [las imágenes tomadas para el catastro ] del año 2009”. Entre los actos sujetos a licencia urbanística, es precisamente el artículo 169.1.e de la citada ley andaluza el que incluye “las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales”.

Un asunto “en manos de la ley”

Tras constatar con un experto en derecho urbanístico que ese entrecomillado incluye a las casas prefabricadas de cualquier tipo, infoLibre se lo comunicó a la representante de Alcaraz. A partir de ahí, esta modificó su discurso y omitió sus anteriores referencias a una ley que supuestamente eximía a las casas prefabricadas de someterse a la concesión de licencia urbanística. Valorada en 80.000 euros en su declaración de bienes, la casa –pasó a decir la portavoz del parlamentario– “la compró en 2007” la esposa de Alcaraz, que tenía “separación de bienes” y ya ha fallecido.

Peluquero de profesión, el diputado que hasta 2008 fue presidente y portavoz de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) tras el asesinato de su hermano y sus dos sobrinas a manos de ETA y desde ese puesto alentó la teoría de la conspiración del 11-M, “fue a preguntar” al Ayuntamiento y le dijeron que no había problema con la casa prefabricada porque “en ese momento no había normativa” municipal sobre la materia. ¿Le dieron algún papel con esa respuesta?, preguntó infoLibre. No, contestó la portavoz. Según su relato, el diputado vive en un piso de su madre muy próximo al área donde se encuentra la casa prefabricada, que “no tiene suministro ni de agua ni de luz”. El experto independiente consultado para esta información destacó luego que solo una licencia urbanística permite lograr la de primera ocupación, imprescindible para incorporarse a la red eléctrica y a la de agua.

Gobernado hasta mayo por el PSOE, las elecciones municipales dieron un vuelco en favor del PP. Este periódico preguntó al nuevo equipo si se ha dado traslado del asunto a la Fiscalía y sus portavoces ofrecieron una respuesta lacónica e imposible de interpretar sin riesgo de error: “Está en manos de la ley”.

Según la representante de Alcaraz, la denuncia que originó la inspección partió de una antigua dirigente de Vox en Jaén y su pareja lanzados a “una vendetta” contra el diputado. infoLibre no ha logrado verificarlo y omite, por tanto, los nombres facilitados por la fuente cercana a Alcaraz, al igual que ha eludido quiénes son los parientes del diputado que comparten con él la propiedad de la parcela.

Antes de cosechar un escaño en la Cámara Baja en las elecciones de noviembre de 2019, Alcaraz había sido senador desde febrero de ese año por designación autónomica. Su estreno en aquel cargo político consistió en vetar una declaración contra la homofobia en el deporte.