"¡Más sanidad y menos mascletà!": Almeida logra su sueño de detonar 300 kilos de petardos en Madrid Río

El cielo de Madrid se ha llenado este domingo de humo y pólvora durante los siete minutos ininterrumpidos que ha durado la celebración de una mascletá en Madrid Rio. El acto responde a una promesa que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, hizo a su homóloga valenciana, María José Catalá, en caso de que esta ganara las elecciones el pasado mes mayo.

El evento, que ha supuesto un gasto de 45.980 euros de dinero público, es el primero de este tipo en la ciudad y ha sido recibido con duras críticas por parte de sectores ecologistas y animalistas. La Delegación de Gobierno ha cifrado en 20.000 los asistentes. El espectáculo, que ha contado con más de 300 kilos de pólvora y 3.000 detonaciones, ha teñido el cielo de la capital de un humo que a veces se ha teñido con los colores de la bandera de España.

Martínez-Almeida ha informado horas antes que no asistiría como gesto de duelo por el fallecimiento de dos mujeres en un incendio ocurrido en una residencia de mayores en Aravaca. Se trata, según el alcalde, de "un día festivo que, desgraciadamente, está teñido de luto como consecuencia del fallecimiento de dos personas en una residencia", ha recalcado.

Madrid ha celebrado la mascletá. Como capital de España y ciudad abierta, recibimos y acogemos las tradiciones de nuestro país, estrechando relaciones entre territorios y construyendo juntos el futuro de nuestra nación.



Parte de la esencia de Valencia, hoy en Madrid. pic.twitter.com/iFFVLNU5Kl — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) 18 de febrero de 2024

El anuncio fue realizado durante la recepción matutina en el Palacio de Cibeles, donde el alcalde recibió a Catalá y a las falleras mayores de València. Allí, expresó su agradecimiento por su presencia y destacó la importancia de la mascletà como Patrimonio de la Humanidad, que representa la identidad, cultura y esencia de la ciudad de València.

Centenares de personas se han congregado en los alrededores de la Glorieta de San Vicente para expresar su rechazo hacia la mascletà, que ha generado en las ultimas semanas controversia entre ecologistas y defensores de los derechos de los animales debido al impacto negativo que el evento puede tener en el entorno natural de la zona, que es además un espacio protegido.

Bajo consignas como "pirotecnia, asesina", los manifestantes llevaban carteles con mensajes como "no quiero petardos" o "más empatía con el autismo de niños y adultos". "No a la mascletà", "más sanidad y menos mascletà" y "asesinos" fueron algunas de las consignas coreadas por los participantes.

Sara Ladra, concejala en el Ayuntamiento por Más Madrid, se unió a la concentración y describió la celebración como "una apuesta de barra de bar" entre Martínez-Almeida y la alcaldesa Catalá. "Desde Más Madrid no nos detendremos aquí. A la una de la tarde de hoy, aún no hemos tenido acceso al expediente, a pesar de solicitarlo desde el 6 de febrero. El Ayuntamiento de Madrid aún no nos lo ha facilitado", denunció Ladra. La fiesta pirotécnica ha costado a las arcas públicas casi 46.000 euros, según consta en el contrato.

Acompañamos a las vecinas, vecinos y entidades denunciando esta barbarie del “y yo más” de Almeida. 300kg de pólvora en un entorno protegido y que nos va a costar 5 veces más que en Valencia por 7 minutos de gloria del alcalde #NoALaMascletá pic.twitter.com/WEUjRr0uZr — Sara Ladra (@SaraLadra_) 18 de febrero de 2024

Además, este sábado alrededor de 200 personas se reunieron en la Plaza Cibeles convocadas por Anima Naturalis para protestar contra las "consecuencias" de la mascletà en la fauna y flora del entorno.

307 kilos de material pirotécnico

José Manuel Crespo, representante de Pirotecnia Valenciana, ha considerado la celebración "histórica y espectacular". Con 307 kilos de material pirotécnico y una duración de poco más de siete minutos, el evento contó con efectos visuales y homenajes a las identidades de Madrid y Valencia.

Además, el pirotécnico ha destacado la innovación acústica, incluyendo la simulación de "aplausos" con cometas sincronizadas, arcos y una inclinación sutil para un impacto visual único. Aunque se enfrentaron a desafíos, como el ruido en el Puente del Rey, Crespo subrayó el enfoque en el fuego aéreo para aprovechar la amplitud del espacio que supone Madrid Río.