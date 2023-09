Sánchez, sobre Rubiales: "No puede representar a España y dejarla mal con actitudes que nos abochornan"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha ensalzado la "reacción ejemplar" de las jugadoras de la Selección Española Femenina de Fútbol ante las "actitudes y discursos bochornosos" del presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y ha dado a entender que no puede seguir al frente de la federación, informa Europa Press. Así se ha pronunciado el líder del Ejecutivo en el transcurso del acto del PSOE que ha protagonizado este sábado en Málaga para abrir el curso político, en el que ha estado precedido en el turno de palabra por la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, y el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas. Sánchez ha aprovechado el acto para expresar su respaldo a Espadas como "próximo presidente de la Junta".

"Uno no puede aspirar a representar a España y dejar mal a España con actitudes y con discursos que nos abochornan y que no nos representan", ha afirmado Sánchez este sábado en Málaga, en referencia al presidente suspendido de la RFEF, del que no ha pronunciado su nombre. El presidente del Gobierno ha destacado que "la marca España es la reacción espectacular de la sociedad española que ha dicho junto a ellas 'se acabó', y ese se acabó es con todas las consecuencias para todos los dirigentes que se han visto involucrados en estos lamentables sucesos".

"Nuestras jugadoras han ganado dos veces: una en el campo y luego dando al mundo una lección de igualdad entre hombres y mujeres", ha ensalzado Sánchez, que se ha unido al lema 'Se acabó' impulsado por las deportistas y otros sectores para denunciar actitudes como las de Rubiales con el beso sin consentimiento a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial.

La España que viene es feminista. Le pese a quien le pese.



La verdadera marca España es la reacción espectacular de las jugadoras y de la sociedad española#SeAcabó, con todas las consecuencias. pic.twitter.com/V8KvU1oJ1q — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 2 de septiembre de 2023

Sánchez ha reivindicado así la "ola gigante e imparable" del feminismo creada por mujeres que "han decidido no volver a someterse nunca más a los hombres, a sus novios, a sus maridos, a sus jefes y a presidentes de federaciones deportivas".

Ante ello, ha resaltado que las mujeres cuentan con "millones de hombre comprometidos para lograr esa igualdad real y efectiva", un ámbito en el que ha reconocido que "quedan muchísimas cosas por hacer" como, a su juicio, han demostrado los sucesos "absolutamente lamentables" relacionados con Rubiales.

El presidente ha asegurado que cree que esta polémica no ha perjudicado a la imagen de España en el exterior. "Realmente la marca España es la reacción ejemplar de las jugadoras de la Selección Española de Fútbol y la reacción espectacular de la sociedad española que ha dicho junto a ellas 'se acabó'", ha defendido, para incidir en que ese se acabó es "con todas las consecuencias" para "todos los dirigentes que se han visto involucrados en estos lamentables sucesos".

Sánchez: Feijóo "hace perder el tiempo a España" con su "investidura fake"

Sánchez también ha aprovechado su mitín para reprochar al líder del Partido Popular que esté "haciendo perder un tiempo precioso a España" con su "investidura fake" con el objetivo de "ganar tiempo al frente" de su formación. Además, ha subrayado que este proceso de investidura es "una larga crónica de un fracaso anunciado" por no contar con la mayoría absoluta que le permitiría convertirse en presidente del Gobierno.

Para Sánchez, la investidura del líder de los conservadores es un "camino a ninguna parte", "una mentira" que supone un "drama" porque con ella se hace "perder el tiempo a España", un país que no se merece eso y al que le conviene "decir no a un Gobierno del PP apoyado por Vox".

La investidura fake del Sr. Feijóo es un camino a ninguna parte, haciendo perder el tiempo a España para ganar tiempo al frente del PP.



Nosotros vamos a hacer lo que le conviene a España, un gobierno de progreso y 4 años más de avances, diciendo NO a un gobierno del PP con Vox.… pic.twitter.com/08gHirwgnx — PSOE (@PSOE) 2 de septiembre de 2023

Ha afeado que el PP "se invente excusas", entre ellas que el PSOE "no es un partido de Estado" y que el PP sí es un partido constitucionalista cuando, ha incidido Sánchez, lleva "cinco años incumpliendo la Constitución al bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)". De este modo, ha vuelto a tender la mano al PP para renovar este órgano "antes del 31 de diciembre de este año" independientemente de "quien sea el presidente del Gobierno después de la investidura que salga adelante".

Además, frente a la oferta del PP de dos años de legislatura, Sánchez ha reivindicado cuatro años de legislatura del PSOE para "seguir avanzando en derechos y libertades", al tiempo que ha pedido al PP no apelar al transfugismo que es "corrupción".

El PP dice ser constitucionalista, pero lleva 5 años bloqueando la renovación del CGPJ.



Le pedimos al PP que, sea quien sea el presidente del Gobierno, renueve el CGPJ antes del 31 de diciembre para cumplir con la Constitución.@sanchezcastejon#Adelante pic.twitter.com/9lmRxTjWY0 — PSOE (@PSOE) 2 de septiembre de 2023

Sánchez alerta de los retrocesos con Vox gobernando con el PP

Sánchez ha criticado además el acuerdo de PP y Vox para gobernar en la Región de Murcia, lo que, a su juicio, deja la "certeza" que sí Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal, hubiesen logrado mayoría absoluta en los comicios generales del 23 de julio, habrían formado gobierno. Si bien no se logró ese resultado, el secretario general del PSOE ha recordado que Feijóo pretende alcanzar la investidura, para la que "no suma", "con Vox dentro", y ha alertado del "riesgo" en materia de igualdad como "consecuencia" de los acuerdos de estas formaciones en distintas comunidades autónomas.

Así, ha puesto como ejemplo que la presidenta del Parlamento de la Comunidad Valenciana, Llanos Massó (Vox), se haya ausentado de una concentración contra la violencia machista tras un asesinato en esa comunidad o que la Junta de Andalucía, "financie asociaciones antiabortistas". También ha lamentado que la directora general de la Consejería de Justicia del Gobierno de Aragón, Esmeralda Pastor, aparezca en fotografías con banderas preconstitucionales que el presidente de la región, el popular Jorge Azcón, no la cese "porque depende de Vox".

Sánchez ha clamado contra la retirada del nombre de la escritora Almudena Grandes de una biblioteca en La Rioja y ha advertido de que todas estas situaciones se enmarcan en el problema de que el PP "ha asimilado todas y cada una de las ideas y políticas" de Vox.

Sánchez promete hacer "lo que esté en su mano" ante la sequía en Andalucía

Sánchez también se ha comprometido a que su Ejecutivo hará "todo lo que esté en su mano para lograr aplacar todas las dificultades de sequía y de abastecimiento de agua" que se dan actualmente en Andalucía, al tiempo que ha exigido a la Junta que sea "leal con los andaluces" y que "asuma sus competencias" en esta cuestión.

Pedro Sánchez ha defendido que España es un país "verde" y que "se toma en serio la transición ecológica, la emergencia climática", y ha dicho ser "consciente" de que en Andalucía, y "en particular" en la provincia de Málaga, se están sufriendo "con particular virulencia los efectos de una sequía".

El líder socialista ha querido "garantizar a la sociedad andaluza que el Gobierno de España va a hacer todo lo que esté en su mano para lograr aplacar todas las dificultades de sequía y de abastecimiento de agua". No obstante, "con la misma contundencia", Sánchez ha exigido al Gobierno de la Junta de Andalucía, del PP, que "sea leal, no con el Gobierno de España, sino con los andaluces y andaluzas, y que asuma sus competencias".